Ofri Bibas a su familia en cautiverio: “Todavía les suplico que aguanten”

Ofri Bibas-Levi no puede creer que ya haya pasado un año desde que su hermano Yarden y su familia—Shiri, Ariel y Kfir—fueron secuestrados y llevados a la Franja de Gaza por los terroristas de Hamás: “Es una situación que no tiene sentido.”

Ofri Bibas-Levi, cuyo único hermano menor, Yarden, era un niño apuesto, de rizos negros y brillante, con “una sonrisa que cautivaba corazones y largas pestañas”, dice Ofri, su hermana, mientras su voz firme y decidida se quiebra en pedazos. “Tanto encantaba que pensaban que era una niña”. Cuando creció, se volvió fuerte y robusto, “pero cuando sonreía, se podía ver su alma bondadosa y sensible”. Esa misma bondad y sensibilidad guió a su pequeña familia. “Yarden siempre puso a Shiri y a los niños en primer lugar, mucho antes que a sí mismo”, cuenta Ofri. “Cuidaba de todos, especialmente de Ariel y Kfir. Era el padre más ansioso que conocí. Siempre tenía miedo de que los niños resultaran heridos. Corría al médico por cualquier cosa pequeña, unas tres veces por semana por tonterías. Nos reíamos de él por ser tan ansioso, y él se reía de nosotros diciendo que mi esposo y yo éramos demasiado relajados con nuestros hijos. Si Ariel levantaba una pala en el jardín, Yarden se alarmaba, preocupado de que se lastimara. Si sacaban a Kfir al sol, de inmediato se preocupaba por la radiación.”

El 7 de octubre sucedió lo peor para su familia. Su esposa, Shiri, con sus dos hijos pequeños, fue secuestrada por terroristas de Hamás ante las cámaras. Yarden, que había salido primero para salvarlos, también fue secuestrado y se lo vio herido y rodeado de una multitud furiosa que lo linchaba. “Yarden hizo lo que más correspondía a su carácter”, dice Ofri con dolor. “Dijo: ‘Voy a salir a enfrentar a los terroristas, me llevarán a mí y sacrificaré mi vida para que Shiri y los niños estén a salvo en el refugio’”.

En otro cruel video, Hamás le informó que su esposa e hijos habían muerto en los bombardeos. “Hasta ese momento, Yarden pensaba que Shiri y los niños estaban en Israel. No sabía que habían sido secuestrados y estaba convencido de que seguían en casa. Luego recibió la noticia de Hamás, afirmando que habían muerto. Es una situación indescriptible. Un hombre en cautiverio durante meses, convencido de que al menos su familia estaba a salvo, y de repente le cuentan lo peor, la noticia más amarga que uno puede recibir. Hamás dijo lo que dijo y lo dejó en un túnel para que lo procesara y llorara. Es una imagen que ni siquiera puedo imaginar”.

¿Crees que pudo haber esperado que fuera una manipulación de Hamás?

“Temía mucho que le mostraran alguna prueba, pero después de que Nili Margalit fue liberada del cautiverio, nos contó cómo sucedió todo. Nili dijo que los terroristas se acercaron a ella y le pidieron que le contara a Yarden, mientras lo filmaban, que toda su familia había muerto. Ella se negó. Les dijo: ‘No estoy dispuesta ni puedo hacerlo’. Así que se dirigieron a otro cautivo y lo obligaron a traducirle a Yarden del árabe al hebreo la noticia sobre su familia. Nili nos contó que, justo después de que lo filmaron recibiendo la noticia, la sacaron de allí y la liberaron. No la dejaron consolarlo, abrazarlo, apoyarlo. Simplemente filmaron y se la llevaron. Pero nos aferramos a la esperanza de que no tenían pruebas de que Shiri y los niños no estaban vivos. Y como no tenemos certeza, seguimos esperando por todos.”

