Masacre del 7 de octubre: la lucha por testimonios precisos de las atrocidades de Hamás

JPost (traducido por UnidosxIsrael)

Si bien la metodología puede ser contradictoria, el objetivo es claro: contrarrestar inequívocamente la negación mundial de los horrores sufridos por los israelíes el 7 de octubre de 2023.

En febrero, la Asociación de Centros de Crisis por Violación en Israel (ARCCI) publicó un informe que analiza numerosos testimonios de la masacre del 7 de octubre, específicamente relacionados con la violencia sexual de Hamás. El informe reveló que los terroristas de Hamás amenazaban a las víctimas, a menudo hiriéndolas con armas para violarlas violentamente, a menudo colectivamente con la colaboración de múltiples terroristas.

Un argumento constantemente esgrimido por quienes no sólo se oponen a la posición de Israel en la guerra contra Hamás sino que niegan activamente las atrocidades que ocurrieron el 7 de octubre es que no hay pruebas suficientes. No sólo quieren escuchar testimonios de testigos, quieren ver pruebas.

Inmediatamente, las organizaciones de mujeres israelíes se indignaron. Construyendo una Alternativa (Bonot Alternativa), una de las principales organizaciones israelíes por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, se acercó a sus activistas en todo el mundo para instigar protestas inmediatas.

“Lo primero que hicimos fue activar los grupos de Building an Alternative en todo el mundo y realizar presentaciones y protestas”, dijo a la revista Moran Zer Katzenstein, activista israelí por los derechos de las mujeres y fundadora de Building an Alternative.

“Algunas manifestaciones fueron más provocativas, como las de mujeres con sangre en la ropa, como la que hicimos en Nueva York, y otras menos provocativas. Decidimos ciudad por ciudad qué era lo más adecuado”.

La sola idea de que se exijan pruebas en todo el mundo es horrible, por no mencionar lo que dice sobre las condiciones especiales que Israel debe afrontar: condiciones que ningún otro país tiene que cumplir para demostrar que su pueblo fue violado y masacrado.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿Cómo se pueden recopilar pruebas de violaciones y agresiones sexuales masivas cuando los supervivientes están gravemente traumatizados, los testigos se consideran sólo algo creíbles y las víctimas que fueron asesinadas después y durante la violación fueron luego quemadas, destruyendo así las pruebas?

¿Cómo se encuentran pruebas de agresión sexual y violación masiva el 7 de octubre?

ORIT SULITZEANU, directora ejecutiva de ARCCI, dijo a la Revista que hay cuatro tipos principales de fuentes que la ARCCI utiliza como evidencia de violencia sexual por parte de Hamas: “Fuentes abiertas como investigaciones periodísticas; entrevistas de primeros auxilios; entrevistas realizadas de forma independiente; e información que nos llegó a través de nuestros centros de crisis por violación”.

El Dr. Cochav Elkayam-Levy reconoció inmediatamente el desafío de probar las atrocidades del 7 de octubre y trató de hacer todo lo necesario para preservar las pruebas y los testimonios de la violencia sexual utilizada por Hamás como arma de guerra.

Elkayam-Levy, becaria postdoctoral Sophie Davis en el Programa del Instituto Leonard Davis sobre Género, Resolución de Conflictos y Paz de la Universidad Hebrea de Jerusalén (HU), encabeza la Comisión Civil sobre los crímenes de Hamás contra mujeres y niños el 7 de octubre. .

“Soy una académica en derecho internacional y doy clases sobre el movimiento feminista global”, dijo a la revista.

“Doy clases sobre pensamiento feminista y mi doctorado versó sobre los mecanismos internacionales que operan para proteger los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Sinceramente, no pensé que íbamos a ver ningún problema en la respuesta de las organizaciones de derechos humanos en la ONU”.

De hecho, Elkayam-Levy –junto con el resto del país– se sintió mortificado al descubrir que las organizaciones de mujeres hacían la vista gorda ante lo que ocurrió en Simjat Torá.

«Pensé, a la luz de las horribles escenas que hemos visto, que iba a haber una respuesta muy clara a esos crímenes de guerra que vimos en vivo, ante nuestros ojos», dijo.

