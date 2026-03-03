Michal Hershkovitz, embajadora de Israel en Uruguay: «El objetivo es detener la amenaza que Irán plantea para nosotros, EEUU y el mundo»  

Tras el impacto de la «Operación Furia Épica» y la muerte del ayatolá Alí Jameneí, la representante de Israel en Uruguay analiza el colapso del mando en Teherán. En un escenario marcado por el cierre del Estrecho de Ormuz, Hershkovitz detalla la postura de su gobierno ante el nuevo tablero regional y la alianza con la administración Trump.

El inicio de la operación «Furia Épica» cambió el escenario en Medio Oriente. Una ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero, impactó en la cadena de mando iraní, dejando un vacío de poder tras confirmarse la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. Con la instauración de un Consejo de Liderazgo Interino bajo 40 días de duelo nacional, el Ministerio de Exteriores de Irán admitió que sus unidades militares operan de forma aislada tras el colapso operativo de sus sistemas centrales.

El impacto internacional de la operación ha sido inmediato. La Media Luna Roja y fuentes locales estiman las víctimas en cientos tras los bombardeos en puntos estratégicos como Teherán y el puerto de Bandar Abbas. Como respuesta, la Guardia Revolucionaria declaró el cierre del estrecho de Ormuz, afectando el transporte de crudo, mientras se reportaron contraataques con drones hacia bases en Kuwait —con seis bajas estadounidenses— y hacia el portaaviones USS Abraham Lincoln. En este contexto, el presidente Donald Trump ha advertido que «la gran ola» aún está por venir y no ha descartado el envío de tropas terrestres.

En medio de esta situación, la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, habló a El Observador. Con la degradación de los sistemas de defensa iraníes como telón de fondo, Hershkovitz explica la postura de su gobierno sobre la necesidad de esta operación para neutralizar amenazas balísticas y nucleares, y analiza la colaboración estratégica con la administración Trump.

«Es cierto que estamos muy agradecidos por la colaboración que tenemos de los Estados Unidos y las fuerzas que están trayendo a esta operación. Pero Israel podría haberlo hecho y lo habría hecho incluso sin ellos. Porque no estamos esperando que otros nos defiendan. Nos defendemos nosotros mismos», sostiene la diplomática en una entrevista que analiza el escenario de un mundo que, desde este fin de semana, ha cambiado drásticamente.

Israel y Estados Unidos sostienen que buscan la liberación del pueblo iraní. ¿Cómo justifica Israel ante la comunidad internacional que el camino hacia la democracia en Irán comience con el costo de vidas de iraníes?

Michal Hershkovitz (MH): En primer lugar, el deseo de que al final el pueblo iraní pueda moldear su propio futuro de una manera libre, es una esperanza que tenemos y creo que esta esperanza es compartida por muchos países en todo el mundo. Pero este no es un objetivo que tengamos y no es por esto que estamos operando ahora en Irán.

Esperemos que sea una de las consecuencias, pero estamos actuando para defender al Estado de Israel y para defender a los ciudadanos del Estado de Israel y nada más. Irán ha sido la amenaza número uno para el Estado de Israel durante décadas. Antes de la revolución, teníamos excelentes relaciones con el pueblo iraní y el gobierno iraní en ese momento. Hay en Israel una comunidad iraní muy grande, una comunidad muy influyente en Israel. Y esperamos que después de esto podamos recuperar estas muy buenas conexiones. Hasta hoy, tenemos muy buenas conexiones con partes del pueblo iraní.

Y hablás de la pérdida de vidas… hay pérdida de vidas, desafortunadamente, en muchos países ahora. En Israel hay personas que perdieron la vida, diez civiles que murieron y muchos heridos. Los hay en muchos países árabes de la región porque Irán los está atacando ferozmente. Y hay personas también muertas en Irán, no sabemos los números. Pero lo que es seguro es que apuntamos única y exclusivamente hacia oficiales iraníes o líderes iraníes u objetivos militares, nunca hacia civiles. Cada pérdida de una vida es una tragedia, con seguridad. Pero esperamos que la realidad en el Medio Oriente después de esto se vea completamente diferente.

Una escuela en la localidad de Minab, en el sur de Irán, fue golpeada por uno de los misiles que lanzaron Estados Unidos e Israel, según las autoridades iraníes. Hasta el momento, el gobierno israelí no ha hecho comentarios al respecto, ¿por qué?

