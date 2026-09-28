Más de 6.000 académicos e intelectuales rechazan que Israel haya cometido un genocidio en Gaza

Más de 6.000 personas, entre ellas destacados académicos, historiadores y expertos jurídicos, han firmado una carta abierta que rechaza la acusación de que Israel haya cometido genocidio en Gaza y la califica de «libelo de sangre». Crédito foto: EP

La carta comenzó con más de 5.000 firmantes y posteriormente superó los 6.000. Sus autores sostienen que la acusación de genocidio contradice, a su juicio, la conducta real de Israel durante la guerra y que además ha sido utilizada como justificación para excluir y atacar a judíos en distintos lugares del mundo.

La iniciativa fue difundida por Creative Community for Peace y sus autores son Yossi Klein Halevi, el rabino Yitz Greenberg, el rabino Micha Odenheimer y Jonathan Karp, historiador de la Universidad de Binghamton.

La carta reconoce que dentro de la propia comunidad judía existe un intenso debate sobre determinados aspectos de la conducción de la guerra y considera que ese debate, así como el dolor por la muerte de civiles inocentes, constituye una señal de salud moral. Sin embargo, sostiene que debe existir unidad a la hora de rechazar lo que los firmantes consideran falsa la acusación de genocidio.

Entre los argumentos expuestos están las condiciones extraordinariamente difíciles del combate en Gaza: cientos de kilómetros de túneles utilizados por Hamás, miles de viviendas con explosivos y la dificultad para distinguir entre combatientes y personas presentadas como periodistas o trabajadores de derechos humanos, según la formulación de la propia carta.

También aborda la proporción entre civiles y combatientes muertos. El artículo señala que, combinando la cifra total del Ministerio de Salud de Gaza —que no distingue entre civiles y combatientes— con una estimación de mayo del INSS de más de 23.000 combatientes/terroristas muertos, resultaría aproximadamente una proporción de dos civiles por cada combatiente. La carta sostiene que esa proporción sería relativamente baja para una guerra urbana asimétrica.

Los firmantes mencionan además lo que describen como la ausencia de una hambruna masiva pese a reiteradas advertencias de una catástrofe inminente y las advertencias dadas a civiles antes de determinados ataques. Según ellos, estos elementos fueron ignorados a la hora de formular la acusación de genocidio.

La carta sostiene asimismo que Israel entró en guerra después del 7 de octubre con el objetivo de romper lo que denomina un «cerco de enclaves terroristas dirigido por Irán» alrededor de sus fronteras, y señala que las acusaciones de genocidio contra Israel comenzaron prácticamente inmediatamente después de los ataques del 7 de octubre.

Entre los firmantes aparecen nombres particularmente relevantes: Steven Pinker, profesor de Harvard; los también vinculados a Harvard Jesse Fried y Anat Alon-Beck; los historiadores Niall Ferguson, Benny Morris y Simon Sebag Montefiore; Deborah Lipstadt, historiadora del Holocausto y exenviada especial estadounidense para combatir el antisemitismo; Dina Porat, exhistoriadora jefe de Yad Vashem; Judea Pearl, profesor de UCLA; y Jonathan Sarna, profesor emérito de Brandeis.

También firma John Spencer, responsable de estudios sobre guerra urbana del Modern War Institute de West Point. Entre los juristas figuran Irwin Cotler, exministro de Justicia y fiscal general de Canadá; Robert Hockett, profesor de Derecho en Cornell; Jeffrey Mausner, antiguo fiscal de la unidad de crímenes de guerra nazis del Departamento de Justicia estadounidense; y Eugene Kontorovich, profesor de Derecho de George Mason University.

Cotler sostiene que la acusación de genocidio constituye un ejemplo de lo que describe como una inversión histórica, moral, jurídica y normativa de los hechos, el derecho y la historia, fenómeno que considera intensificado desde el 7 de octubre. Entre los firmantes políticos están además el ex primer ministro británico Boris Johnson, el exministro británico de origen iraquí Nadhim Zahawi y el exsecretario estadounidense de Asuntos de los Veteranos Robert Wilkie.