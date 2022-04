Medio Oriente: una visión estadounidense

Gatestone Institute- por Amir Taheri

Amir Taheri realiza una reseña del libro Detrás del telón de seda: relato personal de la diplomacia angloamericana en Palestina y Oriente Medio, de Bartley C. Crum (1900-1959), abogado estadounidense. “Crum no tenía dudas sobre dónde estaban sus propios sentimientos. Estaba en contra de un statu quo que sometía a las naciones de la región al despotismo y la pobreza. También se dio cuenta de que los déspotas árabes y sus secuaces utilizaban el tema de Palestina como un medio para desviar la atención de sus propias fechorías, desperdiciando energías árabes en xenofobia e intolerancia religiosa.”

Detrás del telón de seda: relato personal de la diplomacia angloamericana en Palestina y Oriente Medio

por Bartley C. Crum

Nueva York: Simon and Schuster, 1947. 297 págs.

En 1946, con el trágico recuerdo de la Segunda Guerra Mundial aún muy vivo, pocos estadounidenses podrían haber imaginado, o habrían querido admitir, que el lejano Medio Oriente pronto se convertiría en una de las principales preocupaciones de la política exterior de Estados Unidos.

Un estadounidense que se dio cuenta de esto antes que muchos otros fue Bartley C. Crum, reclutado por el presidente Harry Truman para servir como miembro del equipo estadounidense en una misión de los Estados Unidos y el Reino Unido en Palestina. Aunque republicano, Crum disfrutó de una reputación suficiente como un hombre que podía trascender las fronteras partidistas para servir bajo un presidente demócrata, en interés de la nación.

Antes de su misión, Crum había tenido poco interés en el Medio Oriente que, para la mayoría de los estadounidenses, no era el tema popular y, a menudo, apasionante en el que se ha convertido desde entonces. Esto permitió a Crum embarcarse en su misión con una mente abierta y ciertamente sin una agenda oculta.

Para Crum, la misión que tomó varios meses y cubrió más de una docena de países en el Medio Oriente y Europa se convirtió en un curso introductorio sobre la política de una región que ha dominado los titulares hasta el día de hoy.

Crum escribe:

“Si mis experiencias en los días y semanas dedicados a este problema me han enseñado algo, es que en todas partes se siente la necesidad de una política exterior estadounidense, una política exterior tan firmemente arraigada en principios que se mantendrá igualmente para Estados Unidos. tropas estatales en China o la bomba atómica, o Palestina”.

Sin embargo, nadie le había dicho a Crum cuál se suponía que era esa política. Y su relato de la misión muestra claramente que el presidente Truman, que siempre confió en sus propios instintos y se puso del lado de las fuerzas de la libertad y el progreso, a menudo se opuso a su propio Departamento de Estado que practicó una diplomacia sin valores en nombre de la preservación del status quo.

Crum afirma que Estados Unidos se enfrenta a una elección en Oriente Medio:

“Podemos unirnos a las fuerzas de la reacción que sostienen los regímenes feudales en los estados árabes con la esperanza de que estos sirvan como un cordón sanitario contra los soviéticos; que creen que pueden continuar con éxito los mismos procesos de explotación en el futuro que han tenido éxito en el pasado. O podemos unirnos a las fuerzas progresistas en el Medio Oriente. Podemos reconocer que hay un lento levantamiento de los pueblos, y que debemos colocarnos del lado de este desarrollo inevitable. hacia la alfabetización, la salud y un modo de vida digno”.

Crum no tenía dudas sobre dónde estaban sus propios sentimientos. Estaba en contra de un statu quo que sometía a las naciones de la región al despotismo y la pobreza. También se dio cuenta de que los déspotas árabes y sus secuaces utilizaban el tema de Palestina como un medio para desviar la atención de sus propias fechorías, desperdiciando energías árabes en xenofobia e intolerancia religiosa. La ironía de todo esto fue que Gran Bretaña, entonces bajo un gobierno laborista socialista, se puso del lado de los déspotas árabes e hizo todo lo que pudo para desalentar y debilitar las mismas fuerzas de reforma y cambio que Crum veía como los aliados naturales de las democracias occidentales.