El próximo lunes se cumple un año desde el 7 de octubre. Un año completo compuesto de cientos de días, decenas de meses y semanas, miles de horas de sangre, hambre, tortura y terror para los secuestrados. Mientras el número de secuestrados vivos disminuye, sus familias se convierten en sombras andantes. No hay palabras para describir la oscuridad que los envuelve. “Al principio, pensábamos que en una semana estarían de vuelta”, dice Ofri. “Recuerdo el punto de la marca del mes. Estábamos conmocionados. Dijimos: ‘Ha pasado un mes entero y todavía están allí’. Luego, el mes se convirtió en cien días y en medio año. Por un lado, esta cuenta es la más dolorosa del mundo, y por otro lado, ya no tiene sentido.”

“Y no podemos permitir que pierda sentido, porque para Yarden, Shiri, Ariel, Kfir y todos los demás secuestrados, cada segundo es una eternidad, y cada día es un infierno, y algo en esta cuenta incesante comienza a normalizar la situación. Ya oigo a la gente hablar sobre el aniversario del secuestro. Todavía no hemos llegado a ese punto, y ya están seguros de que llegaremos a ese día. Para ellos es como si fuera obvio que no estarán aquí todavía”.

¿Cómo ves la diferencia entre el comienzo del año y el final?

“Recuerdo que en una etapa muy temprana decía que cada día me sentía como dos, y que cada semana se duplicaba. Al principio del año, sentía que todo se movía tan lentamente en términos de intentar sacarlos. Y ahora, cuando estamos cerca de cerrar el año, todo se duplica nuevamente. Por un lado, siento que han sido como dos años, como una eternidad, y por otro lado, siento como si el 7 de octubre hubiera sido ayer. Porque seguimos viviendo el 7 de octubre. No creo que podamos volver a la vida normal mientras ellos sigan allí. No hay forma. No puedo imaginarme enderezarme, levantarme, respirar mientras ellos estén allí. Ya no sé con qué palabras y de qué maneras gritar que ha pasado tanto tiempo y siguen allí.”

¿Y cómo te sientes con la cercanía del aniversario?

“Principalmente enojo. Todavía no puedo comprender que mi hermano Yarden, su esposa Shiri y mis sobrinos Ariel y Kfir simplemente fueron sacados de su casa y mantenidos en Gaza mientras yo estoy aquí sentada hablando contigo. Ni siquiera sé dónde están, pero estoy segura de que están en condiciones horribles y en un miedo constante. Es una situación incomprensible. Cada vez que me detengo un momento para imaginarlo, me cuesta levantarme. Están todo el tiempo en mi mente.”

¿Cómo reacciona tu hija ante el hecho de que Ariel esté secuestrado?

“Está muy preocupada por él. Pregunta sobre él sin parar. Le contamos todo lo que sabemos con palabras adecuadas para su edad. Le dijimos que gente mala se llevó a Ariel, que no sabemos dónde está ni cuándo volverá, pero que lo estamos buscando y esperando un final feliz. Hace unos meses me preguntó con la lógica de una niña: ‘Si Shiri, Kfir y Ariel todavía no están aquí, ¿entonces están muertos?’. Le dije: ‘No lo sabemos, es posible que estén vivos o muertos, pero no dejamos de buscarlos y esperar por ellos’.”

Sobre Ariel y Kfir

Ariel tenía cuatro años y Kfir era solo un bebé de nueve meses cuando la familia Bibas fue secuestrada y llevada a la Franja de Gaza. El secuestro ocurrió en los terrenos del Kibutz Nir Oz. El padre, Yarden, fue secuestrado por separado. Durante el ataque, también fueron asesinados los padres de Shiri, Yossi y Margit Silverman, y su casa fue completamente incendiada. Sus cuerpos fueron encontrados solo dos semanas después.

Aquella mañana, Yarden Bibas envió un mensaje a su hermana para informarle sobre la situación en el Kibutz. Le escribió que había disparos de cohetes y luego mencionó que había terroristas que habían entrado al Kibutz. Alrededor de las 9:45, Yarden envió otro mensaje: “Están dentro”. Poco después, envió su último mensaje a su familia: “Los amo”. “Primero se difundió solo una imagen”, cuenta Ofri. “Mi esposo y yo la miramos y dijimos: ‘Esto no es real, no puede ser’. Pensamos que era un fotomontaje de Hamás. Aún no comprendíamos que había secuestrados. Pensamos que solo había terroristas infiltrados en el asentamiento.”

