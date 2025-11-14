Martin Buber en el cierre de la Cátedra de Judaísmo 2025

La Cátedra de Judaísmo Nisso Acher de Universidad Católica del Uruguay invita al cierre del ciclo Memorias del Horror 2025 a la charla “Martin Buber: el humanismo del encuentro”. Será el miércoles 19 de noviembre a las 18.30 hs. en la Sala Bauzá de UCU y sus oradores serán la Mag. Maybeth Garcés y el Lic. Rafael Winter. Se podrá participar de manera presencial o a distancia y el link de inscripción es https://www.ucu.edu.uy/agenda//evento/Martin-Buber–El-humanismo-del-encuentro–1187

Para ilustrar más sobre la figura de Martin Buber, recogemos un artículo del Lic. Rafael Winter (Rufo), quien será orador en esta charla, que se publicara en nuestra página web el 9 de febrero de 2021, en ocasión del 143º aniversario de su nacimiento.

Martin Buber: La Filosofía del Diálogo

Por Lic. Rafael Winter (Rufo)- para CCIU

Ayer, 8 de febrero, se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del gran pensador judío Martin Buber, nacido en esa fecha en el año 1878 en Viena. Falleció en 1965 en Israel.

No es el objetivo hacer un exhaustivo análisis de su pensamiento y su obra, lo que excedería a este artículo.

Pero sí recordarlo. Recordar a una de las mentes más lúcidas del judaísmo de mucho tiempo a esta parte.

Y cuya influencia fue mucho más allá del pueblo judío.

Buber nació en el seno de una familia judía tradicional pero recibió especial influencia de su abuelo, Salomón Buber, un erudito. Circunstancias familiares lo llevaron a irse a vivir ya desde chico y por un buen tiempo a Lwow (Ucrania).

Fue posteriormente estudiante en la Universidad de Viena.

Y ya desde joven fue incursionando en varios campos.

A fines del siglo pasado se integra al Movimiento Sionista, participando incluso -de muy joven-en uno de los Congresos. Su ideología sionista era mucho más afín a la de Ajad Haam (Sionismo cultural) que a la ideología de Herzl (Sionismo político).

Por sobre todo era un humanista.

Incursionó también de joven en el estudio del jasidismo, movimiento con el cual él se identificaba profundamente: “Los cuentos de Rabi Najman”, “La Leyenda del Baal Shem” son un ejemplo.

Sus relatos jasídicos con sus moralejas, sus enseñanzas, pasaron a ser un clásico.

Tradujo junto a su amigo y también gran filósofo Franz Rosenzweig (prematuramente desaparecido) la Biblia hebrea al alemán. Obviamente para que judíos de dicho origen pudiesen comprenderla más y mejor.

Y es conocido sobre todo a nivel universal -entre muchas obras que escribió- por su clásico “Yo y Tu”, obra en la cual se destaca su filosofía del diálogo. Y su humanismo.

El diálogo es algo que “obsesionó” a Buber durante toda su vida.

Diálogo para Buber no era simple “conversación” entre dos personas. Era mucho más.

Buber fue durante la década del 20 y hasta 1933 docente en universidades alemanas.

A partir del ascenso del nazismo y hasta 1938, cuando ya las posibilidades de educación judía en Alemania habían quedado bastante reducidas, Buber fue, de todos modos, un personaje central, un pilar en lo que a educación judía en Alemania -particularmente de adultos- se refiere.

En 1938 hizo Alia (se fue a vivir a Israel) cuando Israel estaba aún bajo Mandato británico.

Fue docente durante años en la Universidad Hebrea de Jerusalem.

Y volvemos al diálogo. Previendo el conflicto que se venía (que ya estaba en realidad) fue gran impulsor del diálogo y coexistencia entre judíos y árabes.

Y también a tender puentes con el cristianismo.

Buber también hizo sus aportes ideológicos, muy destacados, al movimiento kibutziano.

Falleció en 1965 a la edad de 87 años.

Su pensamiento influyó en el judaísmo y fuera de él.

Predicó como pocos -en la teoría y especialmente en la práctica- los valores de solidaridad, respeto por el otro, tolerancia, no discriminación y amor por el prójimo.

Simplemente queríamos recordar brevemente a este gran hombre en el día de su natalicio.