Netanyahu: “Los insto a luchar contra el antisemitismo”

Discurso del Primer Ministro Netanyahu en la Conferencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), presidida por Israel, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén.

En los días más oscuros del Imperio romano, hubo un emperador particularmente cruel. Tenía un don especial con los cautivos. Mataba de hambre a un león y luego lo metía en la arena. Y ya saben lo que pasa. Esto ocurrió una y otra vez hasta que un día trajo a un cautivo judío de Judea. El león, que llevaba muchos días hambriento, entró en la arena, vio al cautivo judío y empezó a rascar la arena. Y entonces, justo cuando el león estaba a punto de abalanzarse, el cautivo judío corrió hacia él y le susurró algo al oído. Y el león se escabulló con la cola… Se escabulló.

Y el público, la multitud, enloqueció. Y el emperador, lleno de curiosidad, llamó al cautivo judío y le preguntó: “¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste?”. Y el cautivo judío respondió: “Le dije que tendría que dar un discurso después de cenar”.

Ahora, están a punto de cenar. Y no los voy a retener mucho, así que quiero hablar lo más brevemente posible porque tengo que atender otros asuntos, pero creo que es muy importante que abordemos este.

Y le agradezco, Gideon Sa’ar, por convocar esta importante reunión y le agradezco su presencia. El tema clave que quiero abordar son las consecuencias del antisemitismo, no solo para el pueblo judío, sino para la sociedad humana.

Hemos estado enfrentando esta enfermedad, una enfermedad virulenta que persiste durante varios milenios. Y, por supuesto, pagamos un precio terrible en la trayectoria de nuestra nación por el antisemitismo. Pero también lo han hecho otros países. Eso es muy claro. No solo en la historia del mayor estallido de violencia antisemita, que fue el Holocausto. Seis millones de judíos murieron en el Holocausto, sino 60 millones durante la guerra que inspiró. Mi padre tenía 23 años. Era historiador, entre otras cosas, del antisemitismo, y cuando Hitler ascendió, dijo: «La amenaza que el antisemitismo racial representa para el mundo no es solo para los judíos, sino para toda la humanidad». Porque, parafraseando sus palabras en 1933, dijo: «Lo que empieza con los judíos no termina con los judíos». Y a menos que inoculemos y convenzamos al resto de las sociedades libres del peligro que supone para ellas esta virulencia antisemita, ésta se propagará y se cobrará muchos, muchos, muchos millones de vidas.

Creo que la historia del mundo habría sido diferente si estas y otras advertencias se hubieran atendido a tiempo. Pues bien, ahora mismo estamos viviendo un auge del antisemitismo, y quienes esperaban, tras la tremenda barbarie antisemita de Hamás el 7 de octubre —el mayor… el ataque más brutal contra los judíos desde el Holocausto—, que esto provocaría un descenso del antisemitismo, quienes albergaban esas esperanzas se han visto ampliamente decepcionados porque lo que vemos es exactamente lo contrario. Vemos manifestaciones, protestas, en las capitales de Occidente y otros países que celebran, celebran a estos asesinos, a estos violadores, a estos quemagrasas, a estos secuestradores. Celebran.

No solo vemos la quema de banderas israelíes, y esto es trascendental, sino también la quema de banderas estadounidenses, británicas, canadienses y francesas. No es casualidad. Porque quienes lideran esta ofensiva están desafiando la civilización occidental o las sociedades libres tal como las entendemos. Al celebrar a estos asesinos, se celebra el colapso total de la sociedad civilizada tal como la entendemos.

Así que lo que Israel está librando aquí no es simplemente una guerra de siete frentes, de la que hablaré en unos minutos, sino una guerra de ocho frentes. Es, en definitiva, la guerra de la civilización contra la barbarie. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla esta guerra? Existen ciertos patrones de antisemitismo que hemos visto a lo largo de los siglos. Siempre va acompañado, y por lo general, precedido, de difamación y deshumanización. Así que, ya conocen estas… dirigidas contra el pueblo judío: envenenamos los pozos en la época medieval, tomamos niños cristianos, su sangre, y horneamos matzá para la Pascua con ellos, propagamos alimañas.

