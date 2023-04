75 años del Estado de Israel: Alfredo Dante y su reciente viaje a Israel.

Por Jorge Grunfeld, especial para CCIU

En esta celebración de Iom Haatzmaut, el periodista Alfredo Dante nos deja las vivencias de su reciente e inolvidable viaje a Israel donde estuvo invitado por la Embajada de Israel en Uruguay para realizar un curso de periodismo. Alfredo es muy conocido por su trabajo en los informativos de Canal 10, tiene una extensa trayectoria en distintos medios de comunicación. Agradecemos a Alfredo y a Jorge Grunfeld por el invalorable aporte.

Recién se había estrenado la última temporada de Fauda en Netflix. Para una persona que nunca había “subido a Jerusalén”, no parecía un buen plan devorarse esos capítulos. No haría más que sumar dudas y, por qué no reconocerlo, hasta un poco de miedo. ¿Será tan así? ¿Habrá que estar pendiente de la seguridad? Preguntas que resonaban, y que solo después de haber estado “en campo” varios días, tendrían respuestas.

Dudas que empezaron a disiparse pronto. Por ejemplo, cuando una de las médicas del Hospital Ichilov de Tel Aviv me mostró el CTI blindado. O cuando una maestra me llevó al salón seguro de la escuela. O cuando una soldado de 19 años me respondió: “el mismo miedo que tengo en el Ejército lo tengo en el barrio donde vivo”. Y ahí empecé a entender la idiosincrasia de un pueblo que nació, se entrena y prepara para defenderse. Pero no solo eso.

Descubrí un país con dimensiones más pequeñas que el departamento de Tacuarembó, pero que parece estar en construcción permanente. Que la nueva ruta panorámica… que el nuevo trazado del tren… que el nuevo colector. Y varios “que” más que se me pierden en la memoria. Un territorio caracterizado por ubicarse en el centro de los grandes imperios de la región a través de la historia. Y si los tres mil años de historia pasaron ahí, quién dice que no seguirá sucediendo. Pero no solo eso.

Encontré un país que apuesta, y mucho, a la educación pública. Más del 6% de su PBI. Inversión que le da sus réditos. No en vano es una de las naciones con mayores avances tecnológicos del mundo. Desde la obtención de agua en pleno desierto, hasta las más innovadoras startups del planeta. Un político local me dijo: “todo Estado que mire al futuro, debe hacerlo con la mirada puesta en su ámbito educativo”. Y eso se nota. Pero no solo eso.

Vi una democracia en funciones. Corroboré cómo los ciudadanos salían pacíficamente a las calles a manifestarse. Por ese entonces, cada sábado había una multitudinaria protesta contra la reforma judicial que promovía el gobierno de Benjamín Netanyahu. Llevaban cinco sábados consecutivos marchando. Una reforma que no solo preocupaba a los ciudadanos de a pie. Desde el sector empresarial y bancario se advertía que la iniciativa podría tener efectos negativos en materia de inversiones para el país. Y al final de cuentas pensé: “como en varios países de América Latina, Israel no escapa de las divisiones que se generan (incluso intra gobiernos) producto de reformas tan controversiales”. Y cualquier similitud con la coyuntura política uruguaya, no es mera coincidencia.

Israel no es como lo pintan hacia afuera. Es una nación en construcción. Que seguro tiene mucho más, tanto para mejorar, como para mostrar. Por ejemplo, su lucha constante por seguir siendo la nación de y para los judíos, abierta y democrática. Como hace 75 años.-