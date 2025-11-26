Organizaciones judías instan a la ONU a exigir responsabilidades a Hamás por violencia sexual

Una coalición de 28 organizaciones judías, defensoras de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos ha instado a los altos dirigentes de las Naciones Unidas a imponer mayores medidas de rendición de cuentas a Hamás por su uso documentado de la violencia sexual durante y después de los atentados del 7 de octubre de 2023.

También pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que considere la posibilidad de designar a Hamás como organización terrorista, señalando que numerosos países ya lo han hecho.

En una carta detallada dirigida al Secretario General de la ONU, António Guterres, a la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Sami Bahous, y a la Representante Especial de la ONU sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, los firmantes expresaron su profunda preocupación por la escalada de violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Según la carta, ONU Mujeres tardó casi ocho semanas en condenar el uso de la violencia sexual por parte de Hamás durante los atentados del 7 de octubre, y un Relator Especial de la ONU cuestionó recientemente las conclusiones del propio equipo de investigación de la ONU. La coalición argumentó que tal vacilación «niega la realidad de las víctimas» y socava la credibilidad de la ONU en materia de violencia de género.

El grupo instó a la ONU a incluir a Hamás en el Anexo del próximo informe anual del Secretario General sobre violencia sexual relacionada con el conflicto, lo que supone una escalada respecto al informe de 2024, donde Hamás figuraba como parte «con sospechas creíbles» de cometer tales actos.

La carta cita múltiples investigaciones, como informes de Human Rights Watch, sanciones de la Unión Europea y cargos de terrorismo del Departamento de Justicia de EE. UU., que han identificado violaciones, torturas sexualizadas y violencia de género cometidas durante los atentados del 7 de octubre y contra rehenes retenidos en Gaza hasta 2025.

Más allá del caso de Hamás, las organizaciones argumentan que el mundo se enfrenta a una crisis más amplia de creciente violencia de género en zonas de conflicto.

Las organizaciones advirtieron que, sin una acción decisiva, atrocidades como las descritas en los testimonios de los rehenes liberados “seguirán aumentando” y socavando décadas de progreso desde la Declaración de Beijing de 1995 sobre los derechos de las mujeres.

“Es fundamental que la ONU tome medidas decisivas para promover la disuasión y revertir la creciente incidencia de estos actos”, concluye la carta, instando a Guterres y a otros líderes de la ONU a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y adoptar estándares globales más claros.