Por cierto, estos perduran hasta la época moderna. Si nos fijamos en la propaganda nazi, dicen exactamente lo mismo. Así que se deshumaniza a un grupo de personas en la sociedad humana y se las prepara para la matanza, para el carnicero. Siempre es así. Siempre se demoniza antes de aniquilar o antes de intentar aniquilar, y eso es esencialmente lo que nos ocurrió hasta el peor pogromo de todos: el Holocausto. Lo que vimos recientemente aquí fue un intento de recrear el Holocausto. El canciller alemán Scholz me visitó poco después de las masacres del 7 de octubre y visitó los lugares; muchos de ustedes quizá también los hayan visto. Y dijo: «Son como los nazis». Cierto, con una diferencia: los nazis intentaron ocultar sus crímenes. Esta gente iba con cámaras GoPro y lo publicitaban para que todo el mundo lo viera. Estaban muy orgullosos de lo que hacían.

Pero aparte de eso, tenía toda la razón. Si se hubieran salido con la suya, habrían masacrado a todos los hombres, mujeres y niños de este estado y a todos los judíos del mundo. Lo dicen abiertamente. Su patrón, Irán, lo dice abiertamente. Mientras se mantienen estas conversaciones con Irán, entre Irán y Estados Unidos, el Ayatolá Jamenei tuitea —es un gran tuitero, por cierto—: Israel tiene que ser aniquilado. El cáncer, el cáncer del Estado judío, tiene que ser erradicado. Lo dice abiertamente.

Este es el flagelo al que nos enfrentamos. Y, por supuesto, muchos de ellos se dejan engañar por estos manifestantes o se dejan intimidar por ellos. Más que nada, se sienten intimidados por ellos, les temen. Quieren controlar los ataques desenfrenados que se les dirigen por tener relaciones con Israel, por tener contactos con ellos. Lo que intentan hacer es acorralar a su víctima cuando, de hecho, sus países son la víctima. Porque lo que se está haciendo es un intento de negar a Israel, y de hecho, a todas las sociedades libres, la capacidad de luchar contra estos bárbaros.

¿Cómo lo hacen? Bueno, lo primero que dicen es que están masacrando gente deliberadamente. Eso es una destrucción total, una aniquilación total de las leyes de la guerra. Si tuviera que decir cuáles son las leyes de la guerra, si tuviera que resumirlas en una sola idea, esa idea es que se divide el mundo en dos: de un lado están los combatientes, del otro los no combatientes. Y se puede perseguir a los combatientes, pero no se cruza deliberadamente la línea contra los no combatientes.

Bueno, los terroristas lo han descubierto, los radicales lo han descubierto, así que lo que hacen es esconderse tras los civiles. Los usan como escudos humanos. Y cuando se persigue a los terroristas, porque de lo contrario, ya sabes, les darás inmunidad y pueden hacer lo que quieran. Pueden disparar cohetes contra nuestras ciudades, intentar matar a nuestros civiles y esconderse tras los suyos. Eso es lo que se llama un doble crimen de guerra. Y cuando se intenta atacar a civiles, invariablemente se ataca a civiles. Es decir, cuando se intenta atacar a los terroristas, invariablemente se ataca a no combatientes. En 1944, la Real Fuerza Aérea Británica intentó destruir el cuartel general de la Gestapo en Copenhague, un objetivo perfectamente legítimo. Pero los pilotos británicos fallaron su objetivo y atacaron un hospital infantil cercano, donde creo que 70 u 80 niños murieron quemados de forma horrible. Eso no es terrorismo. Eso no es un crimen de guerra. Son las bajas civiles incidentales que acompañan a cualquier guerra.

Pero lo que hacen los terroristas y los criminales de guerra es usar deliberadamente a civiles como escudos humanos. Esa es básicamente la táctica de Hamás. Eso es lo que hacen. Se trata de un espacio muy restringido en Gaza, que está cerrado. Es un espacio cerrado. No hay nada parecido en el mundo. No se ve en otros escenarios de guerra. Millones se desplazan. Se desplazan del escenario de la guerra en Ucrania, se desplazan del escenario de la guerra civil en Siria. Se desplazan. En Gaza, está cerrado, no porque lo hayamos cerrado nosotros, está cerrado. Ahora mismo estoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores, así que tengo que ser diplomático.

