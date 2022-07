Mientras el Holocausto hacía estragos, los periódicos estadounidenses enterraban los informes sobre la Solución Final de Hitler

Israel Noticias

En un nuevo libro, el académico Rafael Medoff muestra cómo los medios de comunicación minimizaron las noticias del genocidio hasta finales de 1943, ya que el gobierno de FDR e incluso los líderes judíos se sintieron poco presionados para actuar.

El 29 de junio de 1942, el Chicago Daily Tribune dedicó un párrafo a describir la “solución final” de Alemania en Europa:

“La sección del Reino Unido del Congreso Judío Mundial estima hoy que más de 1.000.000 de judíos han sido asesinados o maltratados en el país dominado por Alemania”, escribió Associated Press en la carta de la página seis.

Al igual que otros periódicos estadounidenses ese verano, el Daily Tribune dedicó una mínima cobertura al exterminio de judíos en Europa. Los diarios cubrieron literalmente la historia y sacaron la noticia de la carnicería de la primera página, a menudo mezclada con otras noticias breves.

“Si la cobertura informativa de la masacre de un millón de judíos en junio de 1942 se considera lo suficientemente creíble como para ser publicada, entonces, según las normas editoriales tradicionales, debería considerarse una noticia de primera plana o algo parecido”, dijo el autor de la revista, Raphael A. Rafael Medoff. En el libro de este año “América y el Holocausto: Una historia documental”.

Al igual que el Chicago Daily Tribune, Los Angeles Times publicó a finales de junio el informe de Associated Press “Un millón de muertos”. Sin embargo, el hito de la “Solución Final” de Alemania se coloca en la página tres, bajo una historia sobre soldados británicos capturados por Alemania: “Los nazis mataron a millones de judíos, según una encuesta”.

En el verano de 1942, en este punto de la masacre, el Comité de Distribución Conjunta de los Estados Unidos publicó un informe sobre la masacre de Babin Yar (Cañón de la Abuela) en las afueras de Kiev, basado en fuentes locales. El informe describe con vívido detalle cómo la tierra se movió en los días posteriores a las ejecuciones, incluso cuando la fosa común de 33.771 víctimas estaba cubierta de arena de varios metros de espesor.

“En la primavera de 1942, a medida que se multiplicaban los informes sobre los asesinatos en masa y se filtraban muchos detalles adicionales al mundo libre por parte de fuentes creíbles, comenzó a surgir un nuevo e inquietante panorama”, escribió en el estudio David S. White Medoff, director del Instituto Mann del Holocausto.

“Pero los periodistas no suelen preguntar a los funcionarios de la administración Roosevelt sobre el genocidio que se avecina, sino que evitan el tema por completo”, dijo Medov a The Times of Israel, y añadió que muchos periodistas y funcionarios consideraban que la cobertura del Holocausto era exagerada.

En septiembre, PBS International emitirá la serie de tres partes “América y el Holocausto”, dirigida por Ken Burns. Entre los actores de doblaje del documental se encuentran Hope Davis, Werner Herzog y Meryl Streep. Junto con el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, la serie estará protagonizada por la locutora Dorothy Thompson, una notable excepción en la cobertura mediática estadounidense de la Alemania nazi.

“Pocos periodistas estadounidenses han cuestionado al presidente Roosevelt o a sus principales ayudantes sobre su política de no rescate durante el Holocausto”, dijo Medoff. “Es tanto una abdicación de sus responsabilidades como periodistas como una tragedia moral”.

El 26 de octubre de 1941, The New York Times publicó por primera vez lo que los historiadores llaman la “Masacre de las Balas”, la primera fase de la masacre al aire libre del genocidio. Un breve artículo en la página seis informaba de que “decenas de miles” de judíos fueron masacrados por las tropas alemanas en lo que entonces era la región polaca de Kamenets-Podolsk.

Medoff dijo que entre octubre de 1941 y ese artículo del New York Times de finales de 1943, el Holocausto se describió como una serie de masacres sin relación entre sí, en consonancia con la larga “aniquilación” de los judíos del mundo por parte de Alemania bajo el pretexto de la guerra.

En los mismos dos años, Alemania y sus colaboradores mataron a la mayoría de los 6 millones de víctimas judías del Holocausto.

“Dos semanas de masacres”

Mientras los periódicos estadounidenses siguen informando sobre el aparentemente incoherente Holocausto, Alemania ha establecido seis campos de exterminio en la Polonia ocupada para “industrializar” la llamada “Solución Final” a escala continental.

