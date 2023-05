Nuestros movimientos juveniles: Hanoar Hatzioni

Una tnuá es una organización educativa no formal, juvenil judío sionista cuyo objetivo es formar a niños y adolescentes en valores universales, judíos y sionistas. En nuestro país, los movimientos juveniles tienen un historial de actividad de más de 8 décadas. Han sido y son factor fundamental y significativo en la educación para la identidad y compromiso con el judaísmo, la comunidad y el Estado de Israel. El CCIU visitó las 7 tnuot (plural de “tnuá”) existentes en Montevideo para aproximarnos más a la actividad de cada una de ellas. Hoy conocemos Hanoar Hatzioni.

Los directivos del CCIU Samy Canias y Joaquín Taranto visitaron Hanoar junto al Embajador de Israel Yoed Magen. Los integrantes de Hanoar Hatzioni nos dejaron sus conceptos sobre los principios y objetivos del movimiento, su relación con Uruguay y con Israel, etc.

1. ¿Cuáles son los principios de tu tnuá? ¿Qué objetivos persiguen?

Nuestra ideología está escrita en el “Darkenu”, y cómo dice allí, aspiramos a la formación de un javer (compañero) judío que se identifique con su pueblo, su historia, su cultura y con Israel. Buscamos que el mismo se sienta orgulloso de su identidad judía, de forma tal que elija autorealizarse en el marco del Estado de Israel. Además, buscamos que el mismo sea poseedor de actitudes y valores humanistas liberales sociales, donde el ejemplo personal sea protagonista, junto con el concepto “jalutz” (pionero).

2.¿Cómo te sentís como joven judío/a en Uruguay?

Como tnua, creemos que el aporte que podemos hacer a la comunidad es mayor al que podemos hacer de forma individual, por ende, eso nos hace sentir privilegiados, ya que tenemos un grupo de trabajo el cual aporta constantemente a distintas causas. Vale la pena destacar que todas las personas que forman parte de nuestro movimiento son jóvenes voluntarios y eso nos da aún más prestigio, ya que lo hacemos sin la necesidad de obtener algo a cambio. De todas formas, la tnua es un marco que nos forma como personas para salir a la vida, y está bueno que lo tengamos presente así educamos con el mismo criterio.

Como joven judio en Uruguay quizá somos uno más dentro de la colectividad, pero la real diferencia la notamos cuando nos enfrentamos a desafíos en un ámbito no comunitario, allí es cuando empezamos a ser conscientes de todo lo que aprendimos y aquello que nos hace diferente.

3.¿Qué conoces del Comité Central Israelita y cómo creés que se puede trabajar más en conjunto?

El vínculo más fuerte o involucrante desde Hanoar con el comité ha sido en el área de bitajon, ya sea en la formación, como en las prácticas, como en el encuentro que se realiza durante shnat en Israel.

Considero que el comité tendría que permitir en instancias puntuales o en forma periódica tener una mesa redonda y de debate con los representantes de las tnuot, permitiendo mayor conciencia, conocimiento, participación y formación de futuros líderes comunitarios.

Considero, que no por mala voluntad que los directivos del Comité han marcado distancia con las tnuot excepto en el área de bitajon y creo que esta situación puede revertirse.

El Comité podría conformar un fondo para apoyar a las tnuot en los majanot (campamento) como así también en becas para shnat, becas universitarias, pasantías laborales cosa que, desconozco que ocurra.

Considero que las tnuot son una gran fortaleza en el marco comunitario y la formación de los jovenes es muy valiosa.

El vínculo en el marco de un acto o evento no es la forma de participación que lleve adelante programas o ideas como sí lo sería algún encuentro temático en las cuales las autoridades del comité aborden temáticas relevantes y que brinden además de información y conciencia, herramientas que formen.

Quizás sería bueno pensar en una mesa redonda que se alineen las expectativas y que sepan las partes (comité y cada una de las tnuot) que es lo que tienen para brindar y cómo pueden construir en conjunto.

Creo que el espejo del comité es ser un funcionario ejemplar, elegido y una función aspiracional y para que esto suceda es como el árbol hay que comenzar a fortalecerlo desde la raíz, desde abajo, por ende tiene que existir una retroalimentación y fortalecimiento constante.

4.¿Por qué crees es importante la educación informal?

La educación informal es un pilar base para la vida de caulquier persona, sobre todo para los niños (sea o no judío) la misma, nos ayuda a aprender de forma dinámica y espontáne pero no deja de tener un mensaje educativo de trasfondo.

5.- ¿Realizan actividades por fuera de la colectividad judía? ¿De qué tipo? ¿Se involucran con grupos / instituciones para brindar ayuda social / humana? Si sí, mencionan algunos ejemplos.

En nuestra tnua, contamos con un tafkid llamado “Havoda Keilatit” (trabajo comunitario) el cual tiene como objetivo organizar distintas actividades a lo largo del año para poder aportar nuestro granito de arena como tnua.

La persona que lleva a cabo el tafkid (función) realiza y ha realizado varios proyectos. Ya hace varios años la tnua forma parte del proyecto “Escuelas vinculadas” en donde un grupo de bogrim (dirigentes) va una vez al mes a escuelas no judías a hacer distinto tipo de actividades no formales. Por otro lado, el mismo también es el encargado de realizar distintas campañas a lo largo del año las cuales tienen como objetivo ayudar a aquellos que no tienen los mismos recursos que nosotros; en estas campañas aportan tanto bogrim, como padres y janijim (educandos).

6.- ¿Qué es para ustedes el Estado de Israel?

Nosotros apuntamos sábado a sábado a que nuestros javerim cumplan con el objetivo máximo de la tnua, que es la Hagshama Atzmit (autorrealización). La misma se realiza (idealmente) una vez que el javer termina su ciclo tnuatí, y consiste en irse a Medinat Israel y activar como joven judío sionista jalutz desde allí. Es por eso, que Israel, es la base de nuestros pilares, ya que nuestro objetivo se puede cumplir únicamente allí.

7.¿Qué sugerirías, aportarías, agregarías, para ilustrarnos acerca de qué es un movimiento juvenil judío, cómo trabaja, qué población lo integra o todo lo que quieras sumar como datos, para que conozcamos a tu tnuá.

Como mencionamos anteriormente, nuestra tnua trabaja con jóvenes y niños judios, dándoles un marco judaico que muchos no tienen y eso nos diferencia de otras tnuot. Para muchos de nuestros javerim, la tnua es su único marco judío, y alli la importancia de llevar a cabo nuestro objetivo de la mejor forma posible.

Por otro lado, orgullosamente, podemos decir que nuestra tnua es una de las más grandes a nivel mundial, encontrándose en 19 países dispersos por los continentes. Eso hace que nuestros javerim puedan nutrirse de distintas culturas a partir de los encuentros internacionales que realizamos.