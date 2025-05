“El periodismo actual desinforma”. Henrique Cymerman en Uruguay

El académico Henrique Cymerman, quien estuviera esta semana en Uruguay invitado por CCIU , afirmó que el periodismo actual “cayó en distorsiones y omisiones que no solo desinforman, sino que en algunos casos “legitiman mensajes de odio”. Crédito foto: Enlace Judío

El periodista y académico reflexionó sobre el sesgo informativo y el antisemitismo disfrazado de análisis.

“Nada es lo que parece.” La frase, pronunciada por Henrique Cymerman —reconocido periodista, académico y corresponsal especializado en Medio Oriente— no es solo una advertencia. Es una síntesis de décadas de cobertura en una región compleja, cargada de intereses cruzados, manipulaciones narrativas y desinformación persistente.

De nacionalidad portuguesa e israelí, con raíces españolas, Cymerman es testigo privilegiado de los principales conflictos en la región. Trabaja para cadenas internacionales como Antena 3, CNN, BBC y medios israelíes.

Durante su reciente paso por Montevideo, invitado por el Comité Israelita de Uruguay, Cymerman compartió su visión de la situación actual tras el feroz ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, que desató una guerra de alta intensidad en la Franja de Gaza y reconfiguró el tablero regional.

En entrevista con Montevideo Portal, Cymerman profundizó en cómo el periodismo actual —incluso en medios considerados referentes, como la BBC— cayó en distorsiones y omisiones que no solo desinforman, sino que en algunos casos “legitiman mensajes de odio”.

“Lo digo porque me ha pasado muchas veces en mi carrera: conocer en detalle un tema, saber bien lo que está pasando y, al ver cómo se cubre en los medios, darme cuenta de que lo que se publica es apenas la puntita del iceberg. Por debajo hay muchas cosas que cambian por completo lo que se está diciendo”, afirmó.

Un plan ideológico: la reunión en el hotel de Gaza

Uno de los hechos destacados por el periodista fue la poca difusión que tuvo una reunión estratégica de Hamás en un hotel de Gaza, encabezada por Yahya Sinwar, líder del grupo. Según diversas investigaciones, en setiembre de 2021, Sinwar y otros altos mandos del grupo terrorista delinearon un plan de largo alcance para la destrucción del Estado de Israel. El encuentro no solo incluyó discursos incendiarios y paralelismos históricos con las cruzadas, sino que también contempló la división del territorio israelí en cantones bajo control de Hamás y la preparación de una carta dirigida a la ONU que comenzaba con la frase: “Ahora que Israel no existe…”.

Para Cymerman, este tipo de planificación meticulosa desmiente la idea de que El 7 de octubre fue un estallido espontáneo: “Fue un plan calculado con visión ideológica radical, en el que se discutió incluso cómo administrar el territorio tras una supuesta victoria total. No se trata de resistencia, sino de exterminio proyectado”.

Una amenaza que no es lejana

Consultado sobre la aparente indiferencia en América Latina frente a amenazas concretas como la presencia de Hezbollah en la región, Cymerman se mostró crítico: “Lo he mencionado varias veces: hay al menos 400 miembros de Hezbollah en América Latina. Y, sin embargo, parece que no nos preocupa. A veces me pregunto si no sería más sano vivir en ese limbo: una región pacífica, hermosa, donde uno puede olvidarse de lo que pasa en el mundo. Pero no es real”.

“La globalización no es solo económica o tecnológica: es también del terror y del odio. Lo que pasa en Medio Oriente nos llega tarde o temprano. Israel es el preámbulo de algo que ya está ocurriendo en otras partes del mundo. No se trata solo de Israel”, remarcó.

Una historia que lo marcó: Vivian Silver y el contraste con la barbarie

Entre los episodios más conmovedores que Cymerman documentó recientemente está el caso de Vivian Silver, ciudadana canadiense que emigró a Israel hace medio siglo y dedicó su vida a la construcción de puentes entre comunidades. Fundadora de la organización Mujeres por la Paz, Silver fue una defensora incansable del diálogo. El 4 de octubre, apenas tres días antes del ataque, lideró una marcha que reunió a 1.500 mujeres palestinas e israelíes. El 7 de octubre fue asesinada en su casa del kibutz Be’eri, que fue incendiada con ella adentro. Su cuerpo solo pudo ser identificado gracias a un mechón de cabello.

Para Cymerman, esa historia resume “la tensión entre dos modelos de sociedad: uno que apuesta por el odio y la destrucción, y otro que insiste, incluso en la fragilidad, en tender puentes”.

Periodismo en crisis de profundidad

En su rol como docente universitario, Cymerman observa con preocupación las dificultades que tienen los jóvenes para comprender el conflicto. “Hace falta leer mucho, hablar con mucha gente, contrastar, entender las narrativas históricas. Es un proceso largo y complejo. Pero en el periodismo actual muchas veces no hay tiempo, ni voluntad para eso. Se busca impacto, no contexto. Y eso es peligroso”, concluye.

Su advertencia final no es solo para periodistas, sino también para quienes consumen información: en Medio Oriente, como en muchas otras partes del mundo, la verdad rara vez se presenta en blanco o negro. Y como él mismo dice, con la convicción de quien ha estado en el terreno: “Nada es lo que parece”.