Mujeres líderes exigen la liberación de rehenes antes del Día Internacional de la Mujer

The Times of Israel (traducido por UnidosxIsrael)

La ex presidenta del Tribunal Supremo Dorit Beinisch, la galardonada actriz Gila Almagor y otras figuras, entre ellas académicos, periodistas, activistas y artistas, aparecen en la campaña, publicada el lunes, en la que piden traer a los rehenes a casa.

“Este año, sólo hay 19 motivos para celebrar el Día Internacional de la Mujer: Naama, Judy, Noa, Romi, Arbel, Carmel, Maya, Eden, Inbar, Doron, Liri, Daniela, Shiri, Shani, Karina, Amit, Agam, Ofra, Emily», afirmaron las mujeres, enumerando los nombres de las 19 mujeres rehenes actualmente cautivas por Hamás desde el 7 de octubre.

“Si no regresan, no somos iguales”, dijeron.

Se presume que catorce de las 19 mujeres mencionadas todavía están vivas, mientras que se sabe que cinco mujeres fueron asesinadas en cautiverio.

Las cinco mujeres cuyos cuerpos siguen retenidos en Gaza son Judy Weinstein-Haggai, de 70 años, del Kibutz Nir Oz, que fue asesinada el 7 de octubre y su cuerpo se llevó a Gaza por terroristas; Ofra Keidar, 70 años, del Kibutz Be’eri; Maya Goren, 56 años, de Nir Oz; Shani Louk, de 22 años, que fue arrastrada sin vida desde la rave Supernova por las calles de Gaza; e Inbar Heiman, de 27 años, también fue tomada como rehén del festival Supernova y luego asesinada en Gaza, según el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Se presume que las otras 14 mujeres, Naama Levy, Noah Argamani, Romi Gonen, Arbel Yehud, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Doron Steinbrecher, Liri Albag, Daniella Gilboa, Shiri Bibas, Karina Ariev, Agam Berger y Emily Damari, siguen vivas.

“Mientras ellas no estén aquí, no tenemos nada que celebrar”, afirman las mujeres en el vídeo. “Todos los logros, todos los éxitos de todas nosotras, no tienen sentido cuando hay 19 mujeres, como nosotras, en cautiverio de Hamás”.

La campaña, creada por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, fue dirigida y escrita por Ariel Margalit.

Hamás tomó cautivos a 253 rehenes el 7 de octubre, cuando miles de terroristas irrumpieron a través de la frontera, matando a unas 1.200 personas, la mayoría de ellas civiles en sus hogares o en el festival de música.

Se cree que 130 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza (no todos vivos) después de que 105 civiles fueron liberados del cautiverio de Hamás durante una tregua de una semana a finales de noviembre, y cuatro rehenes fueron liberados antes de eso. Tres rehenes han sido rescatados con vida por tropas y también se han recuperado los cuerpos de 11 rehenes, incluidos tres asesinados por error por los militares.