Antes de ganar el poder en las elecciones generales de 1945, el Partido Laborista Británico había aprobado una resolución clave sobre Oriente Medio, respaldando de hecho la creación de una patria judía bajo el mandato de Palestina. Sin embargo, una vez en el poder, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonias, donde se elaboraba la política británica, convenció al primer ministro Clement Attlee y al secretario de Relaciones Exteriores Ernest Bevin de que cualquier cambio en la política tradicional británica podría debilitar la posición occidental frente a la Unión Soviética. en el contexto de una inminente Guerra Fría.

La política del establecimiento británico en el Medio Oriente se basó en tres supuestos.

La primera fue que es natural que los árabes sean gobernados por un “hombre fuerte”. La segunda fue que el “hombre fuerte” árabe no tenía principios aparte de un vivo deseo de mantenerse vivo y en el poder. La tercera fue que, si se maneja con inteligencia, el “hombre fuerte” árabe podría ser útil para Occidente.

El “hombre fuerte” podría tomar decisiones que ningún gobierno democrático, sujeto a los vaivenes de la opinión pública y a la presión de las elecciones, sería capaz de contemplar.

A los pocos días del inicio de la misión angloamericana, a Crum le quedó claro que algunos miembros del equipo estadounidense encontraban irresistible el análisis británico. Loy Henderson, diplomático senior del Departamento de Estado y jefe de la oficina de Medio Oriente en Foggy Bottom, fue un ejemplo. A veces, sonaba más británico que los propios británicos. (Henderson se convertiría en embajador de Estados Unidos en Irán a principios de la década de 1950).

Cuando terminó la misión angloamericana, quedó claro que la visión colonialista británica había triunfado sobre el idealismo estadounidense, como lo hicieron eco Crum y algunos otros miembros del equipo estadounidense. Esto significaba que los dos aliados se comprometían a evitar cambios en Oriente Medio.

En ese momento, el cambio también incluyó la creación de una patria judía en Palestina.

El relato de Crum refuta una de las fábulas más persistentes en el Medio Oriente: que Gran Bretaña y Estados Unidos crearon a Israel como un puesto de avanzada del “Occidente imperialista” en el mundo musulmán. Crum muestra que, lejos de crear a Israel como estado, las dos potencias occidentales hicieron lo que pudieron para evitar su nacimiento. Fue la determinación de los judíos y su disposición a luchar lo que obligó a ambas potencias a admitir el surgimiento de Israel como Estado.

La historia de las últimas seis décadas muestra que Crum tenía razón. Apostar por los “hombres fuertes” árabes era moralmente incorrecto y políticamente miope. Cinco años después de la misión angloamericana, la monarquía feudal de Egipto había sido reemplazada por un régimen militar de izquierda que consideraba a Gran Bretaña y Estados Unidos como garantes del antiguo régimen, y rápidamente recurrió a los soviéticos en busca de apoyo. Seis años después, el segundo pilar de la política británica en Oriente Medio se derrumbó cuando otro grupo de oficiales del ejército de izquierda derrocó la monarquía instalada por los británicos en Irak. En el medio, los “hombres fuertes” sirios también habían encontrado su camino hacia el basurero de la historia. Para 1960, el cambio que los británicos habían tratado de evitar en el Medio Oriente se había producido en casi todas partes, dejando a las potencias occidentales sin un aliado confiable más que Israel, el mismo Estado cuyo surgimiento habían tratado de evitar.

La trágica ironía de todo esto es que mientras los británicos asumieron que las masas árabes no aceptarían un estado judío en Palestina, Crum encontró evidencia de lo contrario. Tanto los árabes como los judíos de Palestina le dijeron que podían, y en algunos casos incluso deseaban, vivir y trabajar juntos. Correspondía a Gran Bretaña y, en menor medida, a Estados Unidos mostrar liderazgo y ayudar a árabes y judíos a crear las estructuras estatales poscoloniales necesarias para su coexistencia.

Crum cita a un alto partidario árabe de la reforma:

“Si estuvieran seguros de que Gran Bretaña y Estados Unidos desean que los judíos y los árabes se reúnan, lo haríamos. Pero estos líderes árabes no están convencidos: desean mantener su posición de poder, y saben que eso depende de seguir las reglas británicas: Línea de la Oficina Colonial”.

