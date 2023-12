Los supervivientes de la fiesta Nova intentan encontrar el equilibrio

Ynet Español- por Yuval Haninovich

Omri Frish, que fundó y dirige Kfar Izun, un centro de tratamiento y rehabilitación para jóvenes, especializado en situaciones de crisis, traumas y drogas, vio muchas cosas a lo largo de los años. “Nunca había visto algo así. Soy un veterano de la guerra de Yom Kippur. Es una locura”, dice mientras las lágrimas llenan sus ojos. Crédito foto: Jack Guez/AFP

A un lado del complejo de Izunova, DJ Darvish, cuyo hijo fue asesinado en el festival de música de Nova que se convirtió en masacre, toca su set de música electrónica y, no muy lejos de allí, los jóvenes bailan al son de Ehud Banai. Al otro lado del complejo, es difícil mantener la compostura al ver todos los equipos abandonados por las víctimas del festival, dispuestos en montones, que nos recuerdan este momento oscuro de la historia, y las familias que vinieron a identificar y recoger los objetos de sus seres queridos. Zapatos, llaves, vehículos, bolsos y ropa que fueron empapados en sangre y lavados por voluntarios. Este es su último recuerdo.

En el complejo Kochav Hayam de Cesarea, que empezó a funcionar pocos días después del atentado, los productores de Nova colaboraron con Kfar Izun, especializada desde hace 23 años en el tratamiento de situaciones de crisis, traumas y drogas, para tratar a las víctimas del festival de música. Alrededor de 1.000 jóvenes vienen allí cada noche para sentarse juntos, hablar con los cuidadores en clínicas especiales de madera traídas allí especialmente, dibujar y, sobre todo, comprender que ésta es sólo la primera etapa de la larga rehabilitación que aún les espera.

Hayun, que logró salvarse el 7 de octubre, viene al recinto de Cesarea todos los días. Se suponía que debía tocar al mediodía en el festival que se convirtió en una masacre, un set en el que trabajó mucho tiempo antes, pero que no se tocó. “Me puso triste. Vi la multitud y la energía en la plaza y todos estaban coloridos y felices, y de repente todo cambió. A las 6:30 am vi terroristas por todas partes y fue como una película de terror. Es trágico. “Salí de allí milagrosamente. Los policías que vinieron y estaban conmigo no regresaron. Me escondí durante ocho horas en el maletero de mi coche, mientras los vehículos a mi lado explotaban con proyectiles RPG y recién al día siguiente llegué de regreso a Tel Aviv”, comparte.

“Desde el primer momento que regresé a mi apartamento en Tel Aviv, quedé en shock. Muchos de mis amigos no regresaron conmigo, y en la primera semana fuimos a los funerales. Después de unos días, llegué al recinto, con muchas otras personas que querían tratar de lidiar con el trauma que atravesamos”, sostiene. “Para mí, ahora mismo, este recinto es mi hogar, hay una rutina que no tengo ahora. Mi trabajo es la música, y no tengo conciertos ni vuelos a festivales, y estamos aquí, por el momento. Estamos tratando de encontrar una cierta rutina y continuar nuestras vidas de alguna manera”, afirma.

“Probé todas las instalaciones”, comenta con una sonrisa y comparte qué áreas del complejo le ayudan personalmente: “ya sea acupuntura, meditación, terapia táctil e incluso las actuaciones que hay aquí todos los días. Nos dan el espacio para expresarnos. Es importante para nosotros conmemorar y recordar a nuestros amigos que no están con nosotros, tanto como sea posible. Me conmueve el corazón”, añade.

“Mi familia viene mucho aquí”, comparte Hayun. “Saben que no volveré a casa y este lugar es bueno para mí. Vienen para apoyarme”, concluye.

Omri Frish, que fundó y dirige Kfar Izun, un centro de tratamiento y rehabilitación para jóvenes, especializado en situaciones de crisis, traumas y drogas, vio muchas cosas a lo largo de los años. “Nunca había visto algo así. Soy un veterano de la guerra de Yom Kippur. Es una locura”, dice mientras las lágrimas llenan sus ojos.

La colaboración es extraordinaria, según Frish. “Lo que pasó aquí es algo sorprendente. Una especie de conexión imposible que tuvo un éxito inmenso.

Quiero decir, tomar una organización que produce fiestas de trance y al aire libre y una organización con una aldea que trata a las víctimas de la fiesta, y conectarlas exitosamente bajo las circunstancias de la guerra”, explica.

Frish quedó asombrado por los jóvenes que colaboraron con él. “Hay que recordar que los productores de Nova podrían haber dicho ‘esto no es nuestra responsabilidad’, pero eligieron lo contrario, y se formó una muy buena relación entre nosotros”, sostiene.

La doctora Orit Shapiro, directora de la Balance Association – Back on Track, opina que “el objetivo era tomar la iniciativa en todos los aspectos terapéuticos”. Junto con un equipo que incluía a más de 200 voluntarios, crearon un lugar que proporcionaría una solución complementaria para los sobrevivientes: ellos ayudan con las necesidades emocionales de los sobrevivientes y el estado se ocupa de sus derechos.

El tratamiento del trauma en relación con el consumo de drogas

Para comprender la complejidad del problema y brindar el tratamiento adecuado, los terapeutas reciben una capacitación personalizada para comprender las drogas psicodélicas y sus efectos.

