Miss Israel, polémicas y amenazas en Miss Universo 2025

Melanie Shiraz, Miss Israel 2025, ha denunciado una ola de amenazas tras un video viral en el certamen de Miss Universo 2025, que fue interpretado por muchos como una mirada hostil hacia Nadeen Ayoub, Miss Palestina. También destacó su vestido, elaborado por ella misma, que homenajeó a las víctimas y rehenes israelíes. Crédito foto: AP/Sakchau Lalit

En una ceremonia oficial previa al concurso, circuló un video donde Shiraz parece girar la cabeza hacia Ayoub, lo que fue interpretado por algunos como una expresión despectiva.

Según Shiraz, la grabación fue editada de manera engañosa y recortada para dar una impresión negativa.

Ella afirma que en realidad estaba mirando hacia otros concursantes, no específicamente hacia la participante palestina.

Además, comenta que los ángulos del video original son engañosos: hay pruebas de que estaba justo detrás de Ayoub, y que su mirada estaba dirigida hacia un fotógrafo, no a ella.

Reacción y amenazas

A raíz de la viralización del clip, Shiraz ha recibido numerosas amenazas. No se trata solo de mensajes de muerte, sino también de agresión sexual, según ella misma ha denunciado.

Algunos de los mensajes que recibió incluyeron expresiones antisemitas muy fuertes, incluso referencias a Hitler, lo que refleja un nivel de odio más allá de la mera crítica al certamen.

A causa de esto, Shiraz ha tenido que reforzar su seguridad durante su participación en el concurso.

Para defenderse, Shiraz compartió un video en sus redes donde contrasta la versión viral con una toma oficial, para mostrar cómo la perspectiva (ángulo de cámara) puede distorsionar una simple expresión.

Escribió: “La verdad siempre habla por sí sola” y acusó a quienes difundieron la versión editada de promover “odio y deshumanización”.

También dijo que su participación en Miss Universo no es solo una cuestión de belleza: para ella, representa una oportunidad de mostrarse “orgullosamente como mujer judía israelí”, incluso frente a la polémica.

Este episodio adquiere una dimensión política profunda dada la participación de Miss Palestina (Nadeen Ayoub) en el certamen, lo cual no es neutral: la interacción entre ambas modelos representa un cruce simbólico con importante carga geopolítica.

Más allá del certamen, el debate pone en relieve cuestiones de responsabilidad mediática: cómo se usan los vídeos, cómo se recortan y comparten para generar narrativa, y qué consecuencias tienen para las personas involucradas.

También asoma un tema más amplio: el antisemitismo en redes sociales y cómo una figura pública (como una reina de belleza) puede convertirse en blanco de odio más allá de su rol.

Además del conflicto por el video viral, Shiraz ha tomado un gesto simbólico muy potente durante el concurso: su vestido nacional fue diseñado por ella misma para rendir homenaje a los rehenes y víctimas del conflicto entre Israel y Gaza.

El vestido es de color amarillo —asociado con los rehenes—, y está bordado con flores (anémonas rojas), un símbolo de memoria por las vidas perdidas.

Según Shiraz, cada flor representa “vidas perdidas… un tributo al dolor, pero también a la esperanza y a la luz que persiste”.