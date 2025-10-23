¿No se permiten judíos? La vuelta de la discriminación

En una situación profundamente preocupante, los seguidores del Maccabi Tel Aviv han sido prohibidos de asistir a un próximo partido en el estadio del Aston Villa en Birmingham, Reino Unido, porque las autoridades afirman que no pueden protegerlos de posibles hostilidades. Crédito foto: Marko Djurica/Reuters

En un incidente separado, la banda de heavy metal Disturbed tuvo su concierto en Bélgica cancelado el viernes pasado por el alcalde de la municipalidad de Forest, Charles Spapens, debido a lo que él llamó “preocupaciones de seguridad”. La cancelación se produjo en medio de amenazas por parte de grupos anti-Israel para protestar contra la banda liderada por el artista pro-Israel David Draiman, quien ha sido muy crítico en su apoyo a Israel y en contra del terrorismo y la retención de rehenes por parte de Hamas.

Ambos casos son peligrosas capitulaciones ante la intimidación y establecen precedentes que deberían alarmar a cualquier persona preocupada por las libertades civiles y la igual protección bajo la ley.

Cuando una fuerza policial o alcalde recomienda que a los ciudadanos se les prohíba la entrada a la sociedad porque no se puede garantizar su seguridad, hemos entrado en un territorio verdaderamente perturbador.

Normalizando la discriminación

El principio fundamental de que todos los ciudadanos merecen igual protección ha sido abandonado. Las autoridades han optado por castigar a las posibles víctimas en lugar de abordar la amenaza real de multitudes violentas atacando eventos culturales. La absurdidad de esta situación recuerda a capítulos más oscuros de la historia. Parece que estamos reviviendo un ethos en el que ciertas personas son excluidas de los espacios públicos en función de su identidad. Prohibir a los aficionados y artistas judíos normaliza la discriminación en lugar de prevenir la violencia.

Emily Damari, ciudadana del Reino Unido y exrehén que estuvo cautiva por Hamas durante más de 15 meses en Gaza, expresó su sorpresa al no poder asistir al partido como seguidora de Maccabi Tel Aviv. “Esto es como poner un gran letrero en el exterior de un estadio que dice ‘No se permiten judíos'”, escribió.

Así es como comienza la segregación, a través de “medidas de seguridad” aparentemente prácticas que normalizan la exclusión. Si la seguridad es el problema principal, entonces implementen salvaguardias para detener a aquellos que representan una amenaza para la seguridad de los ciudadanos; no castiguen a los que están siendo atacados. Eso es un pensamiento retrógrado que solo sirve para fortalecer a los matones.

El diputado Ayoub Khan, representante de la circunscripción de Birmingham Perry Barr, celebró esta decisión. Sin embargo, el primer ministro Keir Starmer tomó la posición moral alta y la calificó como “una decisión equivocada”, afirmando: “No toleraremos el antisemitismo en nuestras calles. El papel de la policía es asegurar que todos los fanáticos de fútbol puedan disfrutar del juego sin temor a la violencia o intimidación.”

Sería bueno que Bélgica hiciera lo mismo y revirtiera su decisión de prohibir que Disturbed se presentara. Sin embargo, el alcalde Spapens cree lo contrario, que debido a supuestas “preocupaciones de seguridad”, el concierto tuvo que ser cancelado después de que aquellos que lideraban el esfuerzo de protesta afirmaron claramente que lo estaban haciendo porque Draiman es partidario de Israel.

Borrado de judíos del ámbito público

El papel de las fuerzas del orden debe ser neutralizar las amenazas, no acomodarlas. Los manifestantes que amenazan con violencia contra aficionados judíos o artistas judíos deben ser abordados directamente. La eliminación de aficionados y artistas judíos de espacios públicos cede a la intimidación y solo aviva las llamas del antisemitismo. Cuando dejas que un abusón gane una vez, simplemente volverán e intentarán de nuevo.

Este es otro paso en el intento de borrar a los judíos del ámbito público. Sin embargo, estas prohibiciones van más allá de perjudicar a los judíos y establecen un peligroso precedente para otras minorías, ya que efectivamente entregan el poder de la ley a las turbas, y de cualquier manera que las turbas decidan protestar, lograrán aplastar a las minorías. Hoy en día, son los judíos. ¿Quién será el siguiente? ¿Qué otros grupos religiosos o étnicos serán prohibidos de asistir a eventos deportivos o actuar en conciertos porque su presencia podría provocar hostilidad?

El fútbol históricamente ha unido a personas de todos los orígenes. Como dijo elocuentemente Damari, el deporte debería unir a “las personas independientemente de su fe, color o religión”. Disturbed emitió una declaración haciendo en gran medida la misma afirmación sobre la música. Sin embargo, estas prohibiciones claramente dicen lo contrario.

Según las personas que pidieron las prohibiciones y quienes las hacen cumplir, los eventos deportivos, musicales o culturales ya no son seguros y ya no son lugares para que las personas olviden sus diferencias; más bien, son lugares donde ser diferente puede llevar a la cancelación. Este es otro paso en el camino hacia el colapso de culturas inclusivas y la democracia occidental.

¿Qué sigue?

Las sociedades que excluyen a las personas “por su protección” han comenzado un peligroso deslizamiento hacia la discriminación normalizada. Las sociedades civiles se desgastan a través de pequeñas concesiones que gradualmente comprometen los principios fundamentales de igualdad.

La revisión ordenada por el comisionado de policía y delitos en el Reino Unido ofrece la esperanza de que la decisión equivocada de Aston Villa pueda ser revertida. Nuestros valores compartidos de igualdad y protección bajo la ley lo exigen. Abordar a quienes hacen amenazas preserva el derecho de todos los grupos a participar de manera segura en la vida pública. Lamentablemente, parece que el barco ya zarpó para Bélgica.

La pregunta sigue siendo: ¿Bélgica y el Reino Unido, así como otros países o ciudades que consideran la cancelación de judíos basada en su etnicidad, todavía se aferran a la creencia de que todos los ciudadanos merecen igual protección y acceso a la vida pública independientemente de su identidad? Si no, ¿en qué se han convertido? ¿Están los toques de queda para minorías o los requisitos especiales de vestimenta o identidad respaldados por afirmaciones de ser por su seguridad, los próximos? Hemos recorrido este camino demasiadas veces para permitir que vuelva a suceder.

Steven Burg, un rabino, es el CEO de Aish, un instituto educativo y movimiento judío global. También forma parte de la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía. Anteriormente fue director oriental del Centro Simon Wiesenthal, donde supervisó el Museo de la Tolerancia en la Ciudad de Nueva York y contribuyó a la lucha del centro contra el antisemitismo.