“La cultura del trance está entrelazada con el movimiento psicodélico mundial. Proporcionamos formación especial a los terapeutas para que profundicen su familiaridad con el tema”, explica la Dra. Hagit Boni-Noach del Departamento de Criminología de la Universidad de Ariel, que investiga el tema de dichas fiestas y consumo de drogas en Israel. Ella sostiene que los sobrevivientes del partido Nova hablan de diferentes efectos de las drogas que tomaron. “Algunas personas decían que tomaban drogas estimulantes y eso les hacía correr decenas de kilómetros, les daba fuerza”, explica.

Frish, fundador de Kfar Izun, aclara la complejidad del consumo de drogas en el momento del ataque, en contraste con el tratamiento de otros grupos que pasaron por un trauma.

“El amanecer en una rave tiene un papel importante. Los jóvenes se preparan para este momento, sale el sol y esperas una cierta sensación, pero de repente explosiones y disparos. Los jóvenes nos cuentan cómo cambió el viaje para ellos y cómo lo tradujeron en realidad”, explica.

Boni-Noach aboga por un enfoque terapéutico que minimice el daño. “Sé que a muchos jóvenes las drogas actualmente les ayudan a calmar el dolor y siguen consumiendo dosis mínimas como antes, o fumando marihuana; pero es importante saber que a algunos les ayuda y a otros les crea un problema”, afirma. “No se recomienda tomar potenciadores mentales durante este período. Incluso si el lugar le parece seguro, la mente puede estar saturada de miedo y ansiedad, y las sustancias pueden intensificar estas cosas, provocando bucles y confusión. Otra recomendación es para bajar las dosis.”

“Las personas que realizan el tratamiento, por un lado, no deben juzgar y, por otro, deben prestar mucha atención al tema de las drogas. Aunque en Israel hay programas piloto de tratamiento postraumático con sustancias alucinógenas como hongos, ketamina y MDMA (éxtasis), pero es un proceso largo, que incluye una amplia envoltura con un acompañamiento psiquiatra y todo tiene su tiempo”, concluye.

Preparándose para la siguiente etapa de rehabilitación

Mientras que otras iniciativas y otros complejos comenzaron a cerrarse uno por uno, Kfar Izun, en cooperación con otras partes, se está preparando para la siguiente fase del proceso de rehabilitación. “En la etapa en la que nos encontramos, no es tratamiento, no en el sentido clásico. Es más asistencia, apoyo e inclusión. Estas son cosas que nunca hemos conocido, ni en la literatura ni con un trauma tan intenso por la crueldad y el mal, mientras muchas personas estaban bajo la influencia de drogas psicodélicas”, explica Frish.

“Nunca había oído hablar de algo así en todas mis décadas de trabajo, y hay muchas cosas que estamos reaprendiendo aquí. Incluso cuando este lugar cierre, la mayoría de las personas necesitarán terapia; vivirán con el trauma durante muchos años más y algunos necesitarán un tratamiento más profundo”, afirma.

La segunda fase del programa, que comenzará este mes, incluye trabajadores sociales, asistencia psicológica, reclamación de sus derechos a la asistencia del Estado, asesoramiento laboral y orientación a las autoridades locales para dar una respuesta adaptada a los jóvenes y sus familias, durante un período de seis meses. El esfuerzo de rehabilitación, también requiere apoyo financiero, parte del cual está brindado por la Lotería Nacional o Mifal HaPayis.

“Elegimos invertir para brindar una solución integral de tratamiento y asistencia a los sobrevivientes del festival en el sur, que instantáneamente se convirtió en una zona de guerra sangrienta”, dice el director ejecutivo de la Lotería Nacional, Benny Dreyfus, quien ayuda con la financiación continua del programa. “Nosotros, como sociedad, debemos hacer todo lo posible para reducir al máximo las consecuencias traumáticas y concentrarnos en la recuperación, el empoderamiento y la reactivación. Es nuestro deber hacer que todas las personas vuelvan a una vida normal y útil para por ellos, por sus familiares y por nosotros, en el Estado de Israel”, añade.

“Hay personas para las que no hay otra opción, desde el punto de vista clínico”, explica Frish, y destaca que Kfar Izun está diseñado para intentar dar una solución diferente a aquellos que pueden ser tratados sin hospitalización. “Es posible que aquí también se puedan evitar algunas hospitalizaciones. Cada uno tiene que elegir lo que más le convenga. Descubrimos que las familias también necesitan ayuda y empezamos a hacerlo también. Setenta familiares vinieron a la última reunión que tuvimos”, explica.

A pesar del complejo alojamiento de muchos de los supervivientes, los productores de Nova buscan constantemente más jóvenes que aún no encontraron la fuerza para conseguir ayuda para su recuperación. Raz Malka, uno de los productores, que también se salvó del mismo infierno, pide a las personas afectadas que intenten venir. “Estamos ocupados día y noche para encontrar y llegar a todos”, expresa.

“Hay personas para las que no hay otra opción, desde el punto de vista clínico.”

“Necesitamos que todos ayuden, que abran los oídos y los ojos y busquen a esa persona que todavía no se levantaron de la cama”, dice Malka. “Estar involucrado todos los días en la producción de esta cosa, ésta es mi manera de cuidarme. Tenemos un grupo cerrado en Facebook con un número de teléfono. Sólo haz el contacto inicial y continuamos desde allí”, agrega.

DJ Oren Hayun también insta a los supervivientes de la fiesta a buscar ayuda. “Si no vienen aquí, se quedan en casa y no se comunican con sus allegados, existe el temor de que su situación empeore. Mi mensaje es que vengan aquí, no hay problema ni siquiera en contactar con los productores. Los ayudarán a venir y hacer todo lo necesario. Lo principal es que vengan y traten de recibir tratamiento. No es fácil, pero la gente, aquí, está recibiendo ayuda”, concluye.