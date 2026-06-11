Más de 20 países señalan a Irán por «acciones maliciosas» contra disidentes y la comunidad judía e israelí

Un total de 22 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Estados Unidos, han condenado las «acciones maliciosas» y complots liderados por Irán a través de grupos criminales contra disidentes iraníes, periodistas y miembros de las comunidades judía e israelí en distintos países occidentales.

«Nos mantenemos unidos en nuestra determinación de proteger a nuestros países y a nuestros pueblos contra estas amenazas. Irán debe detener estas acciones de inmediato», han indicado en un comunicado conjunto, señalando directamente a la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Quds y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad.

Países comobania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Portugal o Suecia han apuntado a «la relación entre los servicios de seguridad iraníes y los grupos criminales internacionales».

«El uso que hacen de estos grupos es deplorable. Asimismo, condenamos la reciente campaña de ataques en toda Europa contra comunidades judías, periodistas iraníes e intereses estadounidenses, reivindicada por Harakat Ashab al Yamin al Islamiya (HAYI) y apoyada por sus intermediarios», han expresado, según un comunicado del Gobierno británico.

En este sentido, han asegurado que «los intentos de asesinar, secuestrar, acosar, intimidar o atacar de cualquier otra forma a personas» en sus respectivos territorios «socavan la soberanía nacional y las normas internacionales». «Estas acciones deben cesar de inmediato», han reiterado los países.

El ataque contra una sinagoga a finales de abril en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, capital de Reino Unido, fue reivindicado por HAYI, que en español se traduce como Movimiento Islámico de los Compañeros de los Bien Guiados.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución, la Inteligencia del Ministerio del Interior alemán, advirtió de que este grupo –vinculado presuntamente a una red chií iraquí– tiene amplias capacidades para operar en Europa y utiliza diversos canales de redes sociales para informar sobre sus actividades.