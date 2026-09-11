Mensaje del Presidente Claudio Elkan para Rosh Hashaná

En el día de hoy, a la salida de la primera estrella, el pueblo judía comienza la celebración del Rosh Hashaná 5787. Este es el saludo del nuevo presidente de la Comunidad Judía Uruguaya/Comité Central para toda la colectividad.

Estimados amigos,

Hoy comienza Rosh Hashaná.

Para el pueblo judío, el inicio de un nuevo año es mucho más que un cambio de fecha. Es un tiempo de reflexión, de memoria y, sobre todo, de esperanza.

La esperanza de que siempre es posible volver a empezar. De que aun después de tiempos difíciles pueden abrirse caminos de encuentro. De que la paz no debe dejar de ser una aspiración, incluso cuando parece lejana.

En este comienzo de año, deseo que podamos renovar también nuestro compromiso de cuidarnos unos a otros y de permanecer unidos como comunidad.

Y deseo, con la misma fuerza, que desde nuestra identidad judía sigamos aportando a ese bien tan valioso que Uruguay ha sabido construir: una sociedad democrática, plural, respetuosa, en la que personas de distintos orígenes, convicciones y tradiciones puedan convivir en paz.

La convivencia no es algo que debamos dar por sentado. Se construye todos los días: en el respeto, en la escucha, en el rechazo al odio y en la decisión de reconocernos, antes que nada, como parte de una misma sociedad.

Que este Rosh Hashaná renueve en todos nosotros la capacidad de mirar hacia adelante con confianza.

Que el nuevo año traiga salud y serenidad a nuestras familias, fortaleza y unidad a nuestra comunidad, paz para Israel y para quienes hoy sufren la guerra y la violencia, y un futuro de mayor entendimiento entre todos los uruguayos.

Shaná Tová Umetuká.

Que sea un año bueno y dulce.

Un año de paz, de encuentro y, sobre todo, de esperanza. 🍎🍯

Claudio Elkan