Explica más tarde, Gideon, por qué está cerrada la frontera sur. No la cerramos. La gente quiere irse, pero no puede. Así que es la cárcel al aire libre más grande del mundo. En lo que a nosotros respecta, dejaremos que cualquiera se vaya. Si quieres irte, que se vaya. Pero ellos no pueden. Y dentro de ese espacio cerrado, es un lugar muy pequeño, como una de tus grandes ciudades, grandes metrópolis. ¿De acuerdo? Dentro de eso, hay zonas de guerra, zonas de combate. Y Hamás intenta encerrar a la población civil palestina dentro del lugar donde llevamos a cabo la guerra. Eso es lo que hacen. ¿Cómo los encierran? Les disparan si quieren irse. Así empezó la guerra. Simplemente les disparan.

Finalmente logramos crear zonas seguras para evacuar a la población. Para cuando llegamos a Rafah, 1,4 millones de los 2,2 millones de habitantes de Gaza estaban allí. Toda la comunidad internacional, incluyendo a nuestros buenos amigos de Estados Unidos, nos dijo: «No entremos en Rafah». Y yo dije: «Bueno, tenemos que entrar en Rafah». Es como si los aliados acabaran con el 80 % del ejército alemán y les dijeran: «No entren en la última parte, no entren en Berlín, no acaben con el último 20 %». Tenemos que hacerlo. De lo contrario, Hamás estaría allí y volverían a asesinar, secuestrar, violar y decapitar. Y así lo dicen. Eso es lo que pretenden hacer. Dijeron: «No entren porque si entran habrá miles… alguien dijo 20 000 víctimas civiles». No tenían adónde ir. Les dije: «Claro que tienen un lugar adónde ir. Ese lugar está en la playa». Está a dos kilómetros. En la playa. Y entramos. Y todos se fueron a la playa en seis días. Y el número de víctimas civiles que tuvimos en Rafah fue prácticamente nulo. Prácticamente nulo. Porque todos se fueron.

Así que la primera mentira que nos lanzan es que estamos matando deliberadamente a civiles. Estamos enviando millones de mensajes de texto a civiles. Millones de mensajes de texto, millones de llamadas telefónicas, millones de llamadas a celulares, millones de panfletos: “¡Por favor, salgan!”. Porque vamos a entrar. Y por eso la proporción de no combatientes a combatientes muertos en el escenario de guerra urbana más denso de la historia moderna es la más baja de la guerra de Gaza. No solo lo digo yo, sino que John Spencer, el principal experto en guerra urbana de West Point, afirma que nunca ha habido nada igual. Nada igual.

El ejército israelí, tan maligno, se ha esforzado como ningún otro ejército… e Israel se ha esforzado como ningún otro país, más que ningún otro país y más que ningún otro ejército, para evitar bajas civiles. Y Hamás se ha esforzado por provocar bajas civiles porque quiere aprovechar y promover los sentimientos antisemitas que se ven en Occidente.

Esa es la primera mentira. Aquí está la segunda. La segunda es que tenemos una política de hambruna. ¿Lo oyeron? ¿No? Esa es la moda actual, la mentira actual. Bueno, eso también es falso. Desde el primer día, o desde los primeros días de la guerra, decidimos una política: atacar a Hamás, no a la población civil. Tanto permitiéndoles abandonar los teatros de combate como proporcionándoles lo esencial: alimentos, agua, medicinas. Eso es lo que exige el derecho internacional y el sentido común. Y así lo hicimos. Les suministramos 1,8 millones de toneladas de alimentos y ayuda. Es una cantidad enorme. Y por eso la gente no… no hubo hambruna masiva en absoluto. De hecho, les daré una simple indicación.