Más tarde se supo que Shiri aparentemente se escondió con los niños en una esquina del refugio, y Ariel escuchó cuando los terroristas entraban a su casa. Vio a sus padres aterrados, escuchó disparos a través de la puerta y se despidió de su padre. Sabemos que Yarden los besó para despedirse, se despidió de ellos y salió con la intención de sacrificarse. Él creía que si lo encontraban a él, se conformarían con él y no herirían o secuestrarían a su esposa e hijos.

Pero entonces, la familia fue filmada en el momento del secuestro y los videos se difundieron en las redes, volviéndose virales.

El secuestro de Yarden

En uno de los videos, se ve a un terrorista diciendo a sus compañeros: “Cúbrela, somos musulmanes y no la lastimaremos”, y yo entendí que se referían a que no la matarían. Pero no pueden decir que protegen a mujeres y niños cuando los están secuestrando, después de irrumpir violentamente en su casa y disparar en las habitaciones. No hay nada humano o humanitario en esta situación, pero los terroristas intentan pintar al mundo como si estuvieran protegiéndolos, como si hubiera algo lógico o humano en esta atrocidad.

En uno de los videos, se escucha a Shiri decir ‘basta, basta’, en un tono muy bajo, muy suave, como un grito silencioso. Vi cómo miraba a su alrededor, cómo buscaba a Yarden, y también yo busqué algún rastro de Yarden en el video y no lo encontré. Pero vi el miedo en la cara de Shiri y también el agotamiento después de estar varias horas en el refugio. Se veía muy pálida, muy deshidratada. Muy asustada. También en la cara de Ariel se puede ver una gran confusión. Está mirando a su alrededor tratando de entender lo que sucede a su alrededor. Creo que no tenía miedo porque no entendía del todo la situación. Creo que estaba en shock”.

Más tarde, se difundió un video de Yarden en el que se lo ve sangrando de la cabeza mientras los terroristas lo maltratan. “Es extremadamente difícil”, dice Ofri. “No le deseo a nadie ver a alguien que ama, alguien cercano, en una situación tan violenta, notar el miedo en los ojos de Yarden, el terror de lo desconocido y lo que sucederá en el siguiente momento.

En el video, se ve que lo golpean con lo que parece un destornillador, y desde otro ángulo parece una piedra grande. No sabíamos si había sobrevivido a la situación, y solo después de algunas semanas, cuando las primeras cautivas fueron liberadas, ellas contaron que sobrevivió a la herida y permaneció con vida. Más tarde, Hamás difundió el video en el que le informaron sobre la muerte de Shiri y los niños, y vimos con nuestros propios ojos que estaba vivo”.

¿Qué contaron las cautivas sobre su estado mental?

“Los testimonios que tenemos indican que, incluso antes de que le contaran sobre Shiri y los niños, ya estaba en mal estado mental. Hablaba constantemente de Shiri y los niños, se preocupaba mucho por ellos, casi no comía y casi no dormía. Y en el video que se difundió más tarde, vi que había perdido al menos diez kilos.”

En el acuerdo de alto el fuego a finales de noviembre, Hamás se comprometió a liberar a Shiri y los niños, pero no cumplió su promesa. Israel vio esto como una violación del acuerdo. En respuesta, Hamás afirmó que Shiri y sus hijos habían muerto y culpó a las fuerzas aéreas israelíes de su muerte. La noticia fue recibida con escepticismo y se alegó que se trataba de terrorismo psicológico.

La manipulación psicológica de Hamás

Cuando se difundió el video en el que Yarden recibía la trágica noticia, el ejército israelí se comprometió a investigar la afirmación de Hamás, pero no proporcionó ni confirmación ni refutación de que no estuvieran vivos. En junio, el ejército israelí presentó a los familiares de los Bibas un video grabado, aparentemente en el sur de la Franja de Gaza, en el que se veía a Shiri y los niños pocas horas después del secuestro el 7 de octubre, cuando estaban en una base en Khan Younis.

