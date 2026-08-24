Olimpíada en Uzbekistán: Un estudiante israelí de secundaria gana la medalla de oro, pero es descalificado por usar la bandera nacional

Un estudiante israelí de secundaria fue despojado de su medalla de oro en una competición internacional de informática celebrada en Uzbekistán y su nombre fue eliminado de la clasificación oficial tras exhibir una bandera israelí en contravención de las «normas» de la competición. Crédito foto: @israelvive1948

El incidente tuvo lugar en la Olimpiada Internacional de Informática (OII) de 2026, donde Yotam Budnik, estudiante de último año de secundaria originario de Rehovot, en el centro de Israel, ganó la medalla de oro. Según la emisora ​​nacional israelí Kan, desde 2024, la Olimpiada ha prohibido la participación de estudiantes de Israel, Rusia y Bielorrusia bajo su bandera nacional. Este año, los estudiantes israelíes participaron de forma independiente bajo el nombre de “Equipo OII” y financiaron su participación con fondos externos.

En la ceremonia de clausura y entrega de premios del sábado, Budnik fue llamado al escenario para recibir su medalla de oro junto con los demás ganadores. Tras colocarle el collar con la medalla de oro, Budnik sacó una bandera de Israel del bolsillo de su pantalón y se la echó sobre los hombros, haciendo caso omiso de la prohibición de la IOI sobre las banderas israelíes.

Según Kan, inmediatamente después de la ceremonia, los organizadores de la IOI le pidieron a Budnik que devolviera su medalla de oro, alegando que había infringido las reglas de la competición. Al negarse Budnik a devolverla, fue descalificado y se le revocó su reconocimiento oficial.

«Cuando intentaron quitarme la medalla, me negué, así que todavía la conservo. Solo me negaron el certificado y la clasificación en la página web», declaró Budnik a Kan. “El logro es mío y me pertenece por derecho propio; su descalificación oficial no significa gran cosa”.

“La ley que me impide ondear la bandera se basa únicamente en motivos políticos, y pensé que no tenía cabida en una competición científica”, añadió.

La delegación israelí que compitió en la IOI este año ganó un total de tres medallas de oro y una de bronce.

El mes pasado, Budnik ganó la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Shanghái, China, representando con orgullo a Israel y exhibiendo abiertamente la bandera israelí. Esta victoria le valió su segunda medalla de oro consecutiva en la IMO, tras haberla ganado también en 2025. En 2024, obtuvo la medalla de bronce, sumando así tres medallas en tres años de competición.