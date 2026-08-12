Martín Aguirre recibió el Premio Jerusalem

Comunidad Israelita del UruguayExpo TarbutExposición dearte y literatura. De 10:00 a 20:00 hs.

Kehilá 18 hs. Panel de la Kehilá en el Festival de Cine Judío Life Cinemas Alfabeta

Organización Sionista del Uruguay Masterclass de yoga ymeditación junto a Micaela Pichniy 11.30 hs Hotel Dazzler

Comunidad Israelita del Uruguay Continúa exposición de pintura, Expo Tarbut durante todo el día

10

11 Evento 19:30 - 20:30

Organización Sionista del Uruguay

36ª entrega Premio Jerusalem

19.30 hs.

Lugar a confirmar Ver evento en Calendario •

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13 Evento 19:00 - 20:00

Nueva Congregación Israelita

19 hs

Ciclo de charlas"Israel en acción": Israel de cara a las elecciones a cargo de TobíasHolcman, Editor de política del Jerusalem Post, Israel.

EN NCI Ver evento en Calendario •

14 Evento 16:30 - 17:30

Comunidad Israelita Sefaradí

16.30 hs

Día del Niño con Maimokids

Maimónides Ver evento en Calendario •

15 Evento 15:00 - 16:00

CCMordejai Anilevich

15 hs

Yoga en comunidad en Casa de Cultura Mordejai Anilevich Ver evento en Calendario •