MENSAJE DEL COMITÉ CENTRAL ISRAELITA DEL URUGUAY ROSH HASHANA 5786 – Año Nuevo Judío

Compartimos mensaje del Comité Central Israelita del Uruguay en este Rosh Hashaná 5786. “…activos y ocupados en llevar a cabo nuestra tarea primordial, que es velar por la seguridad de cada judío”.

Se aproximan días que deberían ser de celebración. En efecto, el próximo lunes a la noche estaremos dando comienzo a Rosh Hashana, el Año Nuevo Judío 5786. Pero como decíamos el año pasado, jamás imaginamos que nuestra vida cambiaría radicalmente como ocurrió el 7 de octubre del año 2023 cuando los judíos fuimos víctimas de un feroz ataque terrorista, la peor masacre desde la Shoá.

Fuimos golpeados de tal forma que no podemos evitar que nuestra mente evoque los momentos más oscuros de nuestra historia. Pero el pueblo judío es resiliente. Este 5786 nos encuentra activos y ocupados en llevar a cabo nuestra tarea primordial, que es velar por la seguridad de cada judío para que todos podamos desarrollar una vida judía plena con total normalidad.

Juntos, reforzando nuestra identidad uruguaya y judía, continuaremos por el camino del diálogo y el esclarecimiento, pero con toda la firmeza que sea necesaria en el combate al antisemitismo y en la defensa al inquebrantable derecho a la existencia del Estado de Israel. Por eso ayer acompañamos la iniciativa de los jóvenes y estuvimos con ellos en el Memorial del Holocausto, porque “no podemos seguir así”.

El próximo lunes, al asomar la primera estrella, nos reuniremos en familia y, sobre todo, nos reuniremos en comunidad. Una comunidad muy afectada también en lo local, pero fortalecida y con esperanzas en un futuro mejor.

Que tengamos un año mucho mejor del que dejamos atrás.

Que sean devueltos los secuestrados aún cautivos por el terrorismo de Hamas

Que se cumpla nuestro milenario anhelo de paz

Shana Tova 5786