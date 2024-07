‘Nos están disparando, pero no tengo miedo’: la rehén le dice a su madre antes del secuestro

La familia de Agam Berger dice que ella intentaba hacer lo mejor que podía en todo lo que hacía; muestra la última conversación con la rehén antes de que los terroristas de Hamas la secuestraran y la llevaran a Gaza el 7 de octubre

«Agam es una niña llena de significados. A veces, a una persona le lleva toda una vida llegar a darse cuenta de esto, pero ella ya sentía que tenía una misión y un propósito en el mundo desde muy joven», dice Meirav, madre de Agam Berger, una joven de 19 años que fue secuestrada en Gaza desde una base militar cerca del kibutz Nahal Oz.

Una semana antes de terminar su formación militar, Agam fue trasladada a la base sur. El 7 de octubre, logró llamar a su familia desde el teléfono de una amiga y les dijo: «Nos están disparando, hay terroristas, pero no tengo miedo».

Agam tiene una hermana gemela, Li-Yam, otra hermana de 18 años y un hermano menor que celebró su Bar Mitzvah mientras ella estaba cautiva en Hamas. Toca el violín desde muy joven y estudió en un programa de música. En la escuela secundaria, creó un tablero con recortes de periódicos que presentaban palabras y conceptos que la caracterizan.

Su madre comparte: «Escribió ‘La historia de mi vida es la fe’, es una niña muy arraigada. ‘La familia es un regalo’; las personas más importantes para ella son su familia. ‘Gracias’, es una niña agradecida y se emociona con las cosas simples, y la palabra ‘libertad’ aparece de manera prominente. Todo esto de una niña de 16 años».

Agam Berger

Después de terminar sus estudios, Agam decidió pasar un año en un programa premilitar durante el cual recibió su asignación de las Fuerzas de Defensa de Israel como vigía. «Quería ser instructora de entrenamiento básico y trató de cambiar de destino sin éxito. Decidió que si ese era su papel, lo haría lo mejor que pudiera y aspiraría a puestos de mando y oficial», explica Meirav.

A Agam la destinaron al sector de Gaza y al puesto de Kerem Shalom. Una semana antes de que terminara su curso de formación y la dispersaran a sus nuevas bases, recibió una nueva asignación en Nahal Oz. Estaba conmocionada. A pesar de que quería que la destinaran al sector sur y lo consiguió, no entendía por qué le habían cambiado de puesto en el último momento.

“Recuerdo la conversación que tuve con ella, me dijo: ‘Mamá, ¿esto es lo mejor? ¿Por qué?’ Le dije que había cosas que no podíamos controlar. Después me pidieron que le enviara una grabación felicitándola por el final de su carrera.

Le envié una grabación y bendecí su camino, deseándole que sobresaliera en todo lo que hiciera y que estuviera rodeada de buenas personas, y terminé la grabación con la frase: ‘Donde quiera que estés, ahí está tu destino’. Dos días después, mientras esa frase probablemente todavía resonaba en su mente, fue secuestrada”.

Una semana antes de que terminara su curso, Agam y su madre se comunicaban por WhatsApp, y Agam mencionó que sospechaba que no las enviarían a bases adyacentes a la frontera inmediatamente después del curso debido a los disturbios en la zona.

«Durante el entrenamiento básico y su curso, Agam fue seleccionada para un programa destinado a puestos de mando y oficiales», comparte Meirav. En consecuencia, preparó una lección para sus amigos para marcar el final del curso y repartió cartas.

En la parte superior de la página, citó al rabino Nachman de Breslov: «¿Quién le revelará a una persona que todas las cosas que le impiden progresar en su vida son en realidad solo su imaginación?» Luego agregó con sus propias palabras.

«Nuestro papel tiene una importancia inmensa que conlleva muchos desafíos. Nunca se sabe qué sucederá durante su turno. Por lo tanto, haga lo que haga, hágalo de la mejor manera posible. Espero que el papel contribuya a usted como usted contribuye a él, y que se sienta importante al hacerlo».

Agam terminó el curso el miércoles y el jueves su padre Shlomi y su madre Meirav la llevaron a la base de Orim con otros soldados. «Ella no quería estar de servicio el fin de semana, estaba triste y yo traté de animarla. Después de que llegó a la base, habló con algunos amigos en la habitación y me llamó y me dijo: «Está bien, mamá, seré la primera en la rotación y terminaré con esto rápidamente».

