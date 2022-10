Montevideo tendrá una calle Ana Vinocur

Por Adrián Epstein, de CCIU

El pasado 30 de setiembre se cerró el llamado para nominar la calle de acceso al Faro de Punta Carretas y por votación popular fue elegido el nombre de Ana Benkel de Vinocur (Z’L), sobreviviente de la Shoá. Tuvimos el gusto de entrevistar a su hija, Rita Vinocur, quien es además Presidenta del Centro Recordatorio del Holocausto, sobre las repercusiones y la alegría que provocó este nombramiento, y de paso también sobre la apertura del Museo de la Shoá en el Día del Patrimonio.

-Felicitaciones por este gran logro… ¿Cómo describirías lo que sentís en este momento?

¡Muchísimas gracias! ¿Cómo explicar lo que siento en este momento, en estas horas y en este par de días? Después de que se emitió el anuncio del resultado de la votación en la cual ganó con enorme amplitud Ana Benkel de Vinocur (Z”L) -mi madre- mi teléfono explotó y sigo recibiendo infinidad de mensajes uno tras otro, audios y textos, siendo algunos de una intensidad y cariño tal, que lo que me explota es el corazón. Son vivencias que se recuerdan por siempre y para siempre. Vibro de gratitud y emoción al pensarlo por el deseo inmenso de tantas personas que votaron, que esa calle se llame Ana Benkel de Vinocur. Esta respuesta y cantidad de votos no tiene precedentes, para este tipo de votación. Y el agradecimiento es profundo porque ¿quiénes votaron? Primero la gente de la Comunidad judía que se unió con este tema de una manera exponencial. En todas las comunidades y en las instituciones lo difundieron; gente de todas las edades que me dicen “apenas me enteré, voté y lo difundí con mi familia, mis amigos, mis colegas” y me lo dicen una y otra vez. Me emociono la manera en que lo dicen con un cariño y admiración tan profundas por Ana. También votaron los de la pescadería y la verdulería de la feria donde compra una de mis hijas y los del supermercado donde compro yo y la ferretería y el Abitab, los colegas de mi hija mayor y toda la gente amiga del trabajo y los estudios y relacionada a mis sobrinas. Y los integrantes de la Red LAES la Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Shoá y la Coalición Mundial Intergeneracional de Holocausto que integro. Me contactaron personas de los más diversos ámbitos y diferentes edades por este tema. Qué emoción que los jóvenes sepan tanto de Ana Vinocur; era inimaginable. Sería impensable para ella creer que algún día su accionar tendría semejante repercusión.

-Explicanos cómo fue que surgió esta posibilidad para nominar una calle de Montevideo con el nombre de Ana Vinocur.

Fue a través de una iniciativa del Municipio CH que propuso el proyecto llamado Mujeres al Faro que fue planteado al querido Andrés Abt ( Z”L) quien de inmediato lo aceptó. Lamentablemente no llegó a verlo hecho realidad. Significaba darle el nombre a la calle que va desde la Rambla Gandhi hasta el Faro de Punta Carreta. La idea fue proponer a dos mujeres de diferentes colectividades para que se decidiera por una de ellas para dicha calle a través de votación: eran Esther Fernández, la Reina del Milongón y Ana Benkel de Vinocur sobreviviente del Holocausto judío quien dedicó su vida a transmitir sus vivencias en el ghetto y campos de concentración y exterminio siendo la primera en hacerlo en Uruguay

-¿Qué importancia creés que tendrá la presencia de Ana en el nomenclátor montevideano para el mayor conocimiento de lo que fue la Shoá?

La presencia de Ana con su luz ya marcó generaciones a través de sus relatos, de sus vivencias en la Shoá (Holocausto) en todo tipo de centros de estudio, a través de sus libros y en todos los medios de comunicación. Se determina ahora que su nombre esté en un camino tan hermoso que termina en el Faro de Punta Carretas, lo cual motivará que los transeúntes de hoy y de siempre pregunten quién era y por qué se denominó una calle con su nombre. Investigarán, estudiarán y será un punto importante de reflexión en un lugar que precisamente da lugar a la reflexión, muy cerca del Memorial del Holocausto del Pueblo Judío frente al mar adonde arribaban tantos inmigrantes como ella que buscaban un país de paz donde trabajar y formar una familia como la que habían perdido asesinados por el régimen nazi. Resaltará el valor de la memoria y la importancia de no discriminar sea por la razón que sea.

