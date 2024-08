Médicos que encuentran en Israel su lugar de pertenencia único

Luego de pasar años en Estados Unidos, un neurólogo se sumó a quienes regresan, destacando el sentido de comunidad y conexión cultural que, según él, sólo existe en Israel. En la foto: Dr. Shahar Shelly (Rambam Health Care Campus)

Mientras el Contralor del Estado, Matanyahu Englman, advierte sobre los médicos israelíes que abandonan el país y continúan las discusiones sobre la “reubicación” dentro de la comunidad médica, hay médicos que regresan a Israel después de estancias prolongadas en el extranjero. Algunos han completado becas o formación avanzada y han optado por regresar a pesar de las atractivas ofertas de prestigiosas instituciones de todo el mundo.

Uno de esos médicos es el doctor Shahar Shelly, Consultor Asociado Senior en Neurología en el Campus de Atención Médica Rambam, quien ha encontrado un sentido único de pertenencia en Israel que no puede ser reemplazado en ningún otro lugar. “Hay algo especial en trabajar en nuestro país, con nuestra cultura y nuestro idioma”, expresó Shelly.

“Sí, hay desafíos significativos aquí”, agregó. “El sistema de salud necesita más recursos, y el agotamiento es una lucha diaria en todos los ámbitos, pero la sensación de que estamos contribuyendo a nuestra sociedad, al lugar del que venimos y al que pertenecemos, es irremplazable”, añadió.

Según Shelly, “en Israel, no somos sólo médicos, sino parte de una comunidad amplia y solidaria, conectada con una historia compartida y valores comunes. Aquí, cada encuentro con un paciente puede convertirse en algo personal y significativo, donde no sólo tratamos el cuerpo sino que también abrazamos el alma. Este sentido de misión, de generosidad y la capacidad de tener un impacto profundo y genuino en la vida de quienes nos rodean es lo que marca la diferencia”.

Shelly regresó a Israel hace dos años y medio después de una larga estadía en Minnesota. “Vivir como un médico israelí en el extranjero significa llevar un bagaje cultural diferente al de los que te rodean, lo que puede llevar a diferencias extremas, especialmente en lo que respecta al servicio militar y nuestra visión del mundo. En Israel, existe la sensación de que eres parte de un tejido. En el extranjero es diferente, no te sientes como en casa”, dijo.

Shelly también señaló las diferencias culturales en la comunicación con el paciente: “Aquí hay mucha apertura, una especie de ‘todas las cartas sobre la mesa’, mientras que en Estados Unidos hay mucha distancia y la comunicación con el paciente es más rígida. En Israel, hay mucha calidez que no existe en el extranjero. Como médico israelí en el extranjero, hacía mi trabajo fielmente, tal vez incluso excelentemente, pero con mis pacientes aquí se forma una conexión diferente que solo es válida en este entorno, en hebreo, en azul y blanco. Eché de menos eso, y es lo que me trajo de vuelta a Israel y lo que me mantiene aquí ahora”.

Y agregó: “Como israelíes, tenemos un conjunto de valores y experiencias compartidos, como el servicio militar, las festividades judías y el sentimiento de ser parte de una nación pequeña pero cohesionada. En el extranjero, es difícil encontrar personas que entiendan la importancia del Día de los Caídos o la alegría del Día de la Independencia. Echas de menos los pequeños matices del idioma, los chistes internos y el entendimiento inmediato que tienes con personas que crecieron en la misma cultura”.

La decisión de regresar también fue impulsada por “el tema del sionismo y el profundo deseo de ayudar a la gente en nuestro país. Estábamos en el mejor hospital del mundo, ocupando el puesto número uno durante casi 30 años, así que fue una decisión muy difícil. Pero aquí, en Israel, están nuestras raíces. Aquí crecimos, aquí está nuestra familia, y aquí creemos que tenemos que estar”.

Shelly compartió sus sentimientos en el contexto de las advertencias de la Contraloría del Estado y señaló: “Me hace sentir que estamos perdiendo el punto en el que la medicina puede servir como una especie de motor para el crecimiento nacional. No es como una profesión normal. Es una profesión delicada porque estás tratando a personas. Somos un país que necesita a todas las personas aquí, pero en el momento en que lo miras individualmente, y todos se dicen a sí mismos: ‘¿Por qué me importa, me mudaré a Canadá y ganaré mejor?’, se pierden la esencia de la medicina. No es una profesión más para ganar dinero. Es una profesión con importancia nacional: estás haciendo avanzar a todo tu país. Así es como yo lo veo”.

“Como (el novelista israelí) Shai Agnon escribió una vez: ‘Me pareció que la tierra que pisé y las calles por las que pasé y el mundo entero son sólo un vestíbulo para esta casa’. Este sentido de pertenencia y arraigo es lo que le da un sentido más profundo a nuestro trabajo. Cuando estamos aquí, no somos sólo médicos, somos parte de una comunidad, parte de una nación, y nuestra contribución no es sólo profesional, sino también nacional”.

Si bien reconoció las razones por las que algunos médicos deciden irse, Shelly enfatizó el dolor de escuchar sobre ello. “Si bien se puede ganar mejor y trabajar menos en el extranjero, no es como cualquier otra profesión: la medicina tiene una inmensa importancia nacional y está ligada a la resiliencia de nuestra gente. Nuestra fuga de cerebros es significativa, y los buenos médicos se están yendo”. Agregó que “los principales factores de la fuga de cerebros son las condiciones de trabajo y el salario, pero el impacto directo es el daño severo al sistema de salud”.

Shelly cree que la ola de salidas se puede frenar invirtiendo en sistemas de investigación y mejorando las condiciones de trabajo y los salarios. “Tenemos que asegurarnos de que los salarios de los médicos en Israel sean competitivos en comparación con los salarios de los médicos en otros países. Aumentar los salarios hará que los médicos se sientan más valorados y reducirá el incentivo para irse. Es importante brindar a los médicos oportunidades de becas, cursos y capacitación avanzada. El Estado puede colaborar con universidades e instituciones de investigación para permitir que los médicos se desarrollen profesionalmente. Participé personalmente en una iniciativa del Ministerio de Salud para combatir el agotamiento, y sé que es un problema del que el Ministerio es consciente”.

Concluye con un llamado a la unidad: “En esos momentos, cuando nos enfrentamos a desafíos como pueblo y como nación, y todo pende de un hilo, se nos exige unir fuerzas porque no tenemos otro lugar donde estar”.