En una entrevista con Kan 11, Benny Gantz se refirió al destino de la familia Bibas y dijo que el Estado de Israel “revelará la verdad cuando las condiciones sean apropiadas”. No se le preguntó a qué se refería exactamente, pero algunos interpretaron sus palabras como una admisión de que no están vivos. “Para nosotros, es una declaración irresponsable y sin base alguna”, dice Ofri con firmeza.

Inmediatamente después de que se supiera que todos los niños secuestrados habían regresado, excepto los niños de la familia Bibas y sus padres, sus familiares lanzaron una campaña mundial exigiendo su liberación inmediata. Se realizaron manifestaciones en varios lugares de Israel y del mundo, junto con protestas continuas frente a la casa del secretario general de la ONU, António Guterres.

A finales de diciembre, las embajadas y consulados israelíes de todo el mundo mostraron imágenes de la familia, y en los cumpleaños de Kfir y Ariel en cautiverio, iluminaron sus edificios de oficinas en color naranja como un acto de solidaridad y para aumentar la conciencia sobre las atrocidades de Hamás, con el objetivo de movilizar la opinión pública mundial para exigir su liberación.

El papel de Ofri Bibas-Levi en la campaña por la liberación de la familia

“Estaba llena de adrenalina, y muy rápidamente me sumergí en una actividad intensa”, cuenta Ofri. “Estaba enfocada en la tarea. No era solo una necesidad del momento, sino también una forma de lidiar con la situación. No había espacio para las emociones. Solo el deseo de encontrar a Yarden, Shiri y los niños, y hacer todo lo posible para traerlos de vuelta lo más rápido posible. Pero a medida que el tiempo ha pasado y no hemos logrado traerlos de vuelta, me resulta difícil incluso mirar sus fotos, ver los videos de ellos.”

“Algo de las primeras defensas que me protegían al principio ha comenzado a desmoronarse. Ha pasado casi un año, y el hecho de que no estemos logrando resultados me está volviendo loca.”

En diferentes ocasiones y eventos públicos masivos se celebraron los cumpleaños de Ariel y Kfir Bibas. El 18 de enero, bajo el título “El cumpleaños más triste del mundo”, se conmemoró el primer cumpleaños de Kfir en la Plaza de los Secuestrados, y el 5 de agosto se celebró también el quinto cumpleaños de Ariel Bibas. En el marco del llamado público en Israel y en el mundo por el regreso de la familia Bibas del cautiverio de Hamás, el color de su cabello pelirrojo se convirtió en un símbolo.

Ofri fue la figura principal en las actividades en nombre de la familia Bibas. Apareció en muchos medios, viajó al extranjero para reunirse con funcionarios gubernamentales y figuras públicas influyentes, organizó conferencias y fue el alma de las manifestaciones. “Estaba muy concentrada y muy ocupada”, dice. “Pero con el avance de mi embarazo y la comprensión de que mis hijos me necesitan en casa y no puedo desaparecerles una semana o más cada vez, reduje mi participación activa y traté de hacer cosas desde casa. Pero entonces también queda más espacio para los pensamientos y la tristeza, así como para la rabia por la gestión de la situación por parte del ejército y el gobierno”.

La frustración con la gestión del ejército

“El aumento de la presión militar sobre Hamás no ha demostrado ser eficaz en ningún momento, salvo en el primer acuerdo para la liberación de los secuestrados, en el que hubo muchos factores que no existen hoy en día. Se dice que la presión militar llevará a la liberación de los secuestrados, pero desde mi punto de vista, la presión militar hoy en día se manifiesta en que el ejército israelí ha estado casi en todas las áreas, el cerco alrededor de los secuestrados se estrecha cada vez más, y esto aumenta el riesgo de que más secuestrados sean asesinados, como ocurrió con los últimos seis.”

