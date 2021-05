No a un estado terrorista en Gaza

PorIsrael- por Bernard Henry-Levy (Tablet)

Adónde se mire, hay multitudes de personas en Francia, los Estados Unidos y Gran Bretaña que no están interesadas en derechos humanos, guerras olvidados ni en los palestinos. Simplemente aprovechan la oportunidad para demostrar que pueden matar dos pájaros de un tiro con una piedra al gritar “abajo Israel” y “muerte a los judíos”.

Yo me hago una pregunta muy sencilla, como debieran hacer también otros, en días en los cuales miles de manifestantes salen a las calles de París, Londres o Berlín “para defender a Palestina”.

¿Es la muerte de palestinos lo que los preocupa? Si fuera así es difícil de entender por qué están silenciosos cuando se persigue, atormenta, asesina, o se utiliza artillería para atacar a otros palestinos sospechosos de colaborar con Israel o con Al Fatah.

¿Les preocupan los derechos humanos, siempre y en cualquier circunstancia? Entonces cabe preguntarse por qué sin ir hacia atrás y recordar el genocidio de los tutsis en Ruanda, las masacres de musulmanes en Bosnia y Darfur, no oímos nada de los manifestantes en defensa de los “uighurs” étnicamente “limpiados” por la dictadura china, los Rohingyas que son desplazados por la junta birmana, o los cristianos nigerianos que son exterminados por Boko Haram y los Fulani islamistas. No oímos nada acerca de la violación de Derechos Humanos a gran escala en Afganistán, Somalía, Burundi, y las montañas de Nuba, lugares que visité y conozco bien, por lo cual no me cabe duda que allí fueron muertos centenares, sino miles de civiles.

¿Es que los manifestantes se sienten ofendidos por la indiferencia del Occidente cómplice que permite que una ciudad musulmana sea atacada? Si fuera así ¿Por qué no se lanzaron a las calles en solidaridad con los kurdos de Kirkuk asaltados en octubre de 2017 por aviones financiados por los Guardias de la Revolución de Irán? ¿O con los kurdos de Rojava bombardeados pòr Erdogan en el 2018 y el 2019? ¿Dónde estuvieron cuando las ciudades sirias fueron ametralladas por los aviones del dictador Bashar Assad, con el apoyo de los de Vladimir Putin, con un salvajismo sin precedentes.

No.

Adónde se mire, hay multitudes de personas en Francia, los Estados Unidos y Gran Bretaña que no están interesadas en derechos humanos, guerras olvidados ni en los palestinos. Simplemente aprovechan la oportunidad para demostrar que pueden matar dos pájaros de un tiro con una piedra al gritar “abajo Israel” y “muerte a los judíos”.

Frente a esta hipocresía, estoy orgulloso de decir que no cambié mi opinión en 50 años.

El número de víctimas civiles de la guerra absurda y criminal iniciada por Hamas me rompe el corazón. Y si bien el reclamo de los palestinos a un estado tiene un origen relativamente reciente y que es lamentable que sus líderes no hayan utilizado los billones de la ayuda internacional y no hayan sido capaces ni siquiera de formar un gobierno digno de ese nombre, creo que tienen derecho a un estado propio. Pero no si se trata de un régimen tiránico.

No si es un estado criminal, que convierte a su propio pueblo en un rehén, los obliga a vivir en un prisión al aire libre, y cada tres o cuatro años, cuando su situación política se vuelve precaria, sacrifica un nuevo contingente de escudos humanos, para usar su martirologio para afirmar su legitimidad perdida. Y finalmente, no si la razón de ser de ese estado es servir de plataforma de lanzamiento de misiles que pretenden destruír a Israel.

***Bernard-Henry Levy es uno de los intelectuales públicos más destacados de Francia y es autor de más de 30 libros. Traducido de la versión en inglés publicada en la revista “Tablet” por Egon Friedler.