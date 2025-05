Ofakim: horizontes judíos en Punta del Este.

Es muy bueno saber que en el marco de Cipemu, la institución que reúne a la colectividad judía de Punta del Este y Maldonado, sus jóvenes integrantes decidieron crear en 2023 un movimiento que sintieran como verdaderamente de ellos, en el que se sintieran representados, y que no tuvieran la necesidad de venir a Montevideo para convivir en un entorno judío. Ellos mismos nos cuentan su origen y actualidad.

Cuando nos preguntan qué es Ofakim, nos cuesta encontrar las palabras exactas. No porque no lo sepamos, sino porque es difícil explicar con palabras algo que sentimos tan profundo. Ofakim Be CIPEMU es mucho más que una tnuá: es el resultado de un proceso lleno de compromiso, emociones y sueños compartidos. Nació desde el corazón de un grupo de jóvenes que crecimos dentro de la comunidad judía de Punta del Este y que, en un momento, sentimos que era hora de construir algo verdaderamente nuestro.

Durante muchos años, en CIPEMU (la Comunidad Judía de Punta del Este) existió un espacio donde los chicos podíamos vivir experiencias de peulot, gracias al esfuerzo de personas que venían especialmente de Montevideo o al trabajo conjunto con otras tnuot de allí. Siempre hubo una intención de brindar un marco educativo judío, pero sentíamos que faltaba algo: una continuidad, una identidad, una pertenencia real. Fue así que en 2022 arrancó un proyecto clave para nuestro crecimiento, el primer curso de madrijim en Maldonado. Nos preparamos con mucha seriedad, entusiasmo, con el deseo de formarnos y quedarnos para hacer. Y en 2023, esa primera camada de, para ese momento bogrim, tomamos una decisión enorme: fundar nuestra propia tnuá.

Quienes fundamos Ofakim somos jóvenes que crecimos entre las paredes de CIPEMU. Hicimos nuestras bat y bar mitzvot en comunidad, participamos de cada propuesta con entusiasmo, nos formamos ahí y construimos nuestros primeros vínculos con la vida judía desde ese lugar. Fuimos la primera generación en formarse como madrijim en el interior del país y, con mucho orgullo, tomamos el desafío de crear una nueva tnuá. Con mucho trabajo, creatividad y amor, empezamos a darle forma a algo que hoy empieza a crecer como lo soñamos.

Así nació Ofakim. No como una idea suelta, sino como una construcción colectiva que se fue armando con trabajo, tiempo y muchas ganas. Somos el único marco de educación judía para casi todos los chicos del departamento de Maldonado, lo que supone una gran responsabilidad pero también un motivo de orgullo. Queríamos crear un espacio que se sintiera distinto. Algo que no fuera solo “una actividad más” dentro de la comunidad, sino una propuesta con identidad propia, que nos permitiera vivir la experiencia tnuatí como tantos otros jóvenes en el país. Mirábamos con admiración lo que pasaba en las tnuot de Montevideo, y nos parecía justo que nosotros también pudiéramos tener lo mismo.

Nuestro nombre, Ofakim Be CIPEMU significa “Horizontes en CIPEMU”. Lo elegimos porque creemos que los jóvenes somos eso: el horizonte de nuestra comunidad. Lo que viene, lo que crece, lo que empuja y lo que guía.

Somos la única tnuá fundada en el interior de Uruguay en pleno siglo XXI, y el estar surgiendo casi desde cero nos supone grandes desafíos como por ejemplo, muchas cosas que en otras tnuot están establecidas, nosotros las estamos creando. Pero creemos que, lejos de ser una desventaja, nos da una fuerza única que es la oportunidad de construir algo auténtico, desde nuestras raíces y con nuestras propias manos.

Hoy en día, Ofakim cuenta con tres kvutzot de janijim, que van desde los 7 hasta los 15 años, y un espacio de gan para los más pequeños, donde morot y madrijim trabajamos juntos. Todos los sábados, nos reunimos de 15 a 18hs para compartir peulot, mifkadim, meriendas y, sobre todo, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables.

Ver cómo los janijim se apropian de la tnuá, cómo esperan el sábado con entusiasmo, cómo se aferran a sus madrijim y no se quieren ir… todo eso nos conmueve. Nos emociona ver cómo una idea que parecía enorme y lejana hoy camina con sus propios pasos. Ofakim ocupa un lugar inmenso en nuestros corazones, porque es mucho más que un proyecto: es una familia, una casa, un espacio donde crecemos juntos. Y aunque todavía estamos en proceso de construcción, cada sábado que pasa sentimos más claro que este es solo el comienzo de un camino que tiene muchísimo para dar.