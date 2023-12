O ES CONDENA O ES ANTISEMITISMO. Las aberraciones de Hamas contra mujeres israelíes

Por Ing. Roberto Cyjon, Ex Presidente del CCIU

El ex Presidente del CCIU, Roberto Cyjon, nos deja su reflexión sobre las vejaciones que sufrieron mujeres israelíes de parte de terroristas integrantes de Hamás. Y la falta de condena que ha habido frente a estos hechos aberrantes.

No lo supimos el primer día, pero nos enteramos de a poco, cada día más. Hoy lo sabe el mundo entero, pues una delegada de Israel, oficial de Policía: Yael Richter compareció ante las Naciones Unidas detallándolo. (Ver Semanario Hebreo- Jai, 4 de diciembre de 2023, El doble motivo de temor: Hamas rehúsa liberar más mujeres para que no revelen las vejaciones de las que fueron víctimas).

Las violaciones fueron innumerables e indescriptibles: conllevaron mutilaciones, roturas de pelvis y cuerpos, fueron individuales, seriales, colectivas, incluyeron incineraciones entre otras atrocidades. Fueron planificadas de antemano como “acto bélico”, según testimonios de los propios criminales capturados.

¿Qué estamos escribiendo? ¿Qué estamos describiendo? ¿Es del siglo XXI, es por religión, por odio, por “ideales”, por “machismo”? ¿Qué tipo de barbaridad hicieron estos terroristas islámicos? ¿Qué es lo hay que explicar? ¿Qué hay que esperar para reaccionar?

A todos los movimientos feministas del mundo, incluyendo el Uruguay: o lo condenan o lo aprueban. No hay medias tintas. Así se hayan enterado recién, así no lo hayan creído antes, así no lo hayan concebido aun habiendo escuchando parte del relato, hoy no cabe ni la más mínima duda que deben expresarse con toda la batería de recursos que posean. El movimiento feminista es universal y estridente, suele no conceder espacios…pues ahora es inadmisible que no lo griten a toda voz:

¡Condenamos a Hamas por sus violaciones inhumanas, brutales y criminales a las mujeres judías realizadas en manadas el 7 de octubre de 2023 en Israel!

Es preferible reaccionar tarde que callar. El silencio no sería indiferencia, sería “complicidad intelectual”, y tratándose de mujeres judías: un puro, duro e irracional antisemitismo.

Están a tiempo. Por todas las personas que creemos fervientemente en los Derechos Humanos y los Derechos de la Mujer, háganlo…y háganlo ya.

Queremos creer todavía que estos dolorosos momentos que nos tocan vivir mantienen reservas morales.