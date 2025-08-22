Musab Hassan Yousuf: El objetivo de Hamás es dividir a Israel y derrumbar el gobierno

El exmiembro de Hamás Musab Hassan Yousuf, conocido como el «Príncipe Verde», advierte que los acuerdos parciales de rehenes solo prolongarán el gobierno de Hamás, compara a Hamás con «los nuevos nazis» e insta al judaísmo mundial a unirse en torno a Israel.

Musab Hassan Yousuf, conocido antiguamente como el «Príncipe Verde», es hijo del cofundador de Hamás, el jeque Hassan Yousuf. Tras años dentro del movimiento, se separó, trabajó con el Shin Bet como informante y finalmente desertó a Occidente. Hoy, habla abiertamente sobre la ideología de Hamás, el peligro de la propaganda palestina y su convicción de que la supervivencia de Israel es esencial para la humanidad.

En una amplia conversación en el Centro de Asuntos Exteriores de Jerusalén, donde es investigador visitante, Yousuf conversó con Arutz Sheva – Noticias Nacionales de Israel sobre la guerra en Gaza, el destino de los rehenes, las estrategias de Hamás y su trayectoria personal para alejarse del extremismo.

Sobre la posibilidad de un alto el fuego o un acuerdo con Hamás, Yousuf fue inequívoco.

Ante todo, no hay pacto con el diablo, porque ¿cómo se puede llegar a un acuerdo con quienes quieren matar, secuestrar y cometer atrocidades? Esto es Hamás y, en general, la mentalidad palestina: el culto a la muerte que justifica los atentados suicidas, el secuestro de niños pequeños y las violaciones —dijo—.

Argumentó que los acuerdos parciales sobre la liberación de rehenes solo prolongarían el gobierno de Hamás:

“Si aceptamos acuerdos parciales ahora, Hamás se mantendrá en el poder durante los próximos seis meses o el próximo año. Israel no tiene tiempo. La crisis humanitaria solo se agravará y culparán a Israel. Nadie culpa a Hamás por la crisis humanitaria. Hamás quiere acuerdos parciales porque quiere prolongar la guerra y presionar a Israel para que se someta a la presión global”, advirtió.

En cambio, Yousuf afirmó que la verdadera victoria requiere primero derrocar a Hamás del poder, y explicó: “Si traemos a los rehenes y derrocamos a Hamás, esto es una victoria en sí misma. Empecemos por derrocarlos. Si se quiere erradicar a un grupo como este, no se logra en un plazo determinado. El primer y más importante paso es cortarles el tronco”.

Al preguntársele si las ambiciones de Hamás podrían ser destruidas alguna vez, Yousuf hizo una comparación con la Segunda Guerra Mundial. Podemos erradicarlo durante los próximos 50 o 100 años. Recuerden a los nazis: ambicionaban dominar el mundo. Millones murieron, y al final, su ideología desapareció con un muerto. Ahora tenemos un nuevo movimiento de nazis que se hacen llamar palestinos. Un escenario muy similar, dijo.

También acusó a Hamás de manipular la ayuda humanitaria para sus propios combatientes: “Hamás quiere quedarse con la ayuda porque así es como pagan a sus miembros: no con dinero, sino con arroz y comida. Les interesa matar de hambre a los gazatíes que no son de Hamás para ganarse la simpatía mundial”.

Esto, enfatizó, no fue accidental, sino una táctica de larga data: “Sacrificar civiles ha sido una estrategia palestina constante. Redoblan sus esfuerzos cuando se recompensa el terrorismo”.

Yousuf advirtió que la disidencia interna en Israel solo alimenta a Hamás. “Por supuesto, las protestas motivan a Hamás. Su objetivo es dividir a la sociedad israelí, forzar el colapso del gobierno y retrasar la misión. Si cedemos a sus demandas y Hamás se mantiene en el poder, las consecuencias de la derrota serán mortales. Esto encendería la sed de sangre en todas partes y pondría en peligro a los judíos de todo el mundo”.

Los atentados del 7 de octubre, dijo, revelaron la verdadera naturaleza de Hamás. Hubo violaciones, secuestros, decapitaciones. En algún momento, alguien mató a un judío y se comió su hígado. Esta venganza tribal, propia de una mentalidad del siglo VII, se proyectó el 7 de octubre. Y, en mi humilde opinión, todos los que se dicen palestinos están de acuerdo con esta barbarie. Lo ven como resistencia —explicó—.

Yousuf recordó cómo comenzó su camino personal rechazando la violencia desde niño. “En mi familia, la violencia contra los musulmanes no se aceptaba, pero la violencia contra los no musulmanes sí. La rechacé, aun sabiendo lo que me esperaba”.

Hoy, dice, la vida fuera de Israel se le ha vuelto imposible.

Compartió: “Podría haber regresado hace diez años, pero ahora siento que no tengo otra opción. No quedan muchos lugares donde pueda coexistir. Ser antipalestino hoy significa no ser bienvenido en ningún lugar. En cuestión de días, la gente te reconoce y te cancelan. El pueblo judío también está empezando a sentir esto, a medida que la propaganda palestina se extiende y el odio hacia los judíos se legitima”.

Yousuf cree que esto debería impulsar a los judíos de todo el mundo a fortalecer a Israel: “Tarde o temprano, millones de judíos llegarán a la misma conclusión. ¿Para qué invertir su dinero e inteligencia en otro lugar? Tráiganlo aquí. Inviertan en este país, juntos”.

Para él, la unidad es ahora una necesidad existencial, porque «el enemigo global cuenta con una sola cosa: la división. Esto es exactamente lo que Hamás identificó antes del 7 de octubre. Por eso eligieron ese momento y tomaron rehenes. La unidad debe ser la prioridad».

A pesar de su sombría evaluación de las amenazas globales, Yousuf afirmó que Israel sigue siendo un faro.

«Israel es el país más seguro del mundo, con la inteligencia y el ejército más potentes. Quizás no tenga los recursos de las superpotencias, pero Israel es una superpotencia. En medio del caos, este es un país independiente. El pueblo judío no se devorará entre sí para sobrevivir, pero no puedo decir lo mismo de otras naciones que ahora quieren sermonearnos sobre moralidad». Fue más allá, al definir a Israel como esencial para la humanidad: “Israel es el modelo, un pilar de la evolución humana. Al rechazarlo, la humanidad corre el riesgo de colapsar. Estamos hablando de 5000 años de supervivencia y contribución a la vida. Si se elimina ese pilar, toda la estructura está en peligro. No se trata de esperanza, se trata de verdad”.

Al preguntarle si alguna vez había considerado convertirse al judaísmo, Yousuf respondió: “No, no me interesa seguir una religión. Pero aprecio el judaísmo, su disciplina, su brújula moral, su contribución a la humanidad. Respeto a Israel como democracia y no veo ninguna diferencia entre el pueblo judío y yo. Lo que ustedes están viviendo ahora, yo ya lo he vivido. No necesitamos ser iguales para llegar a la misma comprensión. En el origen, somos iguales”.

A pesar de todo lo que ha visto, Yousuf insiste en que no ha perdido la fe. La situación es muy sombría ahora mismo. Mentiría si dijera que soy optimista. Pero no he perdido la fe en la humanidad ni en la existencia. El verdadero peligro es que el modelo de Gaza se extienda a Europa o Estados Unidos, introduciendo un adoctrinamiento perverso en el tejido social. Eso es una amenaza para todos.