“Me di cuenta de que no solo me estaban respondiendo a mí sino también a mis compañeros. Estábamos hablando entre nosotros y decíamos: ‘Esto está profundamente mal; ¿Qué está pasando?’ Fui muy ingenuo al pensar que tal vez les faltaba información. Quizás podríamos darles información”.

Y así comenzó a recopilar toda la información que pudo “de cualquier fuente a la que tuviéramos acceso”.

Se estremeció e hizo una mueca cuando los recuerdos de las imágenes que presenció inundaron su mente. “Me senté con ex expertos forenses de la policía, tuve que mostrarles nuevamente algunos de los materiales y no podía dormir”, dijo en voz baja. «Es un material realmente profundamente traumatizante».

Elinor Kroitoru, directora de la División de Archivo y Documentación de la Comisión Civil sobre los crímenes de Hamas contra mujeres y niños del 7 de octubre, dijo a la revista: “Creo que el primer desafío es organizar la vasta documentación que la comisión ya ha recopilado. Luego, queremos recolectar más materiales de diferentes tipos. Queremos recopilar y registrar testimonios de las víctimas y de los socorristas en el lugar. Ya hemos comenzado, pero existen muchos desafíos en torno a la construcción de una metodología que sea muy respetuosa con la persona que testifica sin volver a traumatizarla, y al mismo tiempo sea profesional y directa. Estamos trabajando en un código ético para eso y una metodología de recolección de testimonios.

“Parece sencillo, pero no lo es. Hay mucho que equilibrar”, dijo.

“Entonces, tenemos la cuestión de cómo autentificar los materiales que recopilamos”, continuó Kroitoru, quien fue jefe de la división de investigación del Grupo de Trabajo sobre Restitución de Activos de la Era del Holocausto, administrado por el gobierno. “Hay tantos videos y tantas fotos, lo cual no es sencillo porque a veces crees que ves una cosa pero en realidad era otra. Por eso tenemos el gran desafío de autenticar lo que vemos en los videos y las fotografías que usamos”.

DE HECHO, ESTA cuestión que enfrenta la comisión es la razón por la que ha sido criticada en las últimas semanas. Muy rápidamente, la mayoría de las organizaciones de mujeres israelíes se separaron de la comisión por “desacuerdos éticos e ideológicos” relacionados con la metodología de recopilación de pruebas empleada por Elkayam-Levy, dijo una fuente anónima a la revista. Otra fuente anónima dijo que el comité se comporta de “manera poco profesional”.

Según ellos, la preocupación es que los materiales recopilados sean inexactos debido a una mala metodología. Debido a esto, los grupos de mujeres se retiraron y Sarai Aharoni, directora del programa de Estudios de Género de la Universidad Ben-Gurion, abandonó el proyecto.

“Por ejemplo, la historia de la mujer embarazada a la que le cortaron el estómago, una historia que se demostró que era falsa y [Elkayam-Levy] la difundió en la prensa internacional”, dijo un funcionario israelí a Yediot Aharonot.

El Canal 13 de Israel afirmó que Elkayam-Levy recibió el Premio Israel por un informe oficial sobre violencia sexual el 7 de octubre, un informe que no se publicó públicamente y que supuestamente no fue presentado al comité antes de que ella fuera anunciada como ganadora del premio. el premio.

Sin embargo, Elkayam-Levy se ha mantenido firme en su misión de informar al público internacional lo más posible sobre los verdaderos horrores que afectaron a los israelíes el 7 de octubre.

«Pensé que ellos [la ONU] podrían intentar hacer tres cosas simples», dijo Elkayam-Levy.

“Uno: informar inicialmente el 7 de octubre. Queríamos que informaran sobre las atrocidades, informaran el sufrimiento humano que hemos visto aquí.

“En segundo lugar, condenar los crímenes. Y en tercer lugar, expresar solidaridad con nosotros.

“Queríamos que condenaran los crímenes y, por supuesto, tomaran medidas para liberar a los rehenes. Por eso fueron establecidos; El sistema de la ONU se estableció para ofrecer ayuda en crisis humanitarias como en tales casos. No obtuvimos ninguna respuesta. Durante cuatro semanas no supimos ni una palabra”.

