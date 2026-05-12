Nuevo informe detalla violaciones y violencia sexual «sistemáticas» durante el ataque de Hamas contra Israel

Un nuevo informe histórico concluye que los militantes de Hamas y sus aliados violaron, agredieron y torturaron sexualmente a sus víctimas durante y después del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel “para maximizar el dolor y el sufrimiento”. Crédito foto: Christopher Furlong/Getty Images

El informe, publicado inicialmente por CNN, presenta el conjunto de pruebas más completo hasta la fecha sobre la violencia sexual y de género contra mujeres, hombres y niños, que describe como “sistemática, generalizada e intrínseca” a la agresión.

“La conclusión más importante es que la violencia sexual del 7 de octubre contra los rehenes cautivos fue una estrategia calculada por Hamas”, declaró a CNN Cochav Elkayam-Levy, autora principal del estudio y experta en derechos humanos.

El informe incluye testimonios de primera mano de más de 10 supervivientes que sufrieron violencia sexual extrema y abusos sexuales durante el ataque, su secuestro o mientras estuvieron cautivos en Gaza.

Algunos de ellos, entre los que se incluyen los exrehenes Romi Gonen, Rom Braslavski, Arbel Yehud, Amit Soussana, Ilana Gritzewsky y otros, han hablado públicamente sobre su terrible experiencia.

Otras víctimas solo han compartido sus vivencias de forma confidencial con expertos, investigadores y personal médico.

Raz Cohen había ido al festival de música Nova en el desierto del sur de Israel con su novia.

Pero el informe también incluye denuncias hasta ahora desconocidas, entre ellas el caso de dos menores que, mientras estaban secuestrados en Gaza, afirman haber sido víctimas de abusos sexuales y obligados por sus captores a realizar actos sexuales entre ellos.

Algunos de estos detalles surgieron tras la publicación de informes previos, incluso después de la liberación de rehenes en Gaza.

Algunos provenían de testimonios directos a los investigadores, mientras que otros se recabaron en numerosas reuniones con expertos médicos, abogados que representaban a algunas de las víctimas y otras personas.

En un ejemplo particularmente desgarrador, el informe detalla tres incidentes separados de violación en el lugar del Festival de Música Nova, cerca del perímetro de Gaza, citando a una sobreviviente que se escondía en las inmediaciones del ataque.

“Escuché una violación en la que la pasaban de mano en mano. Probablemente estaba herida, a juzgar por sus gritos. Gritos que jamás había oído en ningún otro lugar”, declaró la sobreviviente.

Su relato es corroborado por otra sobreviviente, según el informe, quien también habló de haber escuchado las violaciones, así como por otras personas que posteriormente vieron los cuerpos de las víctimas, con la ropa rasgada, las piernas abiertas y las partes íntimas mutiladas.

El informe detalla al menos otros seis incidentes en los que personas presenciaron directamente violaciones y violaciones en grupo, y todos los testigos describen que las víctimas fueron asesinadas a tiros.

En un caso, una testigo afirmó haber visto a una joven siendo violada por varios hombres, mutilada y asesinada a tiros.

Elkayam-Levy afirmó que el objetivo del informe —y del archivo digital que contiene todas las pruebas recopiladas por el equipo— es garantizar que el sufrimiento padecido por las víctimas no pueda ser “negado, borrado ni olvidado”.

Al igual que otros archivos de este tipo, el material no será accesible al público durante un período determinado para proteger la privacidad de las víctimas.

CNN no ha podido verificar todo el contenido del archivo, pero ha tenido acceso a gran parte del material visual incluido en él.

El informe recibió el respaldo público de varios expertos y activistas de alto perfil, entre ellos Sheryl Sandberg y Hillary Clinton.

El equipo ha dedicado más de dos años a recopilar, revisar y catalogar minuciosamente las pruebas del ataque.

Afirman haber realizado cientos de entrevistas y reuniones con supervivientes, personal de primera intervención, peritos forenses y expertos médicos, y haber invertido unas 1.800 horas en analizar más de 10.000 fotografías y fragmentos de video del ataque, incluyendo horas de material espeluznante grabado por los perpetradores.

