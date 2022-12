Omitir hechos para convertir a los palestinos en las víctimas de siempre

Ynet Español- por Ben-Dror Yemini

Polémica. Los académicos tienen opiniones y agendas como el resto de nosotros, pero borrar pruebas sólo porque contradicen las posiciones políticas es erróneo y engañoso. En la foto: el jefe de las SS Heinrich Himmler y el muftí Hajj Amin al-Husseini dándose la mano. (Ynet)

Recientemente, el profesor Shay Hezkani afirmó en un artículo que escribió para el periódico Haaretz que engañé a mis lectores cuando escribí que la comunidad judía de la Palestina obligatoria se enfrentaba a una amenaza existencial en 1947 y 1948.

Reto a Hezkani a un debate intelectual. Incluso voy a proporcionarle en este artículo algunos de los argumentos de que dispongo.

“Cada semana Ben-Dror Yemini habla a los lectores de ‘Yedioth Ahronoth’ de los líderes árabes que en 1947 llamaban a arrojar a los judíos al mar, planeando asesinarlos sistemáticamente”, escribió Hezkani en su columna de Haaretz la semana pasada.

“A lo largo de 15 años de investigación, examinando cientos de piezas de propaganda de 1947-1949, sólo encontré un caso en el que Hassan al-Banna -fundador de los Hermanos Musulmanes- menciona el ‘mar’ y los ‘judíos’ en la misma frase, al tiempo que llama a expulsar a los judíos de Egipto”, prosiguió.

“La cita [utilizada por Yemini y atribuida al ex secretario general de la Liga Árabe en Abdul Rahman Hassan Azzam] no está respaldada por fuentes creíbles en árabe, y no está claro si se dijo alguna vez”, argumentó Hezkani.

Leí el artículo de Haaretz y no podía creer lo que veían mis ojos. En el libro que publiqué titulado “Industria de la mentira”, presenté una lista más detallada de las amenazas proferidas contra los judíos, con fuentes creíbles, durante ese período de tiempo.

Pero, Hezkani buscó en cientos de documentos y de alguna manera no encontró nada. Es un poco extraño que no pasara 15 años investigando este tema en un entorno académico y, sin embargo, encontrara mucha más información. Para despejar todas las dudas, antes de publicar los capítulos de mi libro, respaldados por la investigación, fueron revisados por tres destacados académicos.

Puede que Hezkani tenga dificultades para leer libros. Así que empecemos por el líder de los árabes palestinos, Hajj Amin al-Husseini, que en 1941 llegó a la Alemania nazi y llamó a matar a todos los judíos, antes de volver para dirigir a los palestinos.

Si Hezkani cree que al-Husseini cambió de opinión más tarde, debería remitirnos a las fuentes pertinentes. En una entrevista al periódico “Al Sarih”, al-Husseini dijo que el objetivo árabe durante la Guerra de Independencia de 1948 no era deshacer el Plan de Partición de la ONU para Palestina, sino “seguir luchando hasta que los sionistas estén muertos”.

También está Fawzi al-Qawuqji, figura militar nacionalista árabe en el periodo de entreguerras, que ayudó a los nazis y luego fue comandante de campo del Ejército Árabe de Liberación en 1948.

En julio de 1947 comentó: “La única opción es la aniquilación de todos los judíos, en Palestina y en todos los Estados árabes”.

Por último, está Isma’il Safwat, que fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Árabes en Palestina (que incluían las tropas de al-Qawuqji). Escribió sus objetivos en un telegrama que envió a la Liga Árabe: “La destrucción de los judíos en Palestina y su completa limpieza de este país”.

El secretario general de la Liga Árabe de la época, Abdul Rahman Azzam, prometió personalmente a Safwat que ése era efectivamente el objetivo del establecimiento árabe, y que la guerra de 1948 “conduciría a la aniquilación y la matanza.”

Pero, según Hezkani, esto “no está respaldado por fuentes creíbles en árabe”.

Es extraño que un académico cuyos estudios se refieren a la investigación de estos acontecimientos no sepa que en 2011, dos investigadores, Efraim Karsh y David Brent, encontraron la cita original dicha por Azzam, escrita en árabe.

Además, Hezkani engaña a sus lectores sobre al-Banna. Él no llamaba a deportar a los judíos y quería algo más que Egipto. Su cita original fue publicada el 2 de agosto de 1948 en el New York Times: “Si se estableciera un Estado judío, el pueblo árabe arrojaría al mar a los judíos que vivieran en él”.

Pero, Hezkani de nuevo no pudo encontrar nada.

Puedo seguir y seguir. Hubo más declaraciones similares hechas por varios funcionarios árabes. Pero esto es un artículo, no un trabajo de investigación o un libro.

Está bien que los académicos tengan una agenda política. Pero, cuando su agenda influye en su investigación, ya no son académicos, son vendedores ideológicos.

No obstante, Hezkani sigue invitado a debatir conmigo en público. O también, puede simplemente admitir que estaba equivocado.