Tomamos a miles de prisioneros, los clasificamos en civiles y combatientes y los fotografiamos. Pueden ver esas fotografías, esos videos. ¿Qué es lo primero que hacen cuando toman a un prisionero en Gaza? Lo primero que hacen es decirles: “Quítense la camisa. Queremos asegurarnos de que no haya ningún chaleco suicida”. Miles y miles de prisioneros se quitan la camisa y no ven a ninguno, ni uno solo demacrado desde el comienzo de la guerra hasta hoy. De hecho, ven todo lo contrario, porque no hacen mucho ejercicio, y mucho menos en los túneles, pero sí consiguen comida. Y nos acusan de inanición.

¿Y qué pasó? Mientras suministrábamos estos camiones de ayuda, Hamás los saqueó. Se quedaron con una buena parte y vendieron el resto a la población civil a precios exorbitantes. Así, financiaron a sus propios reclutas, nuevos reclutas, porque logramos eliminar a muchos terroristas. Necesitan reabastecer su maquinaria de guerra, su maquinaria terrorista, su ejército terrorista. Así que usaron la ayuda para continuar la guerra. Y dijimos: «Eso tiene que parar». Y en el último alto el fuego, en el que obtuvimos los rehenes, de los que hablaré enseguida, tomamos una decisión: desvinculemos la ayuda de Hamás.

Se lo damos a los civiles, no a los terroristas. Y elaboramos un plan con nuestros amigos estadounidenses para tener centros de distribución controlados donde una empresa estadounidense distribuiría los alimentos a las familias palestinas. No se trata de un camión con sacos de harina, sino de un paquete de comida para una familia durante una semana. Vienes y lo recibes. Es muy difícil para Hamás robarlo, especialmente porque custodiamos estas posiciones. Bueno, probamos el primero; vamos a colocar muchos hoy. Hubo una pérdida de control momentánea. Lo recuperamos. Vamos a colocar muchos más. La idea es básicamente eliminar el saqueo humanitario como herramienta de guerra de Hamás para dárselo a la población. Eventualmente, tener una zona estéril en el sur de Gaza donde toda la población pueda moverse para su propia protección.

Y entonces, básicamente, ¿cómo decirlo? Dejamos al pez sin agua. Dejamos a los terroristas de Hamás sin la herramienta de gobierno que utilizan, y eso es básicamente… perdón, la ayuda humanitaria que saquean.

Esta es otra mentira. Se propaga como un reguero de pólvora. Se propaga como un reguero de pólvora porque en esta era mediática, se puede difundir una mentira y se extiende por todo el mundo, y es difícil eliminarla. La mejor manera de ganar la guerra de la información y la guerra contra el antisemitismo es ganar la guerra rápidamente. Se gana la guerra rápidamente. Eso es lo que intentamos hacer. Ganar la guerra rápidamente, liberar a nuestros rehenes, destruir a Hamás. Ambas cosas van de la mano. Porque no se consigue la liberación de rehenes sin aplicar presión militar. Y luego, por supuesto, hay que asegurarse de que Gaza no represente una amenaza para Israel en el futuro. Esto sigue en marcha.

Hasta ahora hemos liberado a 197 rehenes, de los cuales 147 están vivos de un total de 255. Todavía hay 20 rehenes vivos allí. Eso lo sabemos con certeza. Veinte rehenes vivos. Y la familia de uno está aquí con nosotros hoy. Estos son Idit y Kobi Ohel, son los padres de Alon Ohel. Él es un músico talentoso. Creo que trajeron un piano aquí hoy en su honor. Esa es una conjunción moral para que lo saquemos, para que lo saquemos a él y a sus amigos. Y también tenemos aquí a Tal Shoham, a quien conocí después de que logramos su liberación en la última liberación. Y mostró un comportamiento excepcional, excepcional en circunstancias imposibles. Verdadero coraje humano. Y también logramos la liberación de su esposa, Adi, y su hijo y su hija. Los sacamos y tenemos la intención de sacarlos a todos.

