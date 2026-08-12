Martín Aguirre recibió el Premio Jerusalem

El director de redacción de El País fue distinguido por la Organización Sionista del Uruguay en la 36.ª edición del reconocimiento, debido a su posición frente al conflicto en Medio Oriente y la defensa del Estado de Israel.
El periodista y director de redacción de El País, Martín Aguirre, recibió este martes el Premio Jerusalem, una distinción que entrega anualmente la Organización Sionista del Uruguay y que este año alcanzó su 36.ª edición. La ceremonia se realizó en la Kehilá, ante representantes de la colec1idad judía y figuras vinculadas al ámbito político.
Durante el acto también se realizó una mención especial al comunicador Orlando Pettinati.
La elección de Aguirre estuvo vinculada a su trayectoria periodística y, particularmente, a su posición frente al conflicto de Medio Oriente y a lo que considera una creciente distorsión de la información sobre Israel. En una entrevista previa a la entrega, el periodista sostuvo que el reconocimiento lo había sorprendido y señaló que su trabajo no responde a una militancia, sino a principios que considera inherentes al periodismo: la defensa de la democracia, la libertad, el pluralismo y el derecho.
Aguirre, que ingresó a El País en 1995 y desde 2014 ocupa la dirección de redacción, afirmó que el diario mantiene históricamente una posición de afinidad con Israel y de defensa del derecho de la comunidad judía uruguaya a vivir en paz y con igualdad de derechos. Al mismo tiempo, destacó que la cobertura periodística debe informar tanto sobre los aspectos positivos como sobre los negativos.
Uno de los conceptos centrales expresados por Aguirre fue su preocupación por el nivel de desinformación y fanatismo que, a su juicio, rodea actualmente la cobertura del conflicto. Señaló que la abundancia de información disponible no necesariamente facilita distinguir entre información y propaganda, lo que obliga a los periodistas a extremar el cuidado en la selección y verificación de las fuentes.
Para la Organización Sionista del Uruguay, el reconocimiento a Aguirre constituye una forma de destacar el valor de un periodismo que, más allá de las opiniones que puedan existir sobre las políticas de un gobierno determinado, reivindica el derecho de Israel a existir y procura separar la crítica legítima de la demonización.