Mientras se oponía a la creación de un estado judío, Gran Bretaña se movió rápidamente para crear un estado árabe bajo el mandato de Palestina. Sin embargo, este no era un estado para los palestinos. Fue un emirato forjado para la familia hachemita de Hejaz como recompensa por su colaboración con Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. El estado recién creado se denominó Emirato de Transjordania, ignorando que su territorio cubría casi el 90 por ciento del mandato de Palestina, mientras que el 90 por ciento de sus habitantes eran árabes del Mandato Británico de Palestina.

Crum vio esto como un ejemplo escandaloso de cinismo colonial y recomendó que Estados Unidos rechazara la admisión de Transjordania en las Naciones Unidas. Él escribe: “No hay duda de que la eliminación de Transjordania de los términos del mandato fue una violación de su propósito original”.

Uno solo podía adivinar el sentido de indignación de Crum. Mientras Gran Bretaña usaba su poder militar y diplomático para evitar la entrada de judíos sobrevivientes del Holocausto nazi en Palestina, la Oficina Colonial estaba creando un emirato para una rica familia árabe cuyos miembros vivían en Gran Bretaña en un exilio dorado y apenas se sentían sin hogar.

Crum está entristecido por lo que considera el cambio de rumbo de Gran Bretaña en nombre de la Realpolitik. Sin embargo, él no es censurador. Las grandes potencias cometen sus mayores errores en nombre del realismo y la conveniencia.

El escribe:

“Es trágico que Gran Bretaña hoy parezca haber olvidado la intención original de sus propios hombres de visión que sabían lo que estaban construyendo y por qué. Sin embargo, debemos tener cuidado, al juzgar a Gran Bretaña, para recordar que aquí nosotros, los estadounidenses, también, nos hemos comprometido con el principio básico de la libertad por razones de conveniencia. Hemos seguido el ejemplo de aquellos estadistas británicos que han basado su política en las regiones subdesarrolladas de la tierra en la cooperación con los potentados locales más que en la promoción de los intereses genuinos de las masas. Nuestro curso ha sido de duplicidad, con compromisos públicos y privados en conflicto. Estoy seguro de que nuestros formuladores de políticas han podido hacer esto solo debido a la falta de una comprensión popular clara de los problemas involucrados”.

Crum no pretende ser profeta. Sin embargo, parece que habiendo pasado un tiempo en el Medio Oriente, donde la profecía ha sido un artículo de exportación durante milenios, adquirió una visión de la que carecían la mayoría de sus compañeros de misión. En una serie de propuestas de política al final del libro, prevé la llamada solución de dos estados que se convirtió en política oficial de EE. UU recién en 2004 bajo la presidencia de George W. Bush. También insiste en que debe quedar “fundamentalmente claro que los estados árabes no tienen una posición especial en relación con Palestina”.

El deseo de Crum se cumplió en 1980 en la Cumbre de Jartum cuando la Liga de los Estados Árabes finalmente renunció a sus reclamos con respecto a Palestina, aceptando que el asunto se dejara en manos de Israel y los palestinos. Gracias a los excepcionales poderes de observación de Crum y las meticulosas notas que tomaba, captamos destellos reveladores de una serie de figuras interesantes que desempeñarían papeles más importantes en años posteriores.

Aparecen aquí en cameos figuras como Habib Bourguiba, el futuro padre de la independencia de Túnez. Ciudadano francés en ese momento y abogado, los árabes lo reclutaron para defender el caso contra una patria judía en una serie de audiencias organizadas por la misión angloamericana. Una década más tarde, el mismo Bourguiba se convertiría en el primer líder árabe en recomendar el pleno reconocimiento árabe de Israel. También conocemos a Hassan al-Banna, el misterioso maestro de escuela egipcio que fundó la Hermandad Musulmana, un grupo religioso de derecha que los británicos solían usar contra la izquierda en Egipto. Aquí, al-Banna se presenta para respaldar la posición británica y abogar por la inclusión de Palestina en un “mundo árabe” indefinido.

Crum describe al abuelo del terrorismo islamista actual como “una figura corpulenta de cabeza oscura y ojos brillantes”.

