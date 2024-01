Nueva campaña israelí lucha contra el negacionismo de las atrocidades de Hamás

Ynet Español- por Ofir Hauzman

A la luz de las crecientes voces que niegan la masacre del 7 de octubre, de Hamás, la organización CyberWell y el Centro de Defensa Civil de Israel unieron fuerzas, en una emotiva campaña, encabezando el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, el 27 de enero. Crédito foto: Sapir Mualem.

El video muestra a niños israelíes secuestrados por Hamás y devueltos a sus hogares: Daphna Elyakim, de 15 años; Ella Elyakim; de 8 años, y Eitan Yahalomi, de 12 años, que fueron sacados de sus casas en el Kibbutz Nir Oz por terroristas de Hamás, junto con un hombre de 92 años, sobreviviente del Holocausto, Avigdor Neumann.

En el film, ambas organizaciones destacan el fenómeno de la negación de los hechos del 7 de octubre y lo comparan con el negacionismo del Holocausto. A lo largo del clip, los niños ven un video hecho en el extranjero, que afirma que Israel estaba mintiendo y que los acontecimientos del 7 de octubre nunca sucedieron. Neumann reacciona ante los sorprendidos niños, enfatizando que “hay cosas que no se pueden borrar”, mientras señala el número tatuado en su brazo.

El Washington Post informó, el domingo, sobre un fenómeno inquietante que está cobrando fuerza: el no reconocimiento de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre. El periódico manifestó que a pesar de la evidencia de que Hamás cometió estos horribles actos, incluidas imágenes capturadas por los propios terroristas, el fenómeno continúa extendiéndose.

Según el periódico, el número de negacionistas de la masacre, en Estados Unidos, es actualmente pequeño, pero está creciendo. Algunos afirman que las FDI llevaron a cabo la masacre para “justificar el genocidio en Gaza”, mientras que otros creen que algunos rehenes fueron secuestrados por Israel. Otros, incluso, confían en que Estados Unidos estuvo detrás del ataque.

“Desde el comienzo de la guerra en Gaza, y especialmente, a medida que continúan los combates, escuchamos cada vez más voces en todo el mundo que intentan negar el horrible desastre que experimentamos. Nos enfrentamos a amenazas y, lamentablemente, a intentos de invisibilizar nuestro pasado”, afirma Eliav Batito, titular del Centro de Defensa Civil.

“El mundo debe reconocer, que no dar credibilidad a los acontecimientos del 7 de octubre es un acto antisemita, al igual que negar otras atrocidades que el pueblo judío enfrentó a lo largo de la historia.”

“El mundo debe reconocer, que no dar credibilidad a los acontecimientos del 7 de octubre es un acto antisemita, al igual que no dar crédito a otras atrocidades que el pueblo judío enfrentó a lo largo de la historia. No hay día más apropiado que el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, para transmitir este importante mensaje”, afirmó.

El director ejecutivo de CyberWall, Tal-Or Cohen Montemayor, comentó: “Esta campaña ilustra la forma más nueva de discurso antisemita, que está ganando impulso en las redes sociales: la negación de los acontecimientos de la masacre del 7 de octubre.”

“Como organización que lanzó la primera plataforma abierta para monitorear el antisemitismo en las redes sociales, hacemos un llamado a estas plataformas para que actualicen sus pautas comunitarias y aborden el contenido que desmiente eventos horribles, según sus políticas, para manejar y eliminar contenido que distorsiona la memoria del Holocausto”, añadió.

“Sin embargo, era importante para nosotros aclarar este mensaje, más allá de nuestras actividades e informes profesionales, y enfatizar claramente que desestimar actos violentos deliberados contra los judíos es promover el odio contra los mismos”, concluyó.