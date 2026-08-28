Organización humanitaria israelí anuncia clínica para niños en Gaza

La organización humanitaria israelí NATAN Worldwide Disaster Relief anunció este martes la apertura de una nueva clínica que apoyará en la Mega Academia de la Aldea Infantil de Gaza (GCV), un proyecto humanitario que busca brindar a los niños palestinos nutrición, atención médica y apoyo integral para superar el trauma, además de educación mediante un programa educativo libre de mensajes de odio.

La clínica, que abrirá sus puertas el 1 de septiembre en el campamento de Al-Mawasi, donde cientos de miles de palestinos desplazados viven en tiendas de campaña en condiciones de hacinamiento e insalubridad, contará con personal de enfermería y médicos de la GCV, mientras que NATAN ofrecerá apoyo de telemedicina.

La organización ofrecerá exámenes preventivos, atención primaria pediátrica, incluyendo vacunas, consultas con especialistas y apoyo de rehabilitación especializado para niños con discapacidades, con capacidad para atender hasta 10,000 niños.

El proyecto está dirigido por la directora ejecutiva de NATAN, Alice Miller, ingeniera aeroespacial y exoficial de la Fuerza Aérea de Israel. Miller es reconocida a nivel nacional por su histórico caso ante la Corte Suprema de Justicia en 1995, que abrió las puertas de la Fuerza Aérea a mujeres pilotos de combate. Esta decisión allanó el camino para las mujeres soldados de combate de hoy y convirtió a Miller en una figura reconocida.

“Todo niño merece acceso a atención médica básica, sin importar dónde haya nacido ni las circunstancias que lo rodean”, dijo Miller. “Esta clínica es una respuesta directa a una necesidad que hemos visto de primera mano en la Aldea Infantil de Gaza“.

Miller declaró a Ynet que la mayor parte de la labor de la organización en Gaza se realiza de forma remota debido a las restricciones impuestas por Israel a las actividades humanitarias en la Franja.

El neurocirujano y científico Dr. David Hasan, fundador de la Aldea Infantil de Gaza, también colabora.

“Estos niños necesitan un lugar donde reunirse y aprender, una comida para que no pasen hambre y atención médica para sus cuerpos que soportan condiciones humanitarias extremas. Esta clínica nos brinda ese último elemento: la atención médica que necesitan”, explicó Hasan.

NATAN, que lleva el nombre del fallecido activista humanitario y por la paz israelí Aby Nathan, ha desplegado durante dos décadas pequeños equipos de profesionales médicos y de emergencias voluntarios para ayudar a comunidades cuyos sistemas locales se han visto desbordados por las crisis.

En noviembre de 2025, NATAN puso en marcha una iniciativa para proporcionar productos de higiene femenina a mujeres y niñas de Gaza que carecen de acceso a ellos debido al desplazamiento y otras dificultades causadas por la ofensiva militar israelí, lanzada en respuesta a la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Según la página web de NATAN, la organización cuenta con más de 1,700 voluntarios, entre médicos, enfermeras, dentistas, psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de emergencias, y opera en más de 20 países.

El énfasis del proyecto en un currículo libre de odio surge en medio de críticas a los materiales educativos utilizados en Gaza por promover el antisemitismo, glorificar la violencia y negar la legitimidad de Israel.