Menos de 300 calorías al día: Los ex rehenes enfrentan efectos a largo plazo por inanición

Los testimonios de rehenes liberados revelan no solo tortura y angustia mental, sino también un prolongado proceso de colapso físico lento debido a la inanición. Durante su cautiverio, que duró casi dos años para algunos, los rehenes recibieron una alimentación mínima, a veces de menos de 300 calorías al día.

En estas condiciones, donde el cuerpo requiere de siete a ocho veces más energía solo para mantener las funciones básicas, sin mencionar el suministro de componentes básicos para los sistemas corporales, tenían que sobrevivir con la cantidad de calorías que un niño pequeño podría consumir en una sola comida.

Según informes de familiares y de los propios rehenes, muchos recibían un cuarto de pan pita al día, a veces con una cucharada de arroz o un dátil, y, en raras ocasiones, media taza de agua turbia o de mar. También había días en los que no recibían comida. Ocasionalmente, les daban un poco de frijoles o una cucharada de tahini, pero la mayoría de las veces, la dieta era pobre en nutrientes, lo que resultaba en un déficit calórico significativo.

A modo de comparación, un adulto poco activo físicamente requiere entre 2000 y 2500 calorías diarias solo para mantener un equilibrio calórico.

Además, mantener el funcionamiento adecuado y saludable de los sistemas corporales requiere no solo una cantidad adecuada de calorías, sino también una composición alimentaria de alta calidad, que incluya carbohidratos complejos, grasas saludables, proteínas, minerales y vitaminas. El resultado para los rehenes fue que el cuerpo quedó expuesto a un estado fisiológico extremo, donde tuvo que autodestruirse para sobrevivir.

El profesor Yuval Khalad, experto en fisiología humana, explica que una inanición prolongada como esta altera la bioquímica del cuerpo. Tras unos días sin un aporte energético adecuado, el cuerpo entra en “modo de emergencia”.

Primero, quema las reservas de carbohidratos en el hígado y los músculos, que son las fuentes de energía inmediatas y disponibles.

Luego, pasa a utilizar grasas y proteínas como combustible. La etapa más difícil es la descomposición de las proteínas, que esencialmente reemplaza a los carbohidratos como la fuente de energía más accesible del cuerpo.

En esta etapa, el profesor Khalad describe una pérdida de peso drástica, junto con una disminución general del metabolismo. El cuerpo intenta ralentizar todos los procesos posibles para conservar energía; el pulso se ralentiza, la presión arterial baja, la temperatura corporal desciende y la persona comienza a sentir frío incluso en condiciones cálidas.

Según testimonios, los rehenes temblaban de frío incluso dentro de las habitaciones selladas. «Al mismo tiempo, se produce una fuerte disminución de la masa muscular y ósea debido a su descomposición para obtener energía y minerales para los sistemas vitales del cuerpo. De hecho, el cuerpo comienza a consumirse a sí mismo», añadió el profesor Khalad.

Tras varias semanas de privación tan extrema, se producen daños más profundos. El sistema muscular queda casi completamente agotado, el tejido conectivo se descompone y el propio corazón pierde masa muscular.

«Esta es una etapa en la que existe un verdadero peligro para la vida», enfatiza el profesor Khalad.