Así que estos son objetivos de guerra. Y la forma en que lo hacemos es una combinación de acción militar y la privación del saqueo humanitario de Hamás. Usted no sabe esto, si está viendo los medios internacionales, si escucha a los manifestantes, no lo sabe. Los propios manifestantes, muchos de ellos ni siquiera saben lo que están coreando. Cuando están coreando, “Palestina libre”, en realidad están diciendo, “Destruir a Israel. Destruir a los judíos”. Es el equivalente moderno de Heil Hitler. Eso es lo que dice. Cuando dicen, “Del río al mar”, el río está a unos pocos kilómetros aquí y el río está a unos pocos kilómetros allá. Significa el fin de Israel. Eso es lo que están coreando. Así que compraron la demonización, compraron la difamación. La única democracia que está librando una guerra justa con medios justos.

Y esto es lo que ocurre cuando esto se propaga y llega a la CPI. La CPI, el tribunal establecido después del Holocausto para prevenir otro Holocausto, declara que yo y el exministro de Defensa, es decir, el Estado de Israel, emitiremos más decretos, somos los criminales de guerra. ¿Qué significa esto para las democracias? ¿Qué significa esto para las sociedades libres? Pone en peligro el derecho a la legítima defensa. Significa que esta táctica de infiltrarse en la población civil mientras se lanzan cohetes y asesinos para asesinar civiles, escondiéndose tras los propios civiles, otorga inmunidad efectiva. Y una vez que esta idea se propaga, se propagará y propagará. Se propagará a las propias sociedades. Así que, para el futuro de la civilización, no podemos permitir eso.

Creo que el Papa Juan Pablo II dijo una vez que la mayor amenaza del terrorismo es que destruye el sentido de pecado del hombre. Simplemente dice que todo está permitido. Todo está permitido y se puede victimizar y demonizar a cualquiera. Se puede decir que es justo. Se puede hacer esto. No, no se puede. No se puede atacar deliberadamente a civiles. No se puede asesinar deliberadamente a hombres, mujeres y niños. No se puede venir a ejecutar a sangre fría en Washington el otro día a esta hermosa joven pareja, hermosa pareja, que conocí cuando visité Washington.

Y fueron asesinados solo por ser judíos, no importa, porque Israel está haciendo lo mismo. No, no lo estamos haciendo. No estamos haciendo lo mismo. Nos esforzamos por no hacerlo. Nos esforzamos por crear zonas seguras, brindar ayuda humanitaria, despejar áreas… para asegurarnos de que los civiles se vayan. Eso es lo que intentamos hacer. Y quienes intentan impedirlo son Hamás y su patrón, Irán, que pide la aniquilación de Israel, al igual que los hutíes y otros agentes.

Pero cuando dicen que nos van a asesinar, solo somos una línea de frente. Solo somos la primera línea. Por cierto, lo dicen. Dicen: «Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos». Pero también pretenden lidiar con todo lo demás. Son bastante abiertos al respecto.

Así que esta no es solo una batalla por la supervivencia física del estado judío, y no seremos destruidos, se lo aseguro. Tenemos el poder y los medios para protegernos, y lo hacemos. Pero también es una batalla por la protección de todas las sociedades libres. No sucumban a la difamación, no sucumban a la demonización, no sucumban a las mentiras, no sucumban a esta completa aversión a la moral. Porque una vez que lo hacen, no hay fin, pero una vez que lo hacen, sus sociedades están en gran, gran peligro.

Los insto a luchar contra el antisemitismo no solo porque es correcto, los insto a luchar contra el antisemitismo porque los salvará.

Eso es todo lo que tengo que decir y, lamentablemente, tengo que retomar otros asuntos. Pero quiero agradecerles de verdad por haber venido, por haber dedicado su tiempo desde diversos países y comunidades judías. Y por último, quiero dirigirme a los líderes de las comunidades judías que nos visitaron desde todo el mundo. Lo más importante en la lucha contra el antisemitismo es alzar la voz y no acobardarse. La gente valora y respeta a quienes defienden sus derechos. No tengan miedo de alzar la voz. Alcen la voz, defiendan la verdad, defiendan al pueblo judío, defiendan la civilización. Y les pido a todos ustedes que hagan lo mismo. Gracias.