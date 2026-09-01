Manteniendo viva la memoria

Este domingo 8 de setiembre se inaugurarán 180 nuevas matzeivot en el marco de una nueva etapa de Cuidando la Memoria, el proyecto que busca preservar el recuerdo y honrar a quienes nos precedieron. Con esta nueva instancia, serán más de 1.000 las matzeivot inauguradas, reafirmando el compromiso de mantener viva su memoria y cumplir juntos una importante mitzvá. Habrá locomoción desde la Kehilá a partir de las 10 hs.

Hay personas que ya no están, pero cuyas historias merecen seguir presentes entre nosotros.

Con mucha emoción, este domingo inauguraremos 180 nuevas matzeivot como parte de una nueva etapa de Cuidando la Memoria: un proyecto que nació para preservar el recuerdo y honrar a quienes nos precedieron.

Con estas, ya son más de 1.000 las matzeivot inauguradas.

Te esperamos este domingo para que nos sigas ayudando a cumplir esta enorme mitzvá: recitar juntos el Kadish y mantener viva su memoria.