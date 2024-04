Michal Hershkovitz sobre la lucha de Israel contra el terrorismo: “No estamos solos, sino con nuestros aliados”

El País- por Fabiana Culshaw

La embajadora de Israel en Uruguay afirmó a El País, desde su país natal, que esperan el regreso de los rehenes y “un nuevo y menos radical liderazgo en la Franja de Gaza”. Afirmó también que “Israel está muy agradecido a todos los que estuvieron de su lado tras el ataque de Irán”.

Es embajadora de Israel en Uruguay desde julio de 2023. Anteriormente se desempeñó como directora del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Jerusalén, y fue embajadora de su país en Suiza, encargada de negocios en Croacia, y embajadora y cónsul en Vietnam. Su formación, además de diplomacia, es en ingeniería biomédica y gerencial. Asimismo, cuenta con experiencia docente en la Universidad de Tel Aviv. En el momento de los ataques de Irán el pasado sábado, Michal Hershkovitz estaba en Israel y desde allí da su entrevista a El País. La embajadora destacó las relaciones con Uruguay.

-¿Cómo está el ambiente en Israel en este momento, luego de los ataques iraníes que recibió su país en la madrugada del sábado?

-Este es un momento crucial en el conflicto en esta zona. Esta es, sin duda, una escalada en el conflicto. Notamos que hay una gran comprensión de esta situación en Israel. Cuando miramos a la población israelí, que por años conoce las amenazas de Irán, su deseo de destruir el estado de Israel, el avance paso a paso de su programa nuclear, vemos que existe una gran comprensión de que nada de esto es con propósitos pacíficos. Irán tiene una posición desestabilizadora desde hace años, y sabemos que está detrás del ataque del 7 de octubre y de toda la guerra en la región a partir de ese ataque, ya sea con Hezbolá en el Líbano, en Gaza con las organizaciones terroristas Hamás, con la jihad islámica, o con los hutíes en Yemen. Entonces, cuando vemos a Irán saliendo de las sombras al atacar por primera vez directamente a Israel, la población israelí entiende que esto es una gran escalada.

-¿Cuál es el sentimiento que predomina en los israelíes hoy, a partir de lo sucedido?

– Antes que todo, hay alivio de que el ataque terminó de la manera en que lo hizo. Cuando se lanzan contra el país de uno casi 200 drones y más de cien misiles, misiles largos, pesados, con varias toneladas de bombas, y vemos el resultado de que el 99% de esos drones y misiles fueron interceptados, y que al final del día hay una niña de diez años herida, y muy poco daño a la infraestructura, estamos contentos de que el daño no haya sido mucho mayor. Estamos muy orgullosos de nuestro sistema de defensa y de nuestra Fuerza Aérea y, por supuesto, muy agradecidos de que todos estuvieron al lado de Israel, porque esto no lo hicimos solos, lo hicimos con la ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de la región. La defensa fue conjunta. Literalmente luchamos contra el terrorismo, juntos.

– Llama la atención que no hayan muertes por ataques de esa magnitud y también el hecho de que Irán haya anunciado, días antes, que iba a atacar a Israel. ¿Piensa que no hubo un impacto mayor porque el objetivo de Irán era, quizás, básicamente hacer una fuerte advertencia?

– No llamaría a trescientos misiles y UAVs (drones) como un alerta, lo llamaría un ataque. Y respondemos a los ataques contra nuestro país como cualquier otro país que tiene el derecho de defenderse.

– Analistas han planteado que la guerra en Gaza ha tomado demasiado tiempo, más de seis meses, y eso favoreció el contexto de la escalada de ayer con el ataque iraní. El supuesto es que un conflicto que no se resuelve a tiempo, genera nuevos conflictos. ¿Comparte esa opinión?

-Pienso que el conflicto entre Israel y Irán no comenzó por esta guerra (partir del 7 de octubre), sino desde hace más de 40 años. Irán fue el que comenzó la guerra del 7 de octubre, junto con Hamás y los jihadistas islámicos, en su ataque contra Israel, pero Irán también ha financiado el terrorismo durante años en la región. Ha estado financiándolo directamente, proporcionando entrenamiento, misiles y armamento. Ellos son los que están contribuyendo a la desestabilización en el área, y los que lanzaron el ataque. Estamos listos (Israel) para terminar la guerra mañana, cuando todos los secuestrados vuelvan a casa y cuando Hamás no esté en control de Gaza, que no tenga sus capacidades militares. Pero esta no es la situación, lo podemos ver en la discusión sobre el acuerdo para la liberación de los secuestrados. Nos resulta claro que Hamás no tiene intención de avanzar en eso.

-El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que la guerra no terminará hasta la “eliminación total de los terroristas”. ¿Realmente consideran posible una completa eliminación?

-No esperamos que todos los terroristas de Hamás y la jihad islámica sean eliminados, pero sí que las capacidades militares de las organizaciones terroristas dejen de existir como un organismo.

– Distintos gobiernos del mundo señalan que el conflicto podría internacionalizarse, expandirse. ¿Israel lo ve de ese modo?

– Los ataques no están sucediendo en un vacío, sino en un mundo geopolítico. Y diría que estamos orgullosos de estar al lado de nuestros aliados, de las civilizaciones occidentales que comparten nuestros mismos valores, precisamente como Uruguay, y que ven la necesidad de contrarrestar el terrorismo, a las organizaciones terroristas.

– ¿Ven como riesgo real que el conflicto pueda expandirse a otros países?

-Bueno, pienso que hay un interés mutuo (de Israel y otros países occidentales) de contener el riesgo del terrorismo. Cuando miramos cómo estamos operando, vemos que estamos operando juntos. No estamos solos. Las acciones contra los hutíes en Yemen fueron hechas por los Estados Unidos, Gran Bretaña y los aliados de esos países. Nunca estamos solos, y eso ha sido demostrado el sábado también. No luchamos solos, luchamos juntos con nuestros aliados.

– ¿Está diciendo, entonces, que Israel podría seguir atacando a los terroristas en Gaza y eventualmente en otros países, o los ataques iraníes podrían hacer cambiar la estrategia?

– Decimos que seguiremos defendiendo a Israel tanto como sea necesario.

-¿Cuáles podrían ser los siguientes pasos, qué se está manejando?

– Los siguientes pasos están siendo discutidos en Israel con las más altas autoridades, y se decidirá pronto. Esperamos el regreso a casa de todos los secuestrados, y un nuevo y menos radical liderazgo en Gaza.

– ¿Cuál es tu reflexión para los civiles palestinos en Gaza que han muerto o han sido afectados por el objetivo israelí de terminar con los terroristas?

– Cada pérdida de civiles es una tragedia. En ambos lados, no importa cuál. Como la población palestina en Gaza ha sufrido bajo el control de Hamás durante años, espero que Israel y los palestinos podamos acabar con el control de Hamás de una vez por todas.

– La Cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que condena el uso de la fuerza por parte de Irán y lamenta el agravamiento del conflicto en Medio Oriente. ¿Cómo recibieron ese mensaje?

– Israel y Uruguay tienen relaciones excelentes desde hace muchos, muchos años. Esto se reflejó en la declaración de Uruguay en el principio de la guerra, por el presidente (Luis) Lacalle Pou, y fue reflejado nuevamente ayer con el anuncio de la condena al ataque iraní contra Israel. Nuestras buenas relaciones se manifiestan en muchas maneras, incluyendo en este conflicto.