La Comisión Civil, que se describe a sí misma como un grupo independiente no gubernamental, fue creada por Elkayam-Levy para documentar y preservar las pruebas del ataque.

Su informe ha identificado lo que los autores consideran “pruebas claras y convincentes” de “patrones” de abuso sexual y de género que se produjeron en múltiples ocasiones y en diversos lugares.

Según afirman, la naturaleza reiterada de la violencia —que incluye tortura sexual, asesinatos tras actos de violencia sexual, desnudez forzada, inmovilización de las víctimas, amenazas de matrimonio forzado y la filmación y difusión de imágenes de violencia sexual— indica que esto fue parte integral del ataque y sus consecuencias, cometido tanto contra mujeres como contra hombres.

El informe señala que muchos de los cuerpos de las víctimas fueron mutilados el 7 de octubre, y que los atacantes solían apuntar a los rostros y las zonas íntimas de las mujeres.

Los investigadores revisaron fotografías de muchos de los cuerpos y entrevistaron a expertos forenses, así como a personas que trabajaron en las identificaciones en la base Shura de las FDI, donde se trasladaron la mayoría de los cadáveres.

Indicaron que decenas de personas presentaban disparos o quemaduras en el pecho y la ingle, mutilaciones que a menudo se les infligían después de muertas.

Elkayam-Levy afirmó que creía que esto formaba parte deliberada del ataque.

“La violencia sexual tiene como objetivo torturar y humillar. Mutilaron los órganos íntimos de las víctimas, quemaron sus zonas genitales, provocando un dolor y un sufrimiento que serán recordados por generaciones”, afirmó.

“La víctima es un símbolo de una nación. Es el impacto colectivo, el trauma colectivo que genera, el sufrimiento colectivo”, señaló.

Luchar contra las negaciones

Tras los atentados del 7 de octubre, la cuestión de la violencia sexual y de género se politizó enormemente, en parte porque algunos relatos de la horrible violencia difundidos por las autoridades inmediatamente después del ataque resultaron ser falsos.

Para contrarrestar a los posibles negacionistas, Elkayam-Levy afirmó que cada una de las pruebas incluidas en el informe había sido cuidadosamente contrastada y verificada.

Cada caso citado ha sido corroborado por testigos, incluidos los primeros intervinientes que acudieron al lugar.

La portavoz indicó que el equipo responsable del informe, compuesto por unos 25 expertos y colaboradores, también trabajó con un grupo de investigadores que geolocalizaron fotos y videos del lugar de los hechos, determinando la ubicación de cada víctima y cotejándola con otras pruebas.

Los autores afirman que decidieron no basarse en información obtenida mediante interrogatorios estatales, una práctica habitual en la elaboración de este tipo de informes, cuyo objetivo es preservar la independencia del trabajo.

Hamas ha negado reiteradamente que se produjeran actos de violencia sexual y de género durante los ataques o contra las personas cautivas.

Las negaciones persistieron a pesar de que la representante especial de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, concluyó, tras una misión de investigación, que existían “motivos razonables para creer que se habían producido actos de violencia sexual relacionados con el conflicto, incluyendo abusos y violaciones en grupo”.

Patten afirmó que no pudo reunirse con ninguna superviviente durante su visita, pero su equipo visitó los lugares de los ataques y entrevistó a decenas de testigos y funcionarios.

La Asociación de Centros de Crisis por Violación en Israel, un grupo independiente de investigadores israelíes conocido como el Proyecto Dinah, y diversas investigaciones de medios nacionales e internacionales también concluyeron que la violación y el abuso sexual formaron parte del ataque.

El nuevo informe va más allá, calificando la violencia de sistemática y premeditada.

Anteriormente, Hamas negó que sus militantes cometieran violaciones durante el ataque del 7 de octubre.

La Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra tres líderes de Hamas por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra, incluyendo violaciones y otras formas de violencia sexual. Sin embargo, los tres murieron en el ataque israelí contra Gaza, por lo que la corte archivó el caso.

Algunos funcionarios israelíes criticaron a los organismos internacionales por no prestar suficiente atención al problema de la violencia sexual y de género, argumentando que esto se debía al antisemitismo.

Mientras tanto, algunos críticos de Israel negaron que los hechos hubieran ocurrido y acusaron a Israel de utilizar las acusaciones como excusa para su brutal guerra en Gaza.

Según el Ministerio de Salud palestino, más de 72.000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra hace dos años y medio.

Quienes cuestionaron las acusaciones se centraron en la ausencia de testimonios directos de las víctimas inmediatamente después de los ataques. Las autoridades israelíes afirman que esto se debe a que muchas de ellas fueron asesinadas el 7 de octubre.

Solo cuando los expertos forenses examinaron los cuerpos y analizaron las fotografías y los videos del ataque, al observar claros indicios de violencia sexual, los investigadores pudieron reconstruir lo sucedido.

Otro factor fue que, inmediatamente después del ataque inicial —mientras los combates aún continuaban en la zona—, algunos equipos de emergencia incumplieron el protocolo policial, al no recoger pruebas forenses ni examinar a las víctimas en el lugar de los hechos.

Prácticamente no existían registros ni fotografías de las escenas del crimen tal como fueron encontradas.

A los pocos días de los atentados, mientras los equipos de emergencia aún recuperaban los cuerpos, las autoridades israelíes llevaron a periodistas, entre ellos de CNN, a algunos de los lugares afectados.

El acceso era prácticamente ilimitado, y a decenas de personas se les permitió recorrer las escenas del crimen en domicilios particulares.

Cuando CNN preguntó anteriormente sobre la recopilación de pruebas, las autoridades israelíes y los servicios de emergencia señalaron las limitaciones de seguridad que supone trabajar dentro de una zona de combate activa, así como la necesidad de identificar y enterrar a las víctimas.

Esto no es inusual en casos de violencia sexual, afirmó Elkayam-Levy. Lo inusual fue que se instrumentalizara la falta de pruebas forenses para desacreditar las acusaciones.

“Cualquiera que haya representado a víctimas de violencia sexual sabe que las preguntas y las negaciones surgen casi de inmediato. Pero lo que más me duele no es la reticencia del público, sino la de los expertos que decían: ‘Muéstrenme las pruebas’”, declaró Elkayam-Levy.

“En mis 20 años de experiencia, no recuerdo haber oído nunca a una académica feminista venir y decir: ‘Muéstrame las pruebas a una víctima de violencia sexual’”, añadió.

Algunos de los primeros en llegar eran voluntarios sin formación formal sobre cómo manejar pruebas.

Muchos se sintieron abrumados y traumatizados, y algunos relataron cosas que habían visto que luego resultaron ser falsas, pero no antes de que fueran ampliamente difundidas en los medios de comunicación, por funcionarios israelíes y, en un caso, por la propia Elkayam-Levy.

Fue criticada públicamente por algunos colegas, así como por funcionarios gubernamentales anónimos que fueron citados en medios israelíes e internacionales cuestionando sus motivos.

Estos incidentes fueron utilizados posteriormente por algunos críticos para desacreditar otras afirmaciones, incluso cuando las pruebas eran claras y estaban corroboradas por múltiples fuentes.

Elkayam-Levy se convirtió rápidamente en una de las defensoras más fervientes de las víctimas. Fue galardonada con el Premio Israel 2024, considerado por muchos el máximo honor civil del país.

Al igual que muchas defensoras de las víctimas de violencia sexual, Elkayam-Levy ha recibido amenazas, incluidas amenazas de muerte, relacionadas con su trabajo, una labor que ella cree que vale la pena.

“Estos hombres y mujeres, víctimas de violencia sexual, han sido silenciados de la peor y más cruel manera posible. Esperemos que lo que hemos hecho sea poner fin a eso”, expresó.