Los padres no habían abandonado la zona y Meirav recordó que los calcetines que había lavado para Agam aún no se habían secado. «Le dije que los llevara mojados y los colgara, y entonces me di cuenta de que había un centro comercial en la zona de Ofakim. Le compré unos calcetines y me pidió que los dejara en el puesto de guardia porque todavía estaban en proceso de registrarse en la base, así que no tuve la oportunidad de abrazarla de nuevo».

El sábado por la mañana, la familia Berger dormía como siempre en Holon. Meirav llevaba ocho meses observando el Shabat en memoria de su madre, fallecida en enero.

«Yo no tenía el móvil, pero el resto de la familia dormía como siempre», cuenta. «A las 06:30 empezaron a sonar las sirenas, entramos en la habitación de seguridad y sonó mi móvil, pero yo no estaba con él.

Entonces sonó el teléfono de su hermana. Agam también se sorprendió por las sirenas y corrió de su cama a la habitación de seguridad. Olvidó el móvil y nos llamó desde el teléfono de su amiga, Shirat Yam Amar, que fue asesinada más tarde.

«No dijo mucho durante la llamada, sólo que sonaban las sirenas y que estaba en un lugar seguro. No me preocupé, entendí que estaba en una base militar, que se supone que es el lugar más seguro que existe. En mi mente, ella estaba en un centro de mando subterráneo, en algún búnker, eso es lo que imaginé.

“Después de veinte minutos, llegó otra llamada de Agam, donde dijo: ‘Mamá, nos están disparando, hay terroristas, todos están llorando, pero yo no tengo miedo’, y luego la llamada se cortó. Esa fue la última vez que tuvimos contacto con ella”.

Lo que sucedió después fue revelado al público por las familias de los vigilantes a través de videos que llegaron a las FDI filmados por terroristas de Hamás. «No vi ninguno de los videos, ni del secuestro, ni del refugio, ni ninguno de los otros que nos mostraron. Pero sí vi la foto de su herida. Parece que entendió lo que estaba sucediendo bastante rápido, dijo que no tenía miedo».

La condición de Agam en cautiverio

El 26 de noviembre, el cumpleaños del padre de Agam, Shlomi Berger, otra Agam, Agam Goldstein-Almog, que fue secuestrada del kibutz Nahal Oz, regresó a Israel después de un acuerdo de rehenes con Hamás.

Meirav compartió: “Antes de abordar el helicóptero rumbo a Israel, insistió en tomar un teléfono y llamarnos. Tenía nuestro número. Allí sufrieron una guerra psicológica importante, creían que no había ningún lugar al que regresar. Mi Agam estuvo con Agam Goldstein durante unos 10 días, fueron trasladados de un lugar a otro hasta que estuvieron juntos en los túneles.

“Cuando se dieron cuenta de que Agam iba a ser liberada, mi Agam astutamente le dio nuestros números de teléfono. En una llamada desde Israel, Agam Goldstein nos dijo que tenía hambre y quería comer todo el día; que rezaba mucho, bendecía la comida y no encendía fuego en Shabat”, agregó.

“Le preguntamos si estaba de buen humor y dijo que sí. Tuvo muchos momentos bajos, pero se mantuvo tranquila y mantuvo a todos tranquilos”. Desde entonces, la familia recibió una señal de vida de ella en forma de información de inteligencia militar en febrero. Han pasado cinco meses desde entonces.

Momentos de crisis

«Intento pensar que ella realmente está protegida allí y que tiene una protección divina privada porque es imposible respirar de otra manera, sobrevivir y salir adelante», comparte Meirav. «Hay colapsos, ¿cuánto tiempo puede uno sostener esta máscara? Me derrumbo y lloro, pero vivo su imagen. Toda mi existencia es ella, cada respiración y cada acción mía gira en torno a la lucha por traerla a casa.

“Puedo decir que los momentos más difíciles son durante las cenas de los viernes por la noche. Es un momento en el que siempre estamos todos juntos y alrededor de las velas de Kidush y Shabat. No es casualidad que estos sean también los testimonios que recibimos sobre Agam en cautiverio, que se derrumbaba los viernes, estos son momentos significativos para nuestra familia».

Momentos de esperanza

Meirav también imagina el momento en que Agam regresa, aunque no siempre es fácil. “Será como volver a nacer, habrá lágrimas de alegría y un abrazo que no podremos soltar, una especie de liberación. Y agradecimiento al Creador, al final, mi creencia es que Él la traerá de vuelta, sólo tenemos que esperar ese momento”.