MH: Esto es algo que estuvimos discutiendo porque lo hemos visto en las noticias en muchos lugares. Estas alegaciones están siendo examinadas por nosotros y por nuestros socios porque es un país diferente, muy lejano. No tenemos conocimiento de este incidente, tengo que decir. No estamos al tanto de ello, pero estamos al tanto de las alegaciones. No estamos al tanto de que algo así haya sucedido y estamos revisando esto a fondo. Vimos algo en la oposición iraní que afirma que Irán mismo, el régimen mismo, está tratando de dañar a la población para culpar a otros. En otros lugares vimos acusaciones de que fue un misil iraní que falló. Pero esto se está revisando para ver qué ha sucedido realmente. Estamos revisando cada incidente y ha sucedido antes que algo pasó y asumimos la responsabilidad. Recordemos que el misil en el hospital en Gaza que al final fue en el estacionamiento, y las cifras que se dieron, todo lo que se dijo allí era falso. Por lo tanto, todavía no podemos confirmar ni negar si esto es falso o no.

Israel apela a que los iraníes tomen el control de su gobierno. Sin embargo, ¿es viable que una población civil bajo bombardeo extranjero y de luto por víctimas inocentes vea a Israel como un libertador?

MH: Creo que una cosa no tiene que ver con la otra. No nos estamos viendo a nosotros mismos como libertadores. La perspectiva de Israel es de defensa. Estamos haciendo esto para defender nuestro propio país y esto es defensa propia, una vez más, contra una amenaza existencial que tenemos de Irán. La consecuencia es que el pueblo iraní tiene ahora una oportunidad en sus manos y les estamos diciendo: tomen esta oportunidad. La tienen ahora. Ya sea que lo hagan o no, ya sea que la conexión con Israel o los Estados Unidos sea esta o la otra, les deseo que incluso si no volvemos a hablar nunca más en el futuro, tengan un buen futuro para ellos mismos y para toda la gente en Irán.

La muerte de Jameneí crea un vacío de autoridad sin precedentes en una potencia nuclear latente. ¿Tiene Israel un plan real para el ‘día después’?

MH: El plan para el futuro es tener paz. Siempre vuelvo a un punto de vista muy estrecho de «queremos tranquilidad». Queremos vivir como Uruguay, que nadie nos esté amenazando. Esto es lo que queremos. Y cómo se verá el futuro régimen en Irán, está completamente en manos del pueblo de Irán, que ellos elegirán su propio destino por primera vez en 47 años bajo esta dictadura, que tengan la posibilidad de formar su propio futuro.

Hay muchos analistas que dicen que existe la posibilidad de que la muerte de Jameneí resulte en el surgimiento de un ala militar aún más radicalizada de la Guardia Revolucionaria. ¿Está Israel pensando en eso?

MH: Por supuesto que es una posibilidad. Pero, como dije, el régimen iraní nos está planteando una amenaza desde tres perspectivas diferentes. Primero es el plan nuclear que están desarrollando. Y no han dejado de desarrollar esto incluso después de los ataques que tuvimos en junio. Los Estados Unidos e Israel les advertimos que no continuaran y continuaron. Y no solo que continúan desarrollando el plan nuclear, sino que también vimos que tienen intenciones de poner todo bajo tierra, a gran profundidad.

Lo mismo ocurre con los misiles balísticos que tienen; decenas de miles de misiles balísticos que son capaces de llegar hasta Europa, y llegaron a Chipre justo ahora. Y estas ojivas pueden cargar 500 kilogramos o incluso una tonelada y el daño que estos misiles pueden causar es enorme. Vemos el daño en Israel y vemos el daño en otros países alrededor del mundo y el número de bajas. Con la ayuda de sus «proxies» en Yemen, en Líbano, en Siria (ahora menos debido al cambio de régimen), en Irak, Hamás, la Yihad Islámica… con toda esta ayuda, estas son amenazas que el régimen iraní está planteando no solo a Israel sino al mundo entero. Lo vemos: ahora están atacando a todos a su alrededor. Y estas amenazas no pueden continuar existiendo. Incluso si se pone a otro líder que sea radical, no podremos detenernos. Tenemos como objetivo detener estas amenazas que Irán está planteando para nosotros, para los Estados Unidos y para el mundo. Y no nos detendremos hasta lograr esto. No estamos esperando que este régimen traiga la salvación. La salvación vendrá con un régimen diferente.

