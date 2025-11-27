Madre del último rehén israelí: «Luchó solo contra los terroristas el 7 de octubre y resultó herido en una pierna y un brazo»

Junto con el ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, Hamás aún retiene el cuerpo del policía Ran Gvili, muerto en el ataque del 7 de octubre tras rescatar a decenas de personas en el festival Nova. Su madre declaró: «Nada describe mejor a Rani que ser el primero en atacar y el último en volver a casa».

Casi 800 días después de la masacre de Hamás del 7 de octubre, los cuerpos de dos rehenes permanecen cautivos en Gaza: el sargento de primera clase de policía Ran Gvili y el ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak.

El jueves, la madre del último rehén israelí asesinado y retenido en Gaza, Talik Gvili, habló con emoción sobre su hijo en una entrevista con Ynet. «Nada le sienta mejor a Rani que ser la primera en entrar y la última en volver a casa», dijo.

Según un informe de Al Jazeera, tanto la Cruz Roja como el ala militar de Hamás han estado realizando búsquedas en el barrio Zeitoun de la ciudad de Gaza en los últimos días en busca del rehén desaparecido.

El sargento de primera clase Gvili, de 24 años y originario de la ciudad sureña de Meitar, murió el 7 de octubre mientras combatía en el kibutz Alumim. A pesar de recuperarse de un grave accidente de motocicleta y de sufrir una fractura de hombro, Gvili se unió al combate. Tenía previsto someterse a una cirugía, pero decidió reincorporarse a su unidad. Antes de morir, según se informa, ayudó a rescatar a decenas de civiles del festival de música Nova, cerca del kibutz Re’im, que fue objeto de un intenso ataque. Su cuerpo fue posteriormente llevado a Gaza por terroristas de Hamás.

“Han sido tiempos turbulentos”, dijo su madre, hablando pocos días después del regreso del cuerpo de Dror Or, otro rehén asesinado y retenido en Gaza. “Por un lado, hay alegría por los rehenes que regresaron y por las familias que finalmente pueden respirar de nuevo. Creemos firmemente que los esfuerzos continuarán hasta que todos regresen, tal como prometieron. Esta no es la historia de Ron Arad. Gaza es diferente”, dijo Gvili, refiriéndose a un aviador israelí que desapareció en 1986 tras ser capturado en el Líbano, y cuyo destino nunca se ha determinado de manera concluyente.

La madre de Gvili dijo que la familia recibe actualizaciones periódicas y cree que se están logrando avances. “Sabemos dónde se metió. Se están realizando búsquedas allí. Esperamos que lo encuentren, tal vez incluso un milagro. Los equipos de la Cruz Roja están activos sobre el terreno. Recibimos actualizaciones diarias y esperamos que los esfuerzos den frutos”, dijo. Desde el primer día, lo imaginé recuperándose. No es fácil imaginarlo, pero esa es la imagen que conservo.

Recordando los sucesos del 7 de octubre, compartió nuevos detalles sobre su batalla final. “Rani llegó al oeste del kibutz Alumim. En un momento dado, avisó por radio a su equipo que se acercaban más vehículos con terroristas. Abrió fuego y lo atacaron. Luchó solo, herido en la pierna y el brazo, y derrotó a esos monstruos”.

Terminó con un mensaje al público y a los medios: “Seguimos sintiendo el apoyo de la prensa y esperamos que nos acompañe hasta que todos regresen a casa. El amor y el apoyo que recibimos del público son increíbles. Sigan rezando, sigan abrazándonos; nos da fuerza. Es un verdadero héroe”.