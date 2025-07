Niño, símbolo del hambre en Gaza, padece una enfermedad genética

Fotos de Muhammad al-Matouq, el demacrado niño gazatí fotografiado con un pañal hecho con una bolsa de basura, fueron publicadas en casi todos los medios que cubrían la crisis en la Franja. Sin embargo, un periodista independiente descubrió que padece enfermedades genéticas, como parálisis cerebral y falta de oxígeno en la sangre, que contribuyen a su apariencia. Sus enfermedades fueron omitidas del informe, y la narrativa de la hambruna en Gaza se intensificó.

La cobertura de la crisis humanitaria en Gaza se ha ampliado significativamente en las últimas semanas, lo que ha provocado crecientes críticas internacionales contra Israel y, en última instancia, ha impulsado un cambio de política: bajo la dirección de la cúpula política, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron su primer lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria a Gaza, anunciaron «pausas humanitarias» diarias en los combates y coordinaron corredores de ayuda seguros con la ONU. Sin embargo, algunas de las imágenes alarmantes que circulan desde Gaza parecen formar parte de un esfuerzo por reforzar la «narrativa de la hambruna».

Entre las imágenes más influyentes se encontraba una foto del bebé palestino de 18 meses Muhammad al-Matouq, tomada por el periodista Ahmad al-Arini. La imagen, que mostraba al niño con un pañal improvisado hecho con una bolsa de basura negra que sostenía su madre, fue ampliamente difundida por importantes medios como CNN, The New York Times, Sky News, The Guardian, Daily Mail, The Times y la BBC. Incluso el proisraelí Daily Express la publicó.

“Tomé la foto para mostrarle al mundo el hambre extrema que sufren los bebés y niños en Gaza”, declaró al-Arini a la BBC. Comentó que encontró al niño y a su madre viviendo en una tienda de campaña en la ciudad de Gaza tras ser desplazados del norte de Gaza, con poco más que una pequeña estufa dentro. Afirmó que el pequeño había bajado de 9 a 6 kg (aproximadamente la mitad del peso normal para su edad) y que nunca había recibido leche materna, fórmula infantil ni suplementos.

Al-Arini describió la tienda como «similar a una tumba», enfatizando que la imagen simboliza la difícil situación de Gaza. Sin embargo, el periodista de investigación David Collier publicó un informe detallado que revela que el niño no sufre de inanición, sino de enfermedades genéticas raras, como parálisis cerebral y deficiencia de oxígeno en la sangre. Collier basó sus hallazgos en un informe médico de la Asociación Basma para la Ayuda en Gaza, firmado por el Dr. Saeed Mohammed al-Nassan, que indica que el niño ha necesitado suplementos nutricionales desde su nacimiento en diciembre de 2023, dos meses después del inicio de la guerra, y que su condición médica se debe a una enfermedad crónica que afecta el tono muscular, el movimiento y la postura.

Collier también señaló que la foto de al-Arini omite a Jude, el hermano mayor del niño, de 3 años, quien aparece sano en otras imágenes de menor difusión. Señaló que la madre de Muhammad, Huda, tampoco presenta signos de desnutrición grave que sugieran una crisis alimentaria familiar generalizada.

Collier criticó a la BBC por emitir una entrevista de 64 segundos con Huda que omitió cualquier mención a las enfermedades genéticas subyacentes de la niña. «Incluso en el vídeo, la madre alude a luchas de larga data y tratamientos de fisioterapia», escribió. «La curvatura de la columna vertebral de la niña sugiere claramente parálisis cerebral, pero el narrador de la BBC nunca lo menciona, lo que lleva a los espectadores a creer que la condición de la niña es puramente consecuencia de la hambruna».

Medios de comunicación, incluido The New York Times, también informaron que el padre del niño, Zakariya al-Maatouq, murió el 28 de octubre mientras «buscaba comida». La investigación de Collier determinó que murió en un ataque israelí selectivo en la calle al-Kasasib de Jabalya, un lugar de combate activo en ese momento. Entre el 25 y el 29 de octubre, seis soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel murieron allí. Vídeos de Hamás de la zona muestran operaciones terroristas durante ese período, lo que pone en duda las afirmaciones de que el padre simplemente «buscaba comida». Los medios internacionales omitieron en gran medida este contexto, reforzando la narrativa de la crisis humanitaria.

Collier enfatizó que Hamás explota rutinariamente a la población civil como herramienta de propaganda, y que el control sobre la distribución de ayuda humanitaria constituye una importante fuente de ingresos para el grupo. También acusó a las agencias de la ONU y a las ONG que operan en Gaza de cooperar con Hamás. Afirmó que algunas organizaciones impusieron condiciones inviables a los envíos de ayuda, provocando su abandono y descomposición, mientras que otras exigieron a Hamás que brindara seguridad a los trabajadores humanitarios, garantizando así el control del grupo sobre los suministros.

En otro ejemplo de la participación mediática global, el periódico italiano Il Fatto Quotidiano publicó en portada el jueves pasado la foto de un niño desnutrido bajo el titular «¿Es esto un niño?», una referencia directa a las memorias del Holocausto de Primo Levi, «Si esto es un hombre» (posteriormente retitulada «Supervivencia en Auschwitz»). El artículo incluía una entrevista con Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, quien acusó al gobierno italiano de complicidad en la supuesta «política de hambre» de Israel.

Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el niño de la imagen, Osama al-Raqab, padece fibrosis quística. La foto fue tomada en abril y se encuentra en Italia desde el 11 de junio, gracias a las gestiones humanitarias y diplomáticas del gobierno italiano, que también permitió el traslado de varios otros niños enfermos de Gaza.

Al día siguiente, Il Fatto Quotidiano redobló la apuesta con un artículo de la estudiante de periodismo Aya Ashour, recientemente trasladada de Gaza a Italia, quien afirmó haber entrevistado a la madre del niño. Ashour afirmó que el niño «sufría terriblemente» y que estaba siendo tratado en el Hospital Nasser de Khan Younis, a pesar de que lleva más de un mes en Italia y su salud ha mejorado desde entonces.