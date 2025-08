Mes de la Cultura Sefaradí: Una rica historia

Como es habitual en todos los agostos desde 2019, este 2025 vuelve a realizarse el Mes de la Cultura Sefaradí, que surgiera del estrecho contacto entre la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay y la Embajada de España. Una serie de actividades que se realizan los días 6, 20 y 27 de agosto en el Centro Cultural de España, y el día 21 en el Centro Maimónides. Para conocer más sobre esta edición y la historia de la actividad conversamos con Gabriela Najson, de la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay (CISU)

¿En qué consiste el Mes de la Cultura Sefaradí y que objetivos persigue?

El MCS nació de una propuesta del Cónsul General de España Sr. José Rodríguez Moyano en el año 2018. Paso a relatar cómo llegamos a establecer contacto con el señor Cónsul Rodríguez Moyano y respondo tu pregunta. Creamos un grupo de 5 voluntarias denominado Centro Cultural Sefaradí del Uruguay junto con el Sr. Rafael Hodara, nuestro mentor, (presidente de la Comunidad Sefaradí en varios periodos) en el año 2016. El objetivo era preservar y difundir el legado de nuestros ancestros sefaradíes, además de dar mayor visibilidad al templo Beth Israel, edificio situado en la Ciudad Vieja de Montevideo. En ese entonces, España ya había aprobado la Ley 12/2015 junto con el Decreto Real 893/2015 que establecía un procedimiento específico para la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza, a los sefardíes, El contacto entre la Comunidad Sefaradí y la Embajada de España en Uruguay, se estrechó aún más. El Sr. Cónsul nos transmitió la idea de crear el Mes de la Cultura Sefaradí abierto a todo público en el edificio patrimonial del Centro Cultural de España, sede que se ubica en el Casco antiguo de Montevideo. Aceptamos y agradecimos la propuesta. Fuimos recibidas por el director de dicho Centro de aquel momento, el Sr. Ricardo Ramón Jarne, y acordamos las pautas generales de lo que es hoy el Mes de la Cultura Sefaradí en el Centro Cultural de España de Montevideo. Todos los meses de agosto desde el año 2019 llevamos a cabo actividades variadas donde procuramos dar a conocer las características especiales de la comunidad judeo española, fortaleciendo además los lazos con las otras comunidades españolas de Uruguay, compartiendo algunos eventos como obras de teatro, festival de coros, etc. El Centro Cultural de España nos presta su vidriera por un mes y así alcanzamos a toda la sociedad uruguaya.

¿Qué instituciones son las organizadoras y cuáles se involucran en su organización?

Desde el comienzo, el Centro Cultural Sefaradí de la Comunidad Sefaradí del Uruguay es quien planifica y organiza. La Comunidad Sefaradí, nuestra casa, es la primera en involucrarse. La Embajada de España a través del Centro Cultural de España apoya todas las actividades que realizamos en dicha sede dando su espacio y apoyo logístico. La Federación Sefaradi Latinoamericana FeSeLa que siempre confía en nuestras propuestas culturales es de gran apoyo también. El Centro de Residentes Españoles, a través del Sr. Miguel Pérez Borba y su presidente están siempre dispuestos a apoyar y difundir. Las demás instituciones que representan las distintas regiones españolas siempre están dispuestas a participar si son invitadas.

¿Cuáles son las actividades previstas para esta edición?

Son 3 las actividades que presentamos en el Centro Cultural de España. El miércoles 6 de agosto, 18:30 horas, Conversatorio titulado Sabores y Aromas: herencia de la Cocina Ibérica. Con la coordinación de la Comunicadora y Gastrónoma Alva Sueiras y la participación de representantes de Portugal, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, País Vasco y las anfitrionas sefaradíes. El miércoles 20, la película documental Una Historia de Resiliencia: Anita Zakaj, una sefaradí en Macedonia, También 18:30 hs. El miércoles 27, disertación sobre Mujeres Sefaradíes Emblemática: Grasia Nasi, 18:30 horas. La entrada es libre. Este año agregamos una actividad dentro del marco mes sefaradí, pero en el Centro Maimónides. Es el jueves 21 de agosto, y, recibiremos al Doctor Manuel Gálvez, que llega desde España a presentar su libro El Espanyol Sefaradi; primera obra publicada en España, enteramente escrita en Judezmo, Ladino o Judeo Español desde la expulsión de los judíos en 1492. Esta actividad es de entrada libre y requiere inscripción previa.

¿Cuál fue la repercusión de las ediciones anteriores?

Desde los comienzos en el año 2019, el MCS ha despertado mucho interés a nivel nacional. Hemos tenido el honor de recibir muchísimo público que va desde diplomáticos a intelectuales, investigadores, actores e historiadores y público general. Es un privilegio presentar actividades del acervo Judío Sefaradí en el Centro Cultural de España, porque es el único centro de este tipo, España tiene varios en el mundo, que realiza este tipo de eventos. Las redes son un gran aliado en la difusión, tenemos Facebook centroculturalsefaradiuy e Instagram, museosefaradiuy, Pero, si tienen interés en ver ediciones anteriores, solo se suscriben a nuestro canal de Youtube centroculturalsefaradiuy

¿Qué legado crees que la cultura sefaradí ha dejado en la sociedad uruguaya?

Hemos recibido testimonios tanto escritos como orales, que nos relatan que en los barrios donde los primeros inmigrantes se asentaron y convivieron con otros inmigrantes españoles, italianos, etc., se compartían los mismos sentires y el esfuerzo por sacar adelante a sus familias. La idea y el hecho de que las nuevas generaciones, pudieran estudiar y tener un futuro mejor en este país que los recibió, es algo compartido por todos. Los sefaradíes aprovecharon la oportunidad de esa educación gratuita y laica, y salieron de la Universidad, grandes profesionales, que hicieron grandes aportes a la medicina, a la cultura, a la política. Solo daré unos pocos ejemplos: el Dr. Víctor Soriano ZL, Neurólogo, el Dr. Mizraji ZL. Instituto de Cardiología, Dr.Nisso Gateño, Cirujano, Dra. Perla Maman ZL, Alergista Dr. Eduardo Mizraji, Biofísico, Prof. Historiador Benjamín Nahum y más. Hijos de inmigrantes que han dejado la impronta de estudiar y aportar sus conocimientos a la sociedad que los recibió de brazos abiertos. Cada uno de aquellos hombres que fundaron la Comunidad Sefaradí en los años 30 del siglo pasado dieron el gran paso hacia la preservación de un modo de vida que venía de muy lejos, en espacio- tiempo. Luego la institución con sus distintos presidentes, comisiones de damas, etc. siguieron ese camino. Y aquí estamos nosotras, ya en el siglo XXI donde es muy fácil borrar las memorias porque ya no quedan los protagonistas. Por eso es que tomamos este desafío, por amor a nuestros padres y abuelos. Hoy ya tenemos el primer museo sefaradí de Uruguay en nuestro Templo, ya no serán olvidados. Una de las tareas para difundir y preservar el Acervo Sefaradi se cumple a través de los Enkontros de Domingos Alegres. La frecuencia de los mismos es de 2 veces al mes en el Centro Maimonides. Para consultar por esta y todas las demás propuestas, pueden contactarse al WAPP 099 711 582