Pocas semanas después del 7 de octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se reunió y Elkayam-Levy fue invitada a hablar. Se corrió la voz en Israel y se le envió una avalancha de pruebas. Israelíes de todo el país comenzaron a enviarle mensajes: «¿Has visto este vídeo?». “¿Tienes esta foto?” Estaba abrumada.

Katzenstein, de Building an Alternative, dijo que durante toda la discusión en las Naciones Unidas, se aseguraron de protestar afuera, además de la participación de Elkayam-Levy en la reunión misma. «Nos aseguramos de realizar una manifestación frente a la ONU junto con otras organizaciones», dijo. “También fuimos a la Casa Blanca, al Senado, al Congreso”.

MIENTRAS KATZENSTEIN, Elkayam-Levy y, presumiblemente, todas las mujeres israelíes sintieron el aguijón de la traición por el silencio de la ONU respecto del 7 de octubre, Elkayam-Levy dice que todavía cree en la organización.

“Creo en un sistema que se estableció a partir de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, de las cenizas del Holocausto”, explicó. “Tengo una comprensión más profunda de su importancia y de que no podemos renunciar a esto. Lo necesitamos para poder garantizar los derechos humanos, y su fracaso es profundamente preocupante”.

En declaraciones a Deborah Lipstadt, enviada especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, Elkayam-Levy le dijo que estaban ocurriendo dos procesos simultáneamente: la deshumanización de los israelíes y su demonización.

“El hecho de que no sean capaces de expresar empatía, cuidado y solidaridad con nosotros como víctimas, especialmente [hacia] mujeres y niños, y [por] el sufrimiento de mujeres y niños, es deshumanizante”, dijo, y agregó que Estados Unidos La respuesta de las naciones en las redes sociales hacia Israel ha demonizado al Estado en su conjunto y, por lo tanto, debe ser investigada.

«Estamos viendo los mismos mecanismos de negación que normalmente se aplican a las víctimas individuales de abuso sexual», explicó Elkayam-Levy. “Por lo general, cuando las mujeres son violadas, la mayoría de las veces no denuncian y no se les cree.

“Creo que fue darme cuenta de que [la ONU] no va a responder, o si lo hacen, será una respuesta inadecuada a la luz de lo que hemos visto, lo que me llevó a comprender que tenemos que detener esto. intento [de negación].

“Les dije a las mujeres de este grupo que inicié que tenemos una misión histórica”, continuó. “Tenemos que documentar cada pieza de información. Tenemos que establecer un archivo de acuerdo con las normas internacionales más convincentes. Porque estos crímenes se van a olvidar, se van a negar, ya están negados. Y aquellos que se supone que deben estar con nosotros en este momento nos están dando la espalda, así que tenemos que ser las voces de esas víctimas. Empecé a recopilar toda la información. Así es como decidimos el establecimiento de la Comisión Civil sobre Crímenes el 7 de octubre por parte de Hamás contra mujeres y niños”.

Sulitzeanu, del ARCCI, dijo a la revista que adoptaron un enfoque más pasivo en su investigación en un intento de respetar la privacidad de los sobrevivientes del 7 de octubre.

“Decidimos ideológicamente que no está bien y no es ético perseguir a los entrevistados como lo hicieron los medios durante esos primeros meses [después del 7 de octubre]”, explicó. “Recibimos información y la utilizamos. No investigamos ni preguntamos porque parte de nuestro enfoque es que es un tema increíblemente sensible, hay muchos sentimientos de vergüenza y culpa, y todas las víctimas están bajo las sábanas. No hacemos nada que ellos no quieran; Esperamos recibir información cuando quieran hablar.

“Estuvimos allí [con la Comisión Civil sobre Crímenes del 7 de octubre de Hamás contra Mujeres y Niños] desde el principio”, añadió. “Después de algunas imprecisiones que presencié, nos retiramos de la comisión. Que yo sepa, ya no hay ninguna organización”.

La comisión continúa recopilando datos y pruebas, y las organizaciones de mujeres continúan con sus sistemas de apoyo a las mujeres y niños sobrevivientes del 7 de octubre y su defensa en el escenario internacional.

