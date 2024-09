Nicholas Winton, el salvador de niños del Holocausto, ya tiene una calle en Praga

Una nueva vía peatonal con el nombre de Nicholas Winton fue inaugurada días atrás en el barrio de Holešovice (en Praga, capital de la República Checa) luego de una ceremonia de homenaje al filántropo británico que salvó a cientos de niños del Holocausto. Debido a que sus padres eran judíos (aunque se convirtieron), Winton no recibió el título de Justo entre las Naciones, un honor que sólo se otorga a los no judíos. En 2024, también se estrenó la película Lazos de Vida (One Life), protagonizada por Anthony Hopkins.

Este martes se inauguró la calle Nicholas Winton en el barrio praguense de Holešovice. El espacio entre la antigua estación de tren de Bubny y la escultura en homenaje a las víctimas del Holocausto se llenó de personas que deseaban asistir a la ceremonia de apertura. Entre ellas se encontraban también algunos de los últimos “niños de Winton” aún vivos como Milena Grenfell-Baines. Radio Praga Internacional habló con ella.

“Desde luego, este es un momento bastante importante, jamás pensábamos que llegaría el día. Yo siempre digo que es gracias a Esther Rantzen porque si ella no hubiera encontrado a Nicholas Winton, nada de esto hubiera sido posible”.

Esther Rantzen es una periodista británica y presentadora del programa That’s Life de la BBC, donde, en 1988, la hazaña de Winton y sus colegas se transmitió para el gran público. El rescate extraordinario de cientos de niños judíos del Holocausto quedó grabado en una secuencia única en la historia de la televisión.

Nueve años luego de la muerte de alguien que muchos consideran un héroe, Praga da la bienvenida a una calle que lleva su nombre. A la pregunta de qué hubiera pensado Winton al respecto, Milena Grenfell-Baines respondió que a pesar de su timidez, él hubiera estado contento de ver a todas estas personas y descendientes juntos. Por otra parte, su hijo Nicholas Winton Jr. dijo a Radio Praga Internacional que a su padre no le gustaban mucho los honores, los adornos o las medallas. Agregó también que la película One Life (conocida como Los niños de Winton en España y Lazos de vida en Hispanoamérica), recientemente estrenada en muchos países, permite al público conocer un poco más sobre esta historia extraordinaria.

“Estuvo increíble. Para la gente que conocía a mi padre, se sentía como si le vieran a él en la pantalla. Una gran parte de esto se debe al trabajo del director de cine eslovaco Matej Mináč, ya que ha hecho muchas películas sobre el Kindertransport, el rescate de niños de los campos nazis, así como sobre mi padre. En gran medida, es gracias a él que esta historia ha salido de la sombra para que la conozcan más personas. Esta historia es un importante recordatorio para todos nosotros que alguien es capaz de hacer grandes cambios en el mundo”.

La localización de esta nueva calle no fue elegida por casualidad. La antigua estación de Bubny fue el punto de partida para decenas de miles de personas hacia los campos de concentración durante la ocupación nazi. Una gran parte eran familiares de los niños rescatados por Nicholas Winton, así como los niños que el último Kindertransport no logró salvar debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Jan Čižinský, alcalde de Praga 7 donde se encuentra la calle, habló sobre su importancia en declaraciones a Radio Praga Internacional.

“Esta nueva calle conecta dos barrios que han sido renovados después de 140 años. El símbolo es muy importante con el nombre de Nicholas Winton y la historia de la estación de Bubny. Estamos realmente orgullosos de contar con una calle que lleve su nombre”.

Cruzan por encima de la calle dos líneas del ferrocarril. Bajo el viaducto, el artista Toy Box pintó llamativos retratos de Winton.