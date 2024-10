“Los Senderos del Ocaso: Crónica de un Viaje que Resuena en la Memoria Colectiva” 

El 29 de septiembre de 2024, en el marco de la 46.ª Feria del Libro, se presentó “Los Senderos del Ocaso: Anecdotario de un viaje muy especial a Polonia” de Roberto Cyjon**, editado por Linardi & Risso. Se trata de una obra que trasciende el concepto clásico de la crónica de viaje. En este libro, Cyjon narra una travesía que va más allá del desplazamiento físico: es un viaje a la memoria histórica, a los recuerdos que aún laten en los lugares marcados por la tragedia, particularmente en Polonia, un territorio donde las huellas de la Shoah se entremezclan con el presente.

El libro se construye desde la mirada personal de Cyjon y la de un grupo de 43 compañeros, cuya experiencia conjunta los llevó a caminar por sitios que alguna vez fueron hogar para miles de personas, y que hoy apenas existen en el recuerdo. Aborda la historia de las comunidades judías que fueron víctimas del Holocausto. Los “senderos” a los que se refiere el título son caminos recorridos tanto por aquellos que se desplazaron voluntariamente, por curiosidad y deseo de conocer, como por los que fueron forzados a huir o enfrentar la muerte. Esta dualidad queda clara desde el comienzo, estableciendo un diálogo profundo entre la experiencia del viaje turístico y la realidad del exilio forzado.

Cyjon estructura la obra como una bitácora de viaje con gran sensibilidad, transformada en crónica, haciendo un llamado a no olvidar, a preservar la memoria para que la historia no se repita. Tal como Heródoto en su tiempo, quien viajaba y registraba para evitar que el tiempo borrara las acciones humanas, el autor se convierte en el cronista de un pasado doloroso, buscando que el olvido no se apodere de aquellos hechos que marcan la identidad de un pueblo. En sus páginas resuenan ecos de nombres, fechas y lugares que no pueden ni deben ser olvidados.

La filosofía y la historia se encuentran en el libro como un vehículo para comprender la magnitud de la tragedia que se vivió durante la Shoah. Cyjon no solo narra los sitios que visitaron, sino que invita al lector a reflexionar sobre el progreso humano y sus contradicciones. ¿Cómo es posible que en una fase avanzada de nuestra civilización ocurriera algo como el Holocausto? Con esta pregunta, Cyjon nos interpela sobre el futuro que deseamos construir.

Entre los nombres que recorren las páginas de “Los Senderos del Ocaso” encontramos a Hannah Arendt y su concepto de “la banalidad del mal”, utilizado para describir cómo la obediencia ciega y la falta de cuestionamiento llevaron a personas “normales” a cometer atrocidades inimaginables. También resuenan las ideas de Theodor Adorno, quien se preguntaba si era posible escribir poesía después de Auschwitz. Cyjon retoma esta cuestión para invitarnos a pensar, crear y educar con el objetivo de evitar que el horror vuelva a repetirse.

“Los Senderos del Ocaso” es un profundo manifiesto. Es una herramienta para la paz, una advertencia sobre el peligro del olvido y una guía para construir un futuro en el que el “Nunca Más” sea una realidad concreta. Roberto Cyjon nos ofrece una mirada comprometida y militante, desde la cual el viaje se convierte en un acto de resistencia, una afirmación de la vida y de la memoria frente a la destrucción y el vacío.

Esta obra, presentada en un momento histórico de creciente intolerancia y discursos de odio, adquiere una relevancia urgente. “Los Senderos del Ocaso” nos recuerda que la memoria no es solo un ejercicio individual, sino una responsabilidad colectiva, y que es necesario mantener vivos los relatos de aquellos que ya no están. La obra se convierte así en una herramienta pedagógica para la paz y en un llamado a actuar con responsabilidad frente a los eventos más oscuros del siglo XX y los discursos de odio y antisemitismo que resurgen en nuestros tiempos.

Al finalizar la lectura, el lector no solo ha acompañado a Cyjon y sus compañeros en el recorrido por Polonia, sino que también se ha convertido en parte de esa misión compartida de recordar y construir un mundo mejor.

* Historiadora de profesión. Asesora y docente en campos culturales y turísticos. Magíster en Ciencias Humanas e investigadora. Directora de cultura en @bienestar.udelar Panelista @buscadorestv. Docente @udelar_uy. Ex directora del Teatro Solís.

** Ingeniero Eléctrico- Instituto Technion, Haifa, Israel. Magíster en Historia Política -Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. Doctorando en Historia Americana- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR. Ex presidente del Comité Central Israelita del Uruguay.