¿Cómo responderías a críticos como el presidente español Pedro Sánchez, quien afirma que estas acciones están creando un orden global más hostil e impredecible?

MH: No voy a reaccionar a lo que él dice, pero creo que si alguien piensa que el mundo es mejor con Jameneí, el Jameneí antisemita y asesino que es responsable del ataque en la AMIA en Buenos Aires y la embajada allí, por la bomba en el avión en Panamá, por todos los asesinatos, los 30.000 o quién sabe cuántas personas fueron asesinadas solo el mes pasado en Irán… si este asesino necesita estar a la cabeza de este país y la gente a su alrededor, si el mundo es mejor con ellos como líderes, bueno, no tengo nada que decir a tal persona.

Hay analistas que ven una fricción con Europa; Alemania y Francia se muestran distantes y críticos con la falta de consulta. ¿No teme Israel que, al atar su estrategia de seguridad con la de Estados Unidos, estén poniendo en riesgo sus alianzas con la Unión Europea?

MH: Solo puedo hablar desde el punto de vista israelí. Así que no sé qué es beneficioso o no para otros, pero puedo decir que desde un punto de vista israelí vemos una muy buena colaboración con el E3 que mencionaste, con Francia, Gran Bretaña y Alemania en todo lo que tiene que ver con Irán y el acuerdo nuclear. Han sido extremadamente útiles. Han liderado todas las negociaciones con Irán en la Agencia Internacional de Energía Atómica y han exigido una y otra vez que Irán cumpla con sus responsabilidades en relación con su plan nuclear, lo cual Irán no ha hecho y por eso se canceló el JCPOA y por eso hemos llegado a donde estamos con Irán.

Porque Irán ha estado violando y continuando desarrollando y enriqueciendo sus materiales nucleares durante años y no cumpliendo con cualquier responsabilidad que tengan bajo la Agencia de Energía Atómica. Así que tenemos muy buenas colaboraciones con ellos y creo que hoy es muy evidente la amenaza que Irán representa para todos. Para Europa y para el mundo. No sé quién imaginó que Irán dispararía hacia Europa. Pero ver que han disparado a Chipre, que es un país europeo, o que han disparado a bases europeas en la región, no creo que muchos países lo imaginaran y hoy ven que se convierte en una realidad. Y por esto creo que eso es todo, Irán no tiene dónde esconderse más. La verdadera cara de este régimen está ahí fuera. Todo el mundo puede ver y saber que el mundo no puede continuar con él.

Ciudades como Beit Shemesh sufrieron bajas por la falta de refugios antiaéreos. ¿Cómo se está manejando la vulnerabilidad interna?

MH: Este es quizás el punto sensible o el punto más débil de Israel. Cuando tenemos bajas, cuando tenemos heridos, aquí es donde más duele. Todos van al ejército, todos están entrenados, somos muy fuertes mentalmente. Pero cuando vemos a un chico adolescente morir cuando iba a la sinagoga, o los padres que fueron al refugio y se los encontró muertos, es desgarrador y no hay explicación, no hay palabras que puedan describir esto. Y sí, es injusto y así es como el mal los toma.

Pero nosotros tenemos regulaciones muy estrictas en Israel, órdenes sobre qué debemos hacer cuando hay este tipo de amenazas. Hay anuncios que cada uno recibe en su teléfono con un sonido muy desagradable que te dice que podrías tener una alarma en unos minutos, así que deberías acercarte a un lugar seguro. Si estás manejando, tenés unos minutos para acercarte a un lugar donde puedas esconderte. Si no tenés un refugio en tu casa, necesitás acercarte a algún tipo de refugio que esté en tu vecindario.

Dos tercios de la gente de Israel tiene refugios en sus casas, pero un tercio no los tiene y tienen que encontrar refugio en lugares cercanos. Y puede ser la estación de metro o puede ser un refugio que esté cerca. Pero a veces incluso esto no ayuda porque lo que sucedió en Beit Shemesh, donde este chico adolescente y otras ocho personas civiles murieron, algunos estaban en una sinagoga y otros estaban en este refugio y el misil cayó exactamente sobre el refugio.

Esta es una realidad muy triste que tenemos en Israel. Todo el mundo lo da por sentado, que los israelíes saben cómo vivir con estas sirenas, saben cómo vivir con estos ataques, pero no hay nada normal en tener una familia con niños corriendo 20 veces al día al refugio y no ir a la escuela y temer, y todos estos programas de cómo liberar el estrés de los niños. Realmente es parte de nuestra realidad.