Haciéndose eco de las afirmaciones británicas, Banna le dice a la comisión angloamericana que los musulmanes nunca aceptarán un estado judío entre ellos.

Crum escribe:

“El-Banna insistió en que el Corán mencionaba favorablemente a cristianos y musulmanes, pero no tenía nada bueno que decir sobre los judíos, y que los lazos religiosos entre judíos y Palestina no significaban nada porque estos lazos eran diametralmente opuestos al Corán y las prácticas musulmanas”.

Por cierto, Crum describe a la Hermandad Musulmana como “una organización religiosa fascista”, refutando así la afirmación de que los “neoconservadores” inventaron el concepto de un fascismo islámico en el siglo XXI.

Otros personajes presentados por los británicos en lo que parecía una producción teatral incluían a Su Eminencia el Jeque Ahmad Murad al-Bakri, quien ostentaba el elevado título de El Gran Jefe de los Sufis pero estaba en la nómina de la Oficina Colonial Británica. También conocemos a Muhammad Fadil al-Jamali, quien se convertiría en el Primer Ministro de Irak gracias a los británicos antes de ser asesinado por oficiales prosoviéticos que tomaron el poder en 1958. En ese momento, al-Jamali quería que la parte costera del mandato de Palestina fuera entregado a Irak.

Luego estaba Azzam Pasha, un noble egipcio, quien le dijo a la comisión que no era a los judíos sino a Occidente lo que los árabes consideraban malvado. Dijo que los judíos europeos estaban siendo llevados al Medio Oriente como “occidentales disfrazados” y “con ideas imperialistas”. En el siguiente aliento, sin embargo, el mismo Azzam estaba pidiendo a Gran Bretaña que permitiera que Egipto anexara Sudán.

Los sirios que testificaron en la comisión negaron que alguna vez existió una entidad palestina y argumentaron que el mandato de Palestina debería ser entregado al régimen militar en Damasco.

Sorprendentemente, mientras todos los árabes se opusieron a la creación de un estado judío en cualquier parte del área del mandato, pocos estaban preparados para insinuar la posibilidad de crear un estado para los palestinos árabes. Los sirios insistieron en que Palestina era parte de Siria, mientras que los egipcios tenían sus propios reclamos. Los iraquíes creen que Palestina en realidad les pertenece porque, en palabras de al-Jamali, “la costa de Palestina representa el puerto marítimo de Irak”.

En su libro, Crum no oculta de qué lado está. Está del lado de los judíos que llegaron a Palestina para construir un nuevo país. Sin embargo, él no está de su lado únicamente, o incluso en gran medida, porque son judíos. Tampoco los apoya solo porque tantos judíos hayan sufrido a manos de los nazis. Crum cree que los judíos en Palestina también podrían traer el mundo moderno a los árabes, una visión planteada por primera vez por Theodor Herzl en su “Nuevo-Viejo Estado”, uno de los textos fundacionales del sionismo.

Un estado judío podría ser un modelo de modernidad y democracia que los árabes podrían adoptar. Los árabes, creía Crum, necesitaban una dosis del mismo espíritu creativo, el amor por el trabajo duro, la solidaridad social y el igualitarismo que marcaban los asentamientos judíos junto a las aldeas árabes pobres e insalubres. Crum se sorprendió al ver que ninguno de los testigos árabes que testificaron en la misión mostró el más mínimo interés en mejorar la vida de las masas árabes.

El escribe:

“Uno sintió su siempre presente sentido de fatalismo. Un niño que nace lisiado cojea por la vida; un niño que queda ciego por el tracoma es una víctima de la voluntad de Alá, no del hombre. Y, ¿quién puede decir que Alá eligió mal al señalar a este niño?”

Para Crum la culpa es de la naturaleza y de los poderes imperiales que dominaron a los árabes durante siglos. El escribe:

“No culpé a los árabes: eran el producto de un entorno físico cruel donde la naturaleza minaba la fuerza y la vitalidad. Eran el producto de un entorno político y social que solo complicaba su impotencia. Durante cuatro siglos bajo el dominio turco, habían sido sujeto a todas las presiones de la ignorancia. El bienestar humano no tenía nada que ver con el Imperio Otomano. Se nos señaló verdaderamente que, en lo que respecta al Medio Oriente, las revoluciones francesa y estadounidense podrían no haber tenido lugar nunca. La doctrina de los derechos humanos y la libertad personal -el concepto de que el hombre tenía dignidad como ser humano y el poder latente de levantarse del fango de la existencia animal- no había penetrado en las ciudadelas del autoritarismo islámico”.

