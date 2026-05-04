Ni interceptación ilegal, ni flotilleros secuestrados

La historia de la nueva flotilla interceptada por Israel, que tenía el declarado objetivo de llegar a la Franja de Gaza y romper el bloqueo marítimo impuesto años atrás por Israel ,va de la mano de una propaganda tendenciosa en favor de los palestinos, que incluye distorsiones y mucha desinformación. En la foto: Saif Abu Keshek y Thiago Avila, los únicos llevados a interrogatorio en Israel, por vínculos con el terrorismo

Resumiremos aquí los puntos principales.

1) Contrariamente a lo que ha circulado, a la acusación del Presidente de Gobierno de España Pedro Sánchez y otras figuras que pretenden presentar a la flotilla como una lucha heroica por la libertad, la interceptación de la misma en aguas internacionales no es ilegal. Está amparada en el manual de San Remo, un documento fundamental del Derecho internacional.

La captura puede realizarse en aguas internacionales en distintas circunstancias:

(a) transportan contrabando;

(b) realizan un viaje específicamente con el fin de transportar pasajeros individuales que forman parte de las fuerzas armadas del enemigo;

(c) operan directamente bajo el control, órdenes, fletamento, empleo o dirección del enemigo;

(d) presentan documentos irregulares o fraudulentos, carecen de la documentación necesaria o destruyen, alteran u ocultan documentos;

(e) infringen las normas establecidas por un beligerante en la zona inmediata de operaciones navales; o

(f) violan o intentan violar un bloqueo.

Este último inciso es evidentemente el más relevante en el caso que nos ocupa hoy.

2) Si lo que la flotilla quería era romper el bloqueo, pues estaba actuando contra un recurso legal del Derecho internacional, impuesto por Israel a Gaza por el uso de dicha zona por parte de Hamas como base para terrorismo contra Israel.

3) Nadie fue secuestrado. La enorme mayoría de los 175 detenidos fue liberada en Grecia, previa coordinación con las autoridades de Atenas, y de ahí cada uno actúa, cabe suponer, en coordinación con sus respectivos gobiernos.

4) Hay sí dos retenidos, que fueron trasladados a Israel para ser interrogados, por sus vínculos directos con organizaciones terroristas. Se trata del palestino español Saif Abu Keshek, íntimamente ligado a Hamas, y del brasilero Thiago Avila, conocido por su apoyo explícito a Hamas y Hezbolá, que inclusive viajó especialmente a Líbano a participar en el funeral de Hassan Nasrallah.

La cancillería israelí confirmó que ambos recibirán una visita consular del país en el que residen o del que son ciudadanos.

El comunicado clave de la Embajada de Israel en Madrid

Ante las abiertas críticas de Pedro Sánchez a Israel y dado que un ciudadano español fue llevado a Israel para ser interrogado, la Embajada de Israel en Madrid publicó un importante comunidado.

“La flotilla no es una acción humanitaria, sino una provocación con respaldo de organizaciones vinculadas al terrorismo.

Saif Abu Keshek, originario de Nablus y residente en Barcelona, es un destacado miembro de la organización de flotillas y actúa en nombre del Comité Popular Palestino en el Exterior (PCPA), vinculado a Hamás y designado como organización terrorista por distintos países.

En junio de 2025 fue detenido y expulsado de Egipto mientras intentaba coordinar la campaña “La Marcha hacia Gaza” a través del paso de Rafah.

No se trata de un activista inocente, sino de un individuo con conexiones probadas con el terrorismo.

Abu Keshek es un activista de Hamás, mantiene contacto con activistas de Hamás y está implicado en actividades de seguridad contra Israel.

La información sobre estas organizaciones terroristas que están actuando libremente en España, ha sido trasladada al Gobierno español a lo largo de los años, incluso información concreta sobre este individuo.

Hay que tomar en cuenta que los demás españoles fueron liberados.

La detención de Saif Abu Keshek no es por tener un pasaporte u otro, sino por su relación directa con organizaciones terroristas.

Se trata de un vínculo directo con el terrorismo que no solo preocupa an Israel sino otros países como Egipto, que lo han deportado el año anterior”.

Cabe agregar estos datos:

Saif Abu Keshek es un miembro destacado de la PCPA, una organización fachada de la organización terrorista Hamás. La PCPA es una organización designada y sancionada por Estados Unidos.

Actúa como enlace entre altos funcionarios de Hamás y actores internacionales, y ayuda a la organización terrorista a facilitar transferencias financieras.

Fue arrestado en Egipto y deportado en junio de 2025. Anteriormente, había sido detenido para ser interrogado en Túnez en relación con lavado de dinero e irregularidades financieras.