Ayer fue 2 de marzo, festividad de Purim. Hace 2,500 años, el relato bíblico celebra la caída de un visir persa que buscaba el exterminio judío. ¿La fecha de este ataque fue ejecutada de forma simbólica, además de táctica?

MH: No estaba en la sala cuando se tomó la decisión, pero se dijo que la fecha estaba programada mucho tiempo antes. Hubo análisis en las noticias israelíes y a muchos periodistas les gusta hacer estos análisis, pero creo que no es realmente relevante. La idea es cuál es el resultado de esto y cómo se resolverá.

Al final del día, Purim es básicamente un mini carnaval. En Israel, no este año porque este año no podemos hacerlo, pero normalmente hay desfiles como los que tenés en el carnaval, la gente sale con disfraces a la calle, la gente está de fiesta. Es mucho más corto que el de acá. Purim es de dos días. Pero es realmente lindo y esta es quizás la festividad más divertida que tenemos en el calendario judío. Esperamos que el próximo año podamos celebrarlo como se celebró el carnaval aquí.

Hace apenas dos meses, la administración Trump aseguró el control del petróleo venezolano con la captura de Nicolás Maduro. Hoy, el precio del crudo se dispara (Brent superando los 79 USD). ¿Cómo está manejando Israel esta crisis energética?

MH: Por supuesto que nos afecta, como a cualquier otro país. Creo que muy similar a Uruguay en este sentido. Es un resultado desafortunado, pero no impredecible. No es sin precedentes y creo que también podría corregirse en el momento en que esta guerra termine. Así que espero que suceda pronto y espero que volvamos a la normalidad.

Y creo que es bastante normal ver este tipo de reacciones porque sí, hay un temor de lo que sucederá y vemos a Irán tratando de bombardear fuentes de energía en el Medio Oriente. Así que sí, es preocupante. Pero creo que somos países fuertes. Nosotros y muchos países vecinos donde se produce mucho petróleo y gas natural. Todos tenemos un interés en que los precios sean normales y controlados. Al final del día creo que llegaremos allí, incluso si tenemos unas semanas turbulentas.

Israel normalmente importa petróleo, ¿de dónde lo hará?

MH: Normalmente no decimos de dónde compramos nuestro petróleo. Puedo decir que estamos tratando de diversificar e Israel hoy produce mucho gas natural y trata de ser más dependiente de esto para ser energéticamente independiente. También es más ecológico. Pero vamos más hacia esto y también tenemos mucha producción de energía solar. Por ejemplo, el calentamiento de agua en las casas se produce por energía solar y también hay muchos beneficios en Israel para plantas o incluso casas privadas que tienen infraestructuras de sistemas solares para que puedan fabricar electricidad de manera independiente. Así que tratamos de ser diversos. No somos independientes como Uruguay en energía, pero sí, estamos tratando de llegar allí y, por supuesto, nos afecta lo que está pasando. La mayoría de los autos todavía funcionan con combustible, así que lo necesitamos y los precios subirán. Pero como dije, espero que después de unas semanas turbulentas podamos ver algo estable.

Hay quienes sugieren que Estados Unidos está usando a Israel para hacer el ‘trabajo sucio’ que Europa no se atreve a hacer. ¿Qué le diría a quienes creen Israel está siendo el brazo ejecutor de una política de ‘America First’?

MH: Yo diría que estamos viendo ahora la mejor colaboración que hemos visto entre Israel y los Estados Unidos, trabajando como una sola unidad en esta operación. Los Estados Unidos siempre han sido el aliado más cercano de Israel y no veo un futuro en el que esto cambie.

Creo que esto es una expresión de esta cercanía que tenemos, en primer lugar. Segundo, Israel tiene sus propias preocupaciones; estamos ubicados en un lugar diferente. La amenaza que Irán plantea para Israel es inminente y está ahí y necesitamos protegernos. Es cierto que estamos muy, muy agradecidos por la colaboración que tenemos de los Estados Unidos y las fuerzas que están trayendo a esta operación. Pero Israel podría haberlo hecho y lo habría hecho incluso sin ellos. Porque como sabés, y creo que se demostró en los últimos dos años, no estamos esperando que otros nos defiendan. Nos defendemos nosotros mismos.