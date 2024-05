Netanyahu: Es el fiscal de la CPI, no yo, quien debería preocuparse por su situación

Diario Judío

El primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió en una entrevista el martes que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, estaba convirtiendo a la CPI en un “tribunal canguro” al solicitar órdenes de arresto para él y para el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y agregó que era Khan, no él mismo, quien debería preocuparse por su legitimidad internacional en el futuro.

En declaraciones a ABC, Netanyahu desestimó la acusación de la CPI de que Israel estaba negando deliberadamente alimentos y agua a los habitantes de Gaza. “Esto es absurdo, es más que escandaloso”, dijo Netanyahu, calificando los cargos como una “acusación totalmente falsa”.

“Estamos suministrando ahora casi la mitad del agua de Gaza; antes de la guerra suministramos sólo el 7 por ciento”, dijo Netanyahu. “Hemos suministrado más de medio millón de toneladas de alimentos y medicinas con 20.000 camiones”.

Netanyahu criticó duramente a Khan, acusándolo de “buscar demonizar a Israel” y añadió: “Está haciendo un trabajo exitoso. Está creando una falsa simetría entre los líderes democráticamente elegidos de Israel y los jefes terroristas” del grupo terrorista palestino Hamas, que tambiénson objetivos de posibles órdenes de arresto de la CPI. “Eso es como decir después del 11 de septiembre, bueno, estoy emitiendo órdenes de arresto para George Bush, pero también para [Osama] bin Laden”.

“También está echando gasolina al fuego del antisemitismo que se está extendiendo por todo el mundo. Está atacando al único Estado judío y tratando de esposarnos”, dijo Netanyahu, y agregó que acusaciones como estas negarían a las democracias la capacidad de defenderse de los terroristas que se esconden entre las poblaciones civiles, incluso cuando los estados respetan las leyes de la guerra.

Netanyahu acusó a Khan de socavar el estatus global de la CPI, diciendo que “está creando una simetría falsa y hechos falsos y cometiendo una grave injusticia con la corte internacional”.

Cuando se le preguntó si le preocupaba viajar al extranjero después de las recomendaciones, Netanyahu dijo que no. “No me preocupa en absoluto nuestro estatus. Creo que el fiscal debería preocuparse por su estatus porque realmente está convirtiendo a la CPI en una institución paria. La gente simplemente no se lo va a tomar en serio”, dijo Netanyahu.

“Lo ven como algo politizado. Espero que los jueces no confirmen lo que dice, porque los convertirán en un tribunal canguro”.

El martes temprano, Gallant calificó el anuncio de Khan como un intento “vergonzoso” de interferir en la guerra de más de siete meses de Israel contra Hamás en Gaza.

En una publicación en X, Gallant dijo que “el intento del fiscal Karim Khan de negar al Estado de Israel el derecho a la autodefensa y a liberar a sus rehenes debe ser rechazado de plano”.

Cuando se le preguntó el martes si Netanyahu o Gallant evitarían viajar a países signatarios de la CPI si se emitieran órdenes de arresto, el portavoz del gobierno, Tal Heinrich, dijo: “Esperemos y veremos”.

Heinrich también instó a las “naciones del mundo civilizado” a oponerse a la solicitud de órdenes de arresto de Khan y a declarar que ignorarían las órdenes si se emitieran.

“Hacemos un llamado a las naciones del mundo civilizado y libre (naciones que desprecian a los terroristas y a cualquiera que los apoye) a que apoyen a Israel. Deberíamos condenar rotundamente este paso”, dijo.

“Asegúrese de que la CPI comprenda su posición”, instó. “Oponerse a la decisión del fiscal y declarar que, aunque se expidan órdenes, no tiene intención de ejecutarlas. Porque no se trata de nuestros líderes. Se trata de nuestra supervivencia”.

La ira de Israel tuvo eco en Washington, que condenó la impresión de equivalencia dada por el hecho de que el fiscal Karim Khan solicitara simultáneamente órdenes judiciales contra los dirigentes de Israel y Hamás. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el lunes la medida de la CPI como “escandalosa”.

Khan dijo el lunes que Israel tenía derecho a defender a su población, pero añadió: “Ese derecho, sin embargo, no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario”.

Dijo que cualesquiera que fueran los objetivos militares de Israel en Gaza, la fiscalía creía que sus métodos – “es decir, causar intencionalmente muerte, hambre, gran sufrimiento y daños graves al cuerpo o la salud de la población civil” – eran criminales.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, dijo el martes que no se pueden comparar “las acciones tomadas por un gobierno democrático aquí con el comportamiento de una organización terrorista que está luchando de una manera que ha creado estas condiciones”.

“No creo que haya pasado un día sin que haya trabajado ni con el primer ministro ni con el ministro de Defensa o con alguien de su círculo inmediato sobre cómo hacer llegar asistencia humanitaria a las personas hambrientas”, añadió, hablando en una conferencia.

Mientras tanto, el líder de la oposición, Yair Lapid, instó a Netanyahu a buscar la normalización con Arabia Saudita, como propuso Washington, aceptando un camino hacia un futuro Estado palestino, argumentando que hacerlo socavaría los esfuerzos de la CPI para procesarlo.

“Netanyahu debería anunciar que ha entablado negociaciones con los saudíes, incluido el componente palestino”, dijo Lapid a la radio del ejército el martes.