Mi reconocimiento a Roby Schindler. Kol Hakavod

Roby Schindler culmina su gestión al frente del Comité Central Israelita del Uruguay, siendo reconocido por una tarea firme y responsable en tiempos especialmente difíciles. Al mismo tiempo, el saludo y los mejores deseos para el nuevo presidente, Dr. Claudio Elkan, quien asume el desafío.

Culmina la gestión de Roby Schindler al frente del Comité Central Israelita.

Debí decir la GRAN gestión de Roby Schindler…

Debió haber sido por dos años -se prolongó en el tiempo debido a la particular “dinámica comunitaria”- pero al no encontrarse candidato para reemplazarlo, continuó hasta hoy, para no dejar el barco a la deriva.

El barco no puede estar sin capitán…

El Comité Central Israelita representa a la comunidad ante el gobierno nacional, defiende los intereses de la comunidad –es su tarea principal- pero además conjuntamente con la Embajada de Israel, defiende la noble causa del sionismo y del Estado de Israel.

El Comité Central Israelita realiza una tarea muy importante, muchas veces silenciosa, por lo cual muchos integrantes de la comunidad opinan… no siempre con conocimiento de causa…

Y el Presidente tiene un rol fundamental, más allá de que sea un equipo.

Fueron tres años muy difíciles estos últimos.

El 7 de octubre del 2023 cambió la historia y también en nuestro Uruguay.

El antisemitismo se incrementó, sorprendentemente, como nunca antes.

Bajo el disfraz de “antisionismo”, hasta el día de hoy…

Y en estas circunstancias hay que actuar hasta donde sea posible con “corazón caliente y cabeza fría” como dice el dicho popular.

Roby Schindler, al frente del Comité Central Israelita en estos años, actuó con prudencia y firmeza. Objeto de entrevistas, declaraciones, programas de TV, polémicas, siempre defendió la causa con dignidad y orgullo.

Sin atender a “los gritos de la tribuna”, como él mismo dice. Y está bien. No obstante, cuando en un programa de TV le tuvo que decir a un referente propalestino “antisionista”: “sos un antisemita”, se lo dijo nomás…

Un buen relacionamiento con el gobierno nacional, en especial con el Presidente Orsi, también con el Ministerio del Interior (con el Frente Amplio no ha sido sencillo) ocupó buena parte de su tarea.

Roby Schindler siempre ha sido consciente del evento, momento y lugar en que había que decir lo que había que decir.

Prudencia, firmeza.

Buscando consenso y hasta donde fuera posible, conciliar.

Al mismo tiempo, participó constantemente de todo evento comunitario: cultural, social, religioso, de las tnuot, porque si bien la tarea es principalmente “hacia afuera”, también lo es “hacia adentro”…

Siempre con el sostén, apoyo fundamental de su querida familia.

Ser Presidente del Comité Central Israelita es una tarea de gran responsabilidad.

Siempre, y más cuando se trata de tiempos difíciles.

Tiempos de “aguas turbulentas”..

Responsabilidad que supo asumir de gran forma Roby Schindler.

Mi reconocimiento a Roby, una tarea MUY BIEN cumplida.

No quiero terminar estas líneas sin dejar de mencionar la abnegada, magnífica tarea de Gaby Fridmanas y Adrián Epstein.

Gaby Fridmanas, Directora Ejecutiva del Comité Central, “hilo conductor”, en el Comité. Y en la institución, desde hace aproximadamente… cuatro décadas. Se merece un reconocimiento. Y su colaborador Adrián Epstein -mucho más que un colaborador- trabajando a destajo en el Comité, trabajo silencioso, de “hormiga” pero con una eficiencia tremenda.

Finalmente, desearle mucho éxito a quien será el nuevo Presidente del Comité Central Israelita, al doctor Claudio Elkan, un joven, activo y ya experiente dirigente comunitario. Su padre, el Dr. Pablo Elkan, ya fue hace años Presidente del Comité.

¡Mucha suerte, Claudio Elkan!

SHANÁ TOVÁ