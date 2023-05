Nacional vs Hebraica Macabi: Comité Central Israelita evalúa hacer una denuncia penal por tuits antisemitas

El Observador

Luego de que se viralizaran tuits antisemitas por parte de hinchas de Nacional luego de la final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Hebraica Macabi y Nacional, el Comité Central Israelita del Uruguay analiza tomar acciones legales ante Delitos Informáticos. Crédito foto: Leonardo Carreño

“Estoy muy dolorido, estamos estudiando el tema, esto trasciende a Nacional porque el tema de los tuits no tiene nada que ver con lo que ocurrió en la cancha”, dijo a El Observador, el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Roby Schindler.

“Las redes son las cloacas de los cobardes, es muy fácil para cualquiera decir lo que quiera y las leyes antidiscriminatorias que tenemos en este país no son lo suficientemente conocidas o servibles para que podamos aprender. Porque hoy es contra los judíos y mañana es contra otros. Parecería que esas leyes que son maravillosas no están sirviendo para nada porque son cosas que se dan todos los días”, agregó.

En los diferentes tuits que se dieron luego del partido, varios usuarios insultaron con frases antisemitas a los hinchas de Hebraica y banalizaron el holocausto judío con imágenes de Adolf Hitler.

Schindler señaló que desde el Comité Central Israelita ya están en conocimiento del tema y que evalúan hacer una denuncia a Delitos Informáticos, para que averigüe de dónde salieron los tuits antisemitas. “Me frustro porque mi equipo no gana y entonces dicen lo que al otro le puede doler. Y dicen cosas por ignorancia, me animo a pensar que no deben tener ni idea de lo que están diciendo porque nadie en su sano juicio puede decir esas cosas”, agregó.

“Lo que me encantaría que la gente sepa es que esto no es gratis. Que cuando vos sacas un tuit de esos, se te puede averiguar la dirección, se te puede llamar, tenés que hacer trabajo comunitario”, describió.

Por su parte, Schindler es el representante por las asociaciones civiles de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (Chrxd), que preside el Ministerio de Educación y Cultura, y que también integra el Ministerio del Interior, el de Desarrollo Social y la ANEP. “En la comisión ya estamos tratando el tema. Al odio se lo combate con luz. Esa es la manera de pensar mía y que tiene el judaísmo de pensar estos temas. Con educación. Pero esto no se agota acá”.

A su vez, adelantó que no descartan plantear la situación a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que también se encarga de monitorear las situaciones de antisemitismo. “Lo importante es que esto se sepa, que esto ocurra, que los que generan políticas sepan que está sucediendo. Si uno se entera de algo y no lo denuncia, no sé si no pasa a ser cómplice de eso”.

Schindler adelantó que en la Chrxd se juntaron con representantes de la Secretaría Nacional del Deporte y de la ANEP para lanzar un proyecto educativo para combatir la violencia en el deporte. “Fuera de la posibilidad de la ley, está la posibilidad de enseñar, de educar. Lo realmente importante es la educación”

“Lo de ayer fue una exacerbación de algo que es constante”

Si bien los tuits antisemitas que se hicieron virales se dieron en el marco de la final de básquetbol, para Eduardo Kohn, director de la B’nai B’rith para América Latina, “lo de ayer fue una exacerbación de algo que es constante”. “Semana a semana hay agresiones antisemitas.

Yo vi tuits antisemitas durante todo el campeonato pero ayer se exacerbó porque los jugadores tuvieron un comportamiento indecente”, dijo a El Observador.

“Cualquier excusa es buena para manifestar odio. Y la justicia no puede jugar con estas cosas. Si ve algo así se puede perfectamente actuar de oficio. Uruguay tiene todas las leyes habidas y por haber, ley antidiscriminatoria, aprobó la definición de antisemitismo a nivel mundial, lo que le falta es actuar de oficio, no es necesario que haya una denuncia”.

Kohn recordó que, cuando en 2021, desde las redes sociales agraviaron al miembro del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Henry Cohen por ser judío, varios expresidentes pidieron que se actuara de oficio pero “no se hizo nada”. “Es un mal precedente porque Uruguay puede hacerlo”.

“Cuando los jugadores se agarran a trompadas la cancha, ¿no se actúa de oficio? ¿Y eso es menos grave que gritarle cosas soeces a Deborah Rodríguez como le gritaron en un escenario deportivo o insultar a toda una colectividad? Lo que veo son distinciones, algunas cosas sí y otras no”, cuestionó.