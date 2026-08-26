“Mohamsson, la ministra sueca y palestina con la Estrella de David”

La historia de Simona Mohamsson, ministra de Educación de Suecia y de origen palestino, se convirtió en un poderoso símbolo frente al avance del antisemitismo en Europa. Su decisión de lucir una Estrella de David en público, en solidaridad con los judíos que ya no se atreven a hacerlo, revela hasta qué punto el odio antisemita ha ganado espacio y también cómo quienes lo enfrentan pueden convertirse en blanco de ataques, incluso cuando comparten parte de la identidad de quienes dicen defender.

Simona Mohamsson es la ministra de Educación de Suecia y líder del Partido Liberal en el gobierno de Estocolmo. Su padre es palestino sunita nacido en Haifa que vivió en el campo de refugiados de Nahr al-Bared, cerca de Trípoli, en el norte del Líbano. Su madre es chiita libanesa. Sus padres llegaron a Suecia vía Hamburgo, ciudad natal de la futura ministra. La familia se mudó a Suecia cuando Simona tenía ocho años, y su padre cambió el apellido, Mohammed, por Mohamsson, para que sonara más sueco.Política (derecha)

En el debate entre los líderes de los partidos, organizado por Expressen, y durante toda la campaña electoral previa a las elecciones del 13 de septiembre, Mohamsson lució una Estrella de David al cuello. No es judía, sino que proviene de una familia musulmana (aunque ahora se declara atea) y es de ascendencia palestina. «Llevo la Estrella de David por aquellos niños que no se atreven a hacerlo en la Suecia actual», declaró Mohamsson. La ministra también acusó a la izquierda de enviar cartas de apoyo a presos palestinos condenados por atentados terroristas que causaron la muerte de civiles israelíes.

«Creo que la izquierda debería rendir cuentas por enviar cartas de amor a Hamás», dijo Mohamsson. Un vistazo rápido a los grupos propalestinos en las redes sociales provoca escalofríos. «No puedo creer que sea medio palestina». «El mismísimo Satanás». «Collar de perro, cadena invisible para su dueño».Política (derecha)

Otro ejemplo proviene del politólogo, orador y activista Valley Ghanem, quien, entre otras cosas, trabajó en el desarrollo del “Plan de Acción de la Ciudad de Malmö contra la Islamofobia”. En Instagram, Ghanem escribió sobre la ministra: “Que la quemen”.

Mohamsson creció y estudió en Gotemburgo, donde las sinagogas fueron incendiadas y atacadas. Conoce bien Malmö. En la década de 1970, la comunidad judía de Malmö contaba con más de dos mil miembros; hoy, quedan menos de quinientos. Quienes permanecen ocultan su identidad judía.

El Centro Wiesenthal emitió una advertencia a todos los judíos que visitan Malmö: «Retiren los símbolos religiosos en público y no hablen hebreo». No habrá Estrella de David. Recientemente, los cines de Malmö se negaron a albergar el Festival de Cine Judío. De las siete cadenas de cines, ni una sola sala en la tercera ciudad más grande de Suecia tuvo el valor de organizar un festival de cine judío inofensivo.

Petter Ljunggren, un periodista sueco que quería poner a prueba la vida de los judíos en Malmö, se puso una kipá y un collar con la Estrella de David. El resultado fue un documental de televisión de una hora titulado “Odio a los judíos en Malmö”. En el barrio de Rosengard, símbolo de la integración, le arrojaron huevos desde las ventanas. Finalmente, el periodista tuvo que huir y quitarse el velo judío.

Pero Malmö es solo un laboratorio experimental: lo que allí ocurre de forma concentrada ya está sucediendo, de forma más atenuada pero no menos dramática, en otras ciudades europeas. La semana pasada, un turista judío francés tuvo la imprudencia de pasear por Roma con una kipá. Fue agredido a patadas en Largo Torre Argentina. En otro incidente en Francia, una pareja judía en un supermercado fue abordada por un turista irlandés, quien les dijo en un video que lamentaba que “Hitler no hubiera terminado el trabajo”. El hombre luego los amenazó: “Salgan de aquí antes de que les pegue un tiro en la cabeza, ¿de acuerdo?”.

No, eso no está bien en absoluto. Simona Mohamsson lo entiende mejor que nadie y tiene el valor de denunciar públicamente este desastre antisemita.