Nueva Congregación Israelita: “La esperanza es acción”

El siguiente es el mensaje que nos deja el Presidente de la Nueva Congregación Israelita (NCI), Cr. Ariel Opoczynski: “imaginar un futuro mejor siempre ha sido fundamental para nosotros; imaginarlo y trabajar para lograrlo con Tikvá, esperanza”.

Cuenta Rasia Friedler, que cuando a su papá Egon Z”L le preguntaban “¿Todo bien?”, solía responder, «Menos lo que está mal», que le incomodaba esa muletilla tendiente a la negación de los problemas y a la superficialidad en el diálogo. Su mejor defensa frente a la muerte y la adversidad era precisamente, el humor.

Terminamos un año donde cada vez que nos preguntaron “¿Todo bien?” nunca la respuesta fue un “si” completo y aún peor, la incertidumbre perdura y no vislumbramos cuando terminará. No hubo un día en que no pensemos en “lo que está mal”.

En lo más profundo de nuestros deseos añoramos gam ze iaavor, esto también pasará, aunque racionalmente comprendamos que no hubo mejor época histórica, salvo quizás las últimas tres o cuatro décadas para ser judío y obviamente gracias a la existencia de Israel porque de lo demás casi nada parece haber cambiado.

En este contexto de perplejidad donde es difícil imaginar lo que traerán las próximas horas, imaginar un futuro mejor siempre ha sido fundamental para nosotros; imaginarlo y trabajar para lograrlo con Tikvá, esperanza. El optimismo es ilusorio, la esperanza es acción.

Hace poco nos dejó Etel Kanovich Z”L, compañera de Egon de todo una vida, profunda sionista, brillante profesora de tantas generaciones. A muchos de sus alumnos, entre los que tuve el privilegio de estar, más que matemática o física nos forjó el carácter, nos enseñó el concepto del esfuerzo y de ir por la milla extra.

Hoy necesitamos de ese dialogo profundo, sionismo, carácter, sobriedad, esfuerzo y querer ir por más para tener la esperanza necesaria para trabajar e imaginarnos un futuro mejor.

Que este año nos encuentre unidos. Que regresen ya los secuestrados a casa. Que puedan nuestros jaialim también regresar a casa y sus seres queridos tengan tranquilidad. Que tengan todas nuestras familias salud, paz, calma y un excelente año.

Shaná Tová Umetuká

Cr. Ariel Opoczynski

Presidente NCI