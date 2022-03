No se equivoquen: El antisionismo es antisemitismo

Israel Noticias- por Jeff Jacoby (Boston Globe)

“En el fondo, el antisionismo tiene muy poco que ver con la crítica a las políticas de Israel o la simpatía por los árabes palestinos, ambas perfectamente justificadas. Tiene todo que ver con negar a los judíos un derecho que los eslovacos, chinos, iraníes y mexicanos dan por sentado: un Estado propio.” Crédito foto: Sebastian Scheiner

Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional en EE.UU., fue el orador invitado en el almuerzo del 9 de marzo organizado por el Woman’s National Democratic Club en Washington, D.C. Su tema fue el reciente informe de Amnistía en el que se califica -o más bien se calumnia- a Israel como un Estado de “apartheid”. En el curso de la defensa del informe, O’Brien dijo a su audiencia que Israel “no debería existir como Estado judío” y sugirió que la mayoría de los judíos estadounidenses comparten su opinión. Cuando un participante citó una encuesta reciente que mostraba que la mayoría de los judíos estadounidenses se identifican como pro-Israel y sienten un vínculo emocional con el Estado judío, O’Brien respondió: “En realidad no creo que eso sea cierto”. Lo que su “instinto” le decía, dijo, era que “la gente judía de este país” no cree que Israel tenga que ser un Estado judío, que basta con que sea “un espacio judío seguro” al que los judíos puedan “llamar hogar”.

Hay que ser sorprendentemente descarado -o notablemente sordo- para que un no judío nacido y criado en Irlanda declare que los judíos de Estados Unidos no quieren realmente que Israel sea lo que ha sido durante 74 años: el renacido Estado-nación del pueblo judío.

Las declaraciones de O’Brien fueron a veces incoherentes y contradictorias, y cuando generaron una reacción -la condena provino de fuentes tan diversas como la página editorial del New York Post y los 25 demócratas judíos de la Cámara de Representantes de EE.UU.- afirmó que se le había citado fuera de contexto. Pero no hay que confundir su conclusión: “Nos oponemos a la idea -y esto, creo, es una parte existencial del debate- de que Israel debe ser preservado como un Estado para el pueblo judío”, dijo a su audiencia.

Esto es el antisionismo: la creencia de que es ilegítimo que Israel sea un estado declaradamente judío y que la identidad explícitamente judía de Israel debe llegar a su fin. Y los que promueven el antisionismo no son menos antisemitas que los que promueven la afirmación de que los judíos fueron los responsables de la propagación del COVID-19. O el voto supremacista blanco de que “los judíos no nos reemplazarán”. O la condena de Louis Farrakhan del judaísmo como una “religión de alcantarilla”. O los cánticos de “¡Judíos al gas!” que han estallado en los partidos de fútbol europeos.

Sin duda, O’Brien no estaría de acuerdo. Protestaría que se puede ser antisionista – oponerse a la existencia de Israel como Estado judío – sin ser culpable de fanatismo contra los judíos. En su discurso ante el Woman’s National Democratic Club, describió el antisemitismo como “una amenaza real y viva” e insistió en que él y su organización “se oponen firmemente al antisemitismo”. A muchos antisionistas les molesta que se les acuse de antisemitismo, ya que su animadversión, dicen, no es contra el pueblo judío; es contra un país judío, en el que la identidad étnica, religiosa y nacional judía está vinculada a la condición de Estado.

Pero ese argumento no resiste el escrutinio.

Si un grupo de activistas afirmara que la República de Irlanda es un país ilegítimo que nunca debería haberse creado, ¿creería alguien que su afirmación no es antiirlandesa? Si negaran el derecho de Irlanda a existir y la condenaran por acelerar la obtención de la ciudadanía para los extranjeros con ancestros irlandeses, ¿alguien tendría problemas para reconocer su postura como fanatismo contra los irlandeses?

La única diferencia entre los que afirman que los irlandeses no tienen derecho a un Estado propio y los antisionistas que dicen que no debería haber un Estado judío es que los primeros no existen. Nadie niega que Irlanda sea el estado nacional legítimo del pueblo irlandés, al igual que nadie niega que Polonia sea el estado nacional del pueblo polaco y que Japón sea el estado nacional del pueblo japonés. Lo único que se señala para el oblato es el gobierno judío en un Estado judío. Eso es antisemitismo.

A lo largo de la historia, la hostilidad hacia los judíos ha adoptado, en términos generales, tres formas. Una es el antisemitismo religioso, que se dirige a los judíos por su fe. Es el antisemitismo de las Cruzadas, en las que se obligaba a los judíos a elegir entre el bautismo y la muerte, y el del libelo de sangre, en el que se acusaba a los judíos de cometer asesinatos rituales como parte de su religión.

Luego está el antisemitismo que se expresa físicamente, buscando exterminar a tantos judíos como sea posible. Este fue el antisemitismo de Hitler y de la Alemania nazi: una campaña genocida en la que todos los judíos eran el objetivo.

La tercera forma en la que se ha manifestado el antisemitismo es como oposición, no principalmente a la religión judía o a la vida judía, sino a la soberanía judía, como odio a un estado judío en la patria judía. En los tiempos bíblicos, esto era muy frecuente, pero durante la larga era del exilio judío, cuando los judíos no tenían estado ni poder político nacional, este tipo de hostilidad antijudía se convirtió en gran medida en letra muerta.

Eso cambió con el nacimiento del sionismo moderno y el movimiento para restablecer una patria judía. En el siglo XX, las campañas de liberación nacional y autodeterminación cambiaron el mapa del mundo, dando lugar a decenas de nuevos países en Europa, África, Asia y Oriente Medio. De todos esos países, sólo Israel ha tenido que enfrentarse a una campaña de demonización y deslegitimación durante décadas. En el fondo, el antisionismo tiene muy poco que ver con la crítica a las políticas de Israel o la simpatía por los árabes palestinos, ambas perfectamente justificadas. Tiene todo que ver con negar a los judíos un derecho que los eslovacos, chinos, iraníes y mexicanos dan por sentado: un Estado propio.

Para los antisionistas, la soberanía judía es tan intolerable hoy como lo fue en 1948, cuando cinco ejércitos árabes invadieron el recién nacido Estado de Israel, prometiendo “una guerra de exterminio y una masacre trascendental”. Aquella guerra no se lanzó para lograr una solución de dos estados, sino para impedirla: El mundo árabe rechazó la decisión de las Naciones Unidas de dividir Palestina en dos países, uno judío y otro árabe. Lo que anima a los enemigos de Israel no es el deseo de establecer un 22º Estado árabe, sino de desestabilizar el único Estado judío del mundo.

El antisionismo no necesita expresarse en una retórica odiosa o violenta para ser antisemita. Es antisemita por definición. Una obsesión implacable con los pecados de Israel, reales e imaginarios; la negación de que los judíos tienen derecho a la soberanía judía – no son meras expresiones de opinión, son expresiones de fanatismo contra el pueblo judío. Las palabras de O’Brien forman parte de la creciente ola de antisemitismo en Estados Unidos y en todo el mundo. Se merecen la condena que han recibido, y más.