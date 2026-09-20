Mensaje de Iom Kipur 5787 Comité Central de la Comunidad Judía Uruguaya

Queridos amigos:

Gracias por recibirnos y por permitirnos compartir unas palabras en un día tan especial.

Iom Kipur es un momento para detenernos. Para mirar hacia adentro. Para reconocer nuestros errores, pedir perdón y preguntarnos qué podemos hacer mejor.

Y esa reflexión también nos corresponde a quienes asumimos responsabilidades dentro de nuestra comunidad.

Hace pocos días, el 8 de setiembre, el Comité Central renovó sus autoridades.

Pero no queremos que sea solamente un cambio de nombres.

Queremos que sea el comienzo de una nueva etapa.

Armamos un equipo más amplio, con personas de distintas generaciones, experiencias y ámbitos profesionales. Con responsabilidades claras, capacidad para hacer y, sobre todo, con un enorme compromiso con nuestra comunidad.

Queremos trabajar de otra manera: escuchar más, estar más cerca, abrir espacios para nuevas voces y transformar las ideas en acciones.

Por eso, incluso antes de asumir, hicimos una encuesta que respondieron de forma anónima más de 500 integrantes del íshuv.

Queríamos saber qué piensan, qué les preocupa y, fundamentalmente, qué esperan de nosotros.

Porque representar no es solamente hablar.

Representar también es escuchar.

Y nuestra comunidad es diversa.

Hay distintas formas de vivir el judaísmo, distintas opiniones, distintas sensibilidades y distintas maneras de relacionarnos con nuestras instituciones y con Israel.

No tenemos que pensar todos igual.

Nuestra fortaleza no está en ser todos iguales. Está en ser capaces de seguir siendo comunidad aun cuando pensamos diferente.

Queremos representar a quienes están todos los días en nuestras instituciones y también a quienes no pertenecen a ninguna. A quienes están muy involucrados y a quienes quizás todavía están buscando su lugar.

Que cada judío del Uruguay pueda sentir algo muy sencillo:

“Ese también es mi Comité”.

Y en esta nueva etapa tomamos una decisión que parece pequeña, pero que para nosotros dice muchísimo.

Después de muchos años como Comité Central Israelita del Uruguay, pasamos a llamarnos Comité Central de la Comunidad Judía Uruguaya.

No es solamente un cambio de nombre.

Es una declaración de quiénes somos.

Somos comunidad. Somos orgullosamente judíos.

Somos orgullosamente uruguayos.

Y somos orgullosamente sionistas.

Y no tenemos que elegir entre ninguna de esas identidades.

Queremos vivir plenamente como judíos en el Uruguay. Con orgullo por nuestra historia, nuestra identidad y nuestro vínculo con Israel. Y con el mismo orgullo y compromiso por el Uruguay, nuestro país, nuestra casa.

Hoy decir esto también importa.

Vivimos tiempos difíciles. El antisemitismo, la intolerancia y la violencia nos vuelven a interpelar.

Y frente al antisemitismo no vamos a mirar para otro lado.

Vamos a defender a nuestra comunidad.

Vamos a cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores y a nuestras instituciones.

Vamos a defender nuestro derecho a ser quienes somos.

Sin escondernos. Sin pedir permiso. Y sin dejar de tender puentes.

Porque defender nuestra identidad y trabajar por la convivencia no son caminos opuestos.

Todo lo contrario.

Queremos una comunidad judía fuerte, orgullosa y segura, dentro de un Uruguay democrático, plural y respetuoso de sus diferencias.

Ese es el Uruguay que queremos cuidar. Y esa es la comunidad que queremos fortalecer.

Y quizás ahí volvemos al sentido profundo de Iom Kipur.

Es fácil señalar lo que el otro debería hacer diferente.

Mucho más difícil es mirarnos a nosotros mismos.

Preguntarnos dónde nos equivocamos. Qué tenemos que reparar. A quién tenemos que escuchar más. Y qué podemos hacer mejor.

Ese espíritu también queremos llevarlo al Comité.

Escuchar. Representar. Cuidar. Y hacer.

Seguramente vamos a equivocarnos. Pero ojalá tengamos siempre la humildad para reconocerlo, la capacidad para corregir y el coraje para seguir adelante.

Pedimos por la paz y la seguridad de Israel.

Pedimos por nuestro Uruguay.

Y pedimos por un mundo en el que podamos vivir nuestra identidad sin miedo y nuestras diferencias con respeto.

Que este Iom Kipur nos dé la humildad para reconocer nuestros errores, la generosidad para perdonar y la sabiduría para transformar nuestros compromisos en acciones.

Que seamos inscriptos y sellados en el Libro de la Vida.

Gmar jatimá tová.