Crum no podía haber sabido que la decisión angloamericana de ponerse efectivamente del lado de los déspotas árabes generaría con el tiempo cuatro grandes guerras y siete décadas de tensión y conflicto en una región de vital importancia para las potencias occidentales. Sin embargo, sabía muy bien que las élites gobernantes árabes no estaban preparadas para aceptar la existencia de un estado judío y que continuarían utilizando el tema de Palestina como un medio para desviar la atención de su propio pueblo de problemas reales como la tiranía, el terrorismo y la pobreza. Muchos líderes árabes todavía usan los mismos argumentos y excusas que usaron hace 70 años. La razón es que muchos estados árabes no han logrado modernizarse ni democratizarse. En muchos casos, siguen siendo tan despóticos como lo fueron al final de la Segunda Guerra Mundial. Los regímenes de este tipo no pueden concebir rivales o adversarios en el sentido político normal de los términos. Lo que necesitan es un “enemigo” que pueda ser vilipendiado por motivos religiosos, étnicos e ideológicos. Israel continúa cumpliendo con los requisitos en todos esos puntos.

Los informes sobre Desarrollo Humano preparados por intelectuales árabes en los últimos años pintan un cuadro sorprendentemente similar al que conmocionó a Crum hace seis décadas. Israel sigue siendo el enemigo porque, al ser democrático, moderno, económicamente exitoso y seguro de sí mismo, es el “otro” por excelencia de los estados que siguen siendo despóticos, semimedievales, de bajo rendimiento económico y llenos de dudas. La paz real, es decir, una paz duradera y “cálida”, sólo es posible entre Estados organizados sobre principios similares y que suscriban valores similares. Solo los iguales podían vivir juntos en una cálida paz. Lo mejor que pueden esperar los estados basados en principios divergentes es un alto al fuego o una paz “fría”.

Esto significa que mientras los estados árabes no se hayan democratizado, es decir, no se hayan transformado en sociedades modernas basadas en el estado de derecho, no podrán vivir en cálida paz con Israel o cualquier otra democracia. En otras palabras, la paz real y, por tanto, la máxima seguridad de Israel depende de la reforma y la democratización de la región. Mientras tanto, si bien se debe hacer todo lo posible para promover la paz, incluso en su versión “fría”, es decir, un alto el fuego con una etiqueta más atractiva, sigue siendo necesaria la vigilancia armada. Aunque la guerra tiene mala fama en estos días, hay ocasiones en las que es el único medio razonable de prevenir tragedias aún mayores. Para Israel, es importante entender que está involucrado en un largo juego en el que la paciencia y la constancia son claves para el éxito final que en su caso significa supervivencia.

El valioso libro de Crum muestra claramente que ninguna cantidad de política y diplomacia habría salvado a la todavía frágil “patria” judía de la destrucción total, una eventualidad de la que la Oficina Colonial Británica no se habría arrepentido.

Lo que salvó a los judíos fue su disposición a luchar incluso cuando las probabilidades parecían estar en su contra. Y, como muestra Crum, estaban listos para luchar porque sabían que luchaban por sí mismos, no por un amo y señor despótico. La firme búsqueda de la condición de Estado de David Ben Gurion se basó en el entendimiento de que lo ideal podría ser enemigo de lo real. Por eso aceptó construir el estado de sus sueños en un pequeño trozo de tierra tan lleno de agujeros como el queso suizo. Lo que importaba era transformar una causa en un estado lo más rápido posible.

El conflicto de Oriente Medio ha sido y, en gran medida, sigue siendo, una lucha entre el futuro y el pasado, la democracia frente a la tiranía, y una sociedad abierta frente a las cerradas. También ilustra una lucha entre el ideal, que para muchos ancianos palestinos es la destrucción de Israel, y la posible realidad de la coexistencia de dos naciones incluso en el contexto de una paz fría. Mucho de lo que Crum escribió hace 70 años sigue siendo cierto hoy.