Mesa de Diálogo sobre el Autismo: CCIU presente

En el marco del mes del autismo y del Día Mundial de Concientización sobre el autismo se llevó a cabo la mesa de diálogo “Compromiso Interpartidario en Discapacidad”, en la tarde de este jueves 16 de abril, en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo. El Comité Central Israelita del Uruguay estuvo presente en el evento (por medio de la Directora Ejecutiva Gabriela Fridmanas), del que también hizo partícipe al Departamento de Inclusión de la Comunidad Israelita del Uruguay, representado por su Directora Geraldine Muñoz. Crédito foto: Parlamento uruguayo

En la apertura expusieron: por la Fundación Abrazo Azul, Presidenta Valeria Ripoll; por la Fundación en Red, Presidenta Adriana Asiaín y por la Federación de Autismo del Uruguay, Presidente Gustavo Fariani.

Ripoll remarcó las necesidades de muchas familias en Uruguay: acelerar los diagnósticos; el acceso a la educación; el apoyo terapéutico; y el drama ante la interrogante: ¿Quién se hace cargo de mi hijo cuando los padres no estén?

Por su parte, Fariani reflexionó sobre la burocracia del Estado para tomar decisiones en forma uniforme en el territorio y Asiaín relató su experiencia con su hijo; cuestionó la indiferencia y llamó a un despertar en el compromiso social y gubernamental.

Hicieron uso de la palabra, por los partidos políticos firmantes del acuerdo del autismo como política de Estado: la Senadora Bettiana Díaz (FA); los Diputados Carlos Rydstrom (PC); Fernanda Auersperg (PN) y Silvana Pérez Bonavita (CA) y la señora Mariana Arzuaga (PI).

Los Legisladores realizaron un resumen de los compromisos asumidos por el sistema político y reflexionaron acerca de los desafíos en torno a los siguientes ejes centrales: la capacitación de los docentes; la sensibilización social; la descentralización territorial; el trabajo para dignificar a la persona y los recursos presupuestales.

Asimismo, los Parlamentarios relataron avances en sucesivas administraciones: el presupuesto destinado a salud; la accesibilidad; la partida presupuestal para INEFOP para personas con discapacidad; la compra de libros en braille; la ley de control de estruendos invasivos; el presupuesto para un programa sobre bullying y la deuda pendiente de una Ley Integral para el Autismo.

Se hicieron presentes en el encuentro Legisladores; autoridades nacionales y departamentales; personas vinculadas a organizaciones sociales y público en general.