A diferencia de los diarios estadounidenses que cubren el genocidio, los medios de comunicación judíos suelen cubrir el Holocausto en primera plana. Sin embargo, lamentablemente, la mayoría de los líderes de la comunidad judía no actuaron con decisión ante estos informes, dijo Medoff.

El 17 de junio de 1942, el Jewish Telegraph informó de “un Holocausto sin precedentes en la historia judía”. Un testigo presencial del bosque de Ponary, en las afueras de Vilnius, Lituania, observó “un camión que transportaba a más de 60.000 judíos de diversas edades hacia y desde el lugar de la ejecución”.

Bajo el titular “60.000 judíos ejecutados en una masacre ininterrumpida de dos semanas en Vilnius el mes pasado”, los testigos informaron de cómo los judíos fueron ametrallados después de ser despojados de sus ropas. (Werner solía ser la grafía común de Vilnius).

Según el artículo de la JTA, “está claro que la orden de matar a todos los judíos vino de Berlín”.

El Holocausto en Bonali (un suburbio de Vilnius, Lituania) duró más de tres años, con 7.000 judíos supervivientes de una comunidad de 80.000 antes de la guerra. En las etapas finales del genocidio, los prisioneros judíos tuvieron que desenterrar y quemar los cuerpos de sus víctimas.

Los líderes judíos dan largas al asunto

Medoff dijo que, a pesar de los intentos de los medios de comunicación judíos de llamar la atención nacional sobre los acontecimientos en Europa, el rabino más influyente del país y el jefe de varias organizaciones judías, Stephen S. Wise, a veces evitaba publicar activamente noticias sobre el Holocausto.

A partir de 1942, una ráfaga de cables e informes secretos llegó a Wise, ampliamente considerado como el confidente judío más cercano a Roosevelt. Para “mostrar su lealtad al presidente Roosevelt”, dijo Medoff, “Wise accedió a algunos de los esfuerzos de la administración para restar importancia a las noticias sobre la matanza”.

En agosto de 1942, los contactos de Wise en Suiza le enviaron el llamado Telegrama Rigner, que hablaba de los planes alemanes de asesinar “sistemáticamente” a millones de judíos. Medoff dijo que el Departamento de Estado le pidió a Wise que suprimiera la información hasta que pudiera ser corroborada, y él accedió a hacerlo.

“Pero [ese] compromiso con la administración Roosevelt de ocultar temporalmente el cable al público no exige que [Wise] no hable públicamente de lo que sabía sobre el Holocausto por otras fuentes”, dijo Medoff.

En septiembre de 1942, otro informe secreto -llamado Telegrama del Libro de las Estrellas- fue enviado a Wise y a otros líderes a través del consulado polaco en Nueva York. Al igual que el Telegrama Rigner, Wise desaconsejaba la incitación a las protestas judías en Estados Unidos.

“Fue sorprendente la poca atención que [Wise] prestó a los asesinatos en masa de septiembre, octubre y la mayor parte de noviembre de 1942, mientras estaba tan preocupado por sus asuntos cotidianos, como la entrada de la competencia organizativa judía B., la política local y otros asuntos menos urgentes”, dijo Medoff, quien escribió “Los judíos deben callar: Franklin D. Roosevelt, el rabino Stephen S, Wise y el Holocausto”.

Según la evaluación de Medoff, muchos líderes judíos estadounidenses -y algunos periodistas- se mostraron a veces reacios a pronunciarse contra los asesinatos en masa por miedo a una reacción antisemita en Estados Unidos.

“Pero es difícil ver el beneficio de la indecisión de los líderes judíos”, dijo Medoff. “Aquellos que creen representar y dirigir al pueblo judío tienen la responsabilidad de identificar la emergencia y actuar en consecuencia. Cuando miles de judíos son asesinados cada día en Europa, cada minuto cuenta”.

A finales de 1943, los periódicos estadounidenses, así como Wise y otros líderes judíos, comenzaron a reconocer la naturaleza sistémica del Holocausto. Sin embargo, Medoff dijo que los funcionarios de la administración Roosevelt siguieron restando importancia y a veces incluso ocultando informes sobre la masacre.

“A medida que en 1943 llegaba al mundo exterior más información, incluidos los relatos de testigos presenciales de los asesinatos en masa, los líderes judíos estadounidenses comenzaron a hablar con más fuerza”, dijo Medoff. “Pero el gobierno de Roosevelt a menudo suprimió estos informes, temiendo que la propaganda aumentara la presión pública y abriera los Estados Unidos a los refugiados”.