-¿Tenés conocimiento de casos similares en otras ciudades a nivel latinoamericano o mundial?

He averiguado en Museos o instituciones judías de los 13 países que forman la Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Shoá, Red LAES y ninguno tiene una calle que lleve el nombre de alguien que haya sobrevivido a la Shoá. No estamos hablando de alguien que haya sido asesinado en el Holocausto sino que lo haya sobrevivido. Esta es la información que tengo hasta el momento. Orgullo inmenso para Uruguay.

-En otro orden, el domingo estuvo el Museo de la Shoá de Uruguay abierto al público en el Día del Patrimonio. ¿qué evaluación podés hacer de la jornada?

Es maravilloso y emocionante lo que ocurrió en el Museo de la Shoá de Uruguay en el Día del Patrimonio. Pensábamos que no podríamos volver a tener el volumen de gente que tuvimos el año pasado porque había sido después de la pandemia y la gente en ese momento quería salir. Pero lo logramos, con gente haciendo cola en la puerta antes de entrar y tuvimos alrededor de 500 personas. Además, con una educación formidable porque hubo que organizarse en varios grupos dado el volumen de gente. Era muy evidente el interés de la gente. Primeramente recibimos a un caudal de unas 200 personas en el templo de la Comunidad, conté la historia de Ana Benkel de Vinocur (Z”L) con detalles incluyendo fragmentos con sus propios relatos y con preguntas del público, luego Sandra Veinstein relató la historia de su padre que también sobrevivió la Shoá Samuel Veinstein (Z”L) también en ese estilo. Mientras tanto había gente que era orientada desde el Hall a pasar al templo o a pasar a la Línea de Tiempo o a la Sala de los Objetos, o a apreciar la exposición de Sobrevivientes del Nazismo y de la Shoá en Uruguay del 2020 con fotografías de Aaron Sosa, según cómo vinieran desarrollándose las visitas guiadas en cada espacio. El respeto de los asistentes, el interés y la buena voluntad fueron increíbles. Largas colas para entrar a cada espacio salvo al templo. Y nadie se impacientó, ni se fue, al contrario (pensarían tal vez, si hay tanta cola es que vale la pena esperar). Había en espacios pequeños, a veces hasta tres guías docentes adentro del Museo a la vez. Vimos que a la gente le interesan mucho también las historias de los sobrevivientes. Muchísima gente joven con un comportamiento ejemplar. Una experiencia reconfortante que nos da ánimos para seguir trabajando por la memoria.

-¿Podés contarnos más sobre las actividades habituales que realiza el Centro Recordatorio del Holocausto y el Museo de la Shoá?

Nuestras principales actividades son las visitas que recibimos al Museo de la Shoá de Uruguay que tiene de Primaria principalmente público de alumnos de 6º año de escuela y estudiantes de Enseñanza Secundaria. La última visita fue de unos 80 alumnos del Liceo Militar General Artigas. Hay además público en general de todas las edades y turistas de cruceros. Recibimos en nuestra Biblioteca de Shoá Simón Wiesenthal a un público específico que por ejemplo esté preparando tesis, seminarios de Shoá dado que nuestro material fue seleccionado por profesores expertos en la materia y es excelente. Acuden a nosotros porque mucho de nuestro material no se encuentra en Internet como por ejemplo el concurso Bergstein a quienes brindamos mucho del material que necesitan para el certamen. Así como también personas que aman los libros. Tenemos consultas muy variadas siempre en el tema de Shoá y participamos en casi todo lo concerniente al tema que se nos convoque.

Gracias Rita, por tu tiempo.

Gracias a ustedes

En la foto: parte del equipo del Centro Recordatorio del Holocausto, encabezado por Rita Vinocur