“Cuando me hablan de presión militar como plataforma para obtener mejores condiciones para un acuerdo, yo digo que 11 meses y medio nos han enseñado lo contrario. No estamos en un lugar mejor. Hace 11 meses y medio, teníamos más secuestrados para salvar y más cuerpos para traer de vuelta para un entierro digno en Israel, y a medida que pasa el tiempo, la posibilidad de encontrar los cuerpos y traer a los secuestrados con vida disminuye. La negligencia del 7 de octubre continúa casi un año después.”

Las negociaciones y las expectativas frustradas

Durante todo el año, se han llevado a cabo negociaciones con una intensidad variable en torno a un acuerdo para liberar a los secuestrados. “Hemos estado discutiendo desde diciembre sobre el mismo acuerdo complejo por etapas, pero en las últimas semanas entendí que se ha convertido en un ‘caballo muerto’. Todas las conversaciones sobre el acuerdo son un intento del primer ministro, y tal vez también de la otra parte, de dar la impresión de que estamos tratando de llegar a un acuerdo, cuando en realidad hay una prolongación intencionada que ya ha costado la vida de 27 secuestrados que fueron capturados vivos y murieron en cautiverio.”

“Está claro para mí que si no salimos de esta situación, habrá muchos más. Como familia, llevamos meses esperando a que llamen a nuestra puerta. A veces parece que es solo cuestión de tiempo, debido a las condiciones y el peligro de que los secuestradores los asesinen, mientras que en nuestro lado, se evitan las decisiones que se necesitan y se pueden tomar.”

¿Qué decisiones deberían tomarse?

“Que Israel esté dispuesta a terminar la guerra y a retirarse de Gaza a cambio de todos los secuestrados. Que ni uno solo se quede atrás. Se debe declarar esto y mantenerlo, sin ceder ante la presión de la coalición o la presión externa. Creo que estos son los dos principios principales en la demanda de Hamás desde hace un año, y son los puntos en los que Israel nunca estuvo dispuesta a decir claramente que está de acuerdo con ellos ni a cumplir con ellos de manera decidida y con el corazón en la mano.”

“Y no se trata solo de los secuestrados. También se trata de traer los cuerpos para un entierro adecuado, de restaurar la calma en el norte, firmar un acuerdo regional y devolver a los evacuados a sus hogares. No creo que este gobierno, bajo cuya gestión ocurrió este gran fracaso, y que aún eligió permanecer y gestionar la campaña, pueda, después de un año, presentarnos resultados políticos que brinden alguna calma, alguna esperanza. El norte sigue ardiendo, la gente sigue siendo desplazada de sus hogares, y no hay ninguna perspectiva de rescatar a los secuestrados ni de traer los cuerpos de vuelta a Israel.”

Sobre la presión militar y las opiniones divididas

“Hay bastantes familias en duelo que siguen apoyando la presión militar. A mí me cuesta entenderlo. Vimos los resultados de la presión militar. Creo que la única manera de salvar a los secuestrados es mediante un acuerdo que salve vidas. Incluso la palabra ‘acuerdo’ devalúa y reduce el valor de las vidas de los secuestrados y el dolor de las familias de los caídos, que esperan poder enterrar a sus seres queridos y empezar a lamentarlos como es debido y como se merecen.”

“Creo que nuestro primer ministro, al que tengo muchas críticas, si hay algo que realmente quiere que suceda, lo logra. Y si realmente hubiera querido, de todo corazón, que todos los secuestrados estuvieran en casa, habría encontrado una manera, en casi un año completo, de firmar un acuerdo que los trajera de vuelta. Pero en la práctica, está utilizando a los secuestrados como una balanza. Para él, están contrapuestos con la seguridad del Estado.”

“Y eso es completamente falso. La seguridad del Estado se fortalecerá cuando mantengamos los valores, la moral y el compromiso básico de un Estado con sus ciudadanos. La razón por la que ocurrió el 7 de octubre no fue porque el Estado no pudiera enfrentar la amenaza, sino por una serie de fallos que deben ser estudiados e investigados para prevenir el próximo desastre. Lo que evitará otro 7 de octubre será traer de vuelta a los secuestrados, porque cada ciudadano debe saber que su país hará todo lo posible para traer de vuelta a los secuestrados. Y si esa no es la sensación, todo se rompe y se desmorona.”

