Odontóloga uruguaya trabaja en Israel en la identificación de víctimas: en qué consiste su tarea y cómo es vivir en el país

Teledoce (página web)

Milka Chesler es uruguaya. Estudió odontología en la Universidad de la República y en 1989 se radicó en Israel, donde se especializó en cirugía maxilofacial. Chesler trabaja como voluntaria en la Unidad de Identificación Criminal de la Policía de Israel como odontóloga forense. Su trabajo implica identificar víctimas cuando no pueden ser reconocidas de otra manera. Para la odontóloga forense, el 7 de octubre de 2023 no fue un día más.

“Las víctimas se identifican por huellas digitales o por ADN o por la dentición, entonces ahí entramos en acción nosotros que son los casos que no pueden ser identificadas de otra manera”, explicó a Telemundo.

Para la odontóloga forense, el 7 de octubre de 2023 no fue un día más. En la mañana de ese sábado se despertó con varios mensajes en su teléfono. El grupo terrorista Hamás había ingresado a territorio israelí. Chesler sabía que probablemente le tocaría trabajar, pero jamás imaginó la dimensión del problema.

“El 7 de octubre fue un día muy duro, negro en la historia del país, porque nunca estuvimos en una cosa tan grande y tan horrible. Sabía que estaba pasando algo muy grande y que en cualquier momento tenía que ir, pero no sabía para dónde”, agregó.

Chesler recordó que les “adjudicaron” una base militar y allí, comentó, recibieron “cientos y cientos” de cadáveres. “El estado de los cuerpos fue la parte que lo hizo muy difícil: decapitados, incinerados, mutilados, hecho con un grado de maldad muy alto”, expresó.

La uruguaya señaló que durante las primeras semanas trabajó casi en modo automático, evitando analizar demasiado lo que ocurría para poder cumplir con la tarea. Sin embargo, reconoció que fueron días “muy difíciles” de sobrellevar.

“El trabajo no terminó. Hasta hoy se encuentran restos humanos y estamos tratando de hacer lo mejor posible, pero es un trabajo de hormiga identificar a las víctimas; algunas parecen identificables”, afirmó.

“No tuvo otro remedio”

A su vez, sostuvo que llevar las dimensiones de la guerra a la vida cotidiana es “algo complejo de entender”. “Israel tuvo más de 200 misiles por día, eso es algo anormal y de una dimensión difícil de entender”, remarcó.

“Todo el mundo trata de volver a las rutinas en zonas donde hay menos alarmas. Ya están abiertos muchos restoranes, la diferencia es que cuando llegás, la chica que te recibe antes de decirte dónde te vas a sentar te avisa dónde está el refugio en caso de alarma”, añadió.

Chesler indicó que uno de los “principales problemas” tiene que ver con la gente desalojada. Es el caso de sus padres y de familias amigas que no han podido volver a sus casas desde octubre. Para la odontóloga, Israel no tuvo otra opción que reaccionar al ataque de Hamás.

“Escuché muchas veces comentarios como que la reacción de Israel no es proporcional. La reacción de Israel no puede ni va a ser proporcional. Nunca va a actuar de esa manera, ni un solo soldado israelí está dispuesto a violar y a mutilar cuerpos de nadie. Israel está reaccionando porque no tuvo otro remedio que reaccionar frente a un ataque tan brutal”, subrayó.