Sobre las críticas a la liberación de prisioneros

“Algunos argumentan que la liberación de prisioneros conducirá a otro 7 de octubre, citando la liberación de Yahya Sinwar en el acuerdo de Shalit. Pero el 7 de octubre no sucedió por la liberación de un prisionero u otro. Sinwar no se convirtió en lo que es por haber sido liberado de prisión, sino por una serie de fallos antes del 7 de octubre y en el mismo día.”

“Los soldados valientes dieron sus vidas por el objetivo principal de la guerra: traer de vuelta a los secuestrados a sus hogares. Para que los logros de la guerra se mantengan, primero debe haber un acuerdo que salve las vidas de los secuestrados y traiga la paz. Incluso el primer ministro ya ha dejado de lado los eslóganes de ‘victoria total’. Hasta él entiende que no se puede eliminar a Hamás solo con fuerza militar y que los logros militares deben ir acompañados de logros morales y diplomáticos.”

¿Por qué algunas familias de los secuestrados se oponen al acuerdo?

“Creo que la principal preocupación es que se trate de un acuerdo por etapas, lo que significa que no todos serían liberados. Es una preocupación legítima. El problema es que el primer ministro sigue declarando que siempre podemos volver a luchar, y no muestra ninguna intención de llegar al final de la tercera fase, que traería a todos los secuestrados de vuelta. Todo el tiempo deja una puerta abierta, tanto en sus palabras como en el propio acuerdo, para continuar luchando. Las familias escuchan esto y están preocupadas con razón de que nunca lleguemos a esa tercera fase.”

“También creo que el otro lado escucha estas cosas y se pregunta: ‘¿Por qué firmar la primera y la segunda fase si la tercera fase está en duda y el final de la guerra no es claro ni está garantizado?’ Creo que si el acuerdo se hubiera firmado con la verdadera intención de poner fin a la guerra y traer de vuelta a todos los secuestrados, ya estaríamos al final de la guerra con todos los secuestrados y los cuerpos en casa.”

¿Qué opinas de la oposición de Ben Gvir y Smotrich al acuerdo, alegando que es imprudente?

“Creo que ellos son los imprudentes. Son los que han abandonado los valores, el país y el futuro en nombre de una ideología llena de eslóganes. Me hablan de colonizar Gaza, algo que no es realista y no puede ocurrir, y manejan la crisis desde el 7 de octubre con un discurso violento y divisivo. Intento no darle demasiado peso a sus palabras.”

“Hace solo unos meses, me senté frente a Smotrich y le dije: ‘Explícame exactamente cuáles son sus planes, cómo será nuestra vida en este país dentro de un año’, y no supo responderme. Se quedó callado. Respondió a todas las demás preguntas, pero a esta no. Porque, aparte de lanzar eslóganes, no saben lo que sucederá mañana.”

Sobre el uso político del sufrimiento de las familias

“La vida de mi familia es una herramienta en el juego político. Nos acusan de hacer política dentro de la lucha por traer de vuelta a los secuestrados, y eso es completamente falso. No estamos haciendo política. No tenemos tiempo ni energía para la política. Estamos presentando la demanda más básica a nuestro país: que saque a nuestras familias del infierno.”

Y hasta que eso suceda, Ofri Bibas-Levi extraña profundamente a su hermano, su cuñada y sus sobrinos pelirrojos. “Si pudiera hablar con ellos, les diría cuánto los extrañamos. Y cuánto se han vuelto famosos a su pesar, y cuánto un país entero quiere y espera su regreso. Ya tengo miedo de pedirles que sean fuertes un poco más, porque llevamos 11 meses y medio pidiéndoselo, y ese ‘poco más’ se extiende y se alarga, y pronto se convertirá en un año, y no es justo. Siento que les estoy mintiendo cuando les pido que aguanten un poco más, porque con el tiempo ese ‘poco’ se ha convertido en tanto.”

“Y